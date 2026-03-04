Android dostał funkcję, której zazdrościłam ajfoniarzom. Ratuje nerwy na lotnisku

Ładowanie...

W wojnie "Android kontra iPhone" zdecydowanie stoję po zielonej stronie barykady. Jednak kłamstwem byłoby stwierdzenie, że nie zazdroszczę użytkownikom jabłek niczego. Możliwość udostępniania liniom lotniczym lokalizacji zgubionego bagażu jest zdecydowanie na szczycie listy opcji i funkcji, dla których kupiłabym iPhone'a.

Na szczęście ten powód mogę wykreślić już z listy zazdrości. Bo Google oficjalnie poinformował o wprowadzeniu funkcji, która pozwala podzielić się lokalizacją walizki z linią lotniczą, gdy ta zaginie w trakcie podróży. A to nie jedyna nowość, jaka trafi do smartfonów z Androidem.

REKLAMA

Twój smartfon z Androidem pomoże ci znaleźć bagaż

Nowa funkcja stanowi część aplikacji Centrum lokalizacji, czyli rozwijanej przez Google'a sieci lokalizowania urządzeń i przedmiotów. Jeśli użytkownik ma w walizce kompatybilny lokalizator, może on teraz udostępnić jego lokalizację bezpośrednio pracownikom linii lotniczej.

Udostępnianie lokalizacji bagażu w systemie Android

W aplikacji wystarczy wybrać zgubiony przedmiot i kliknąć opcję "Udostępnij lokalizację przedmiotu". System wygeneruje bezpieczny link z aktualną lokalizacją bagażu, który można wkleić w formularzu zgłoszeniowym linii lotniczej albo w jej aplikacji mobilnej. Dzięki temu obsługa lotniska będzie mogła zobaczyć na mapie dokładne położenie walizki i łatwiej ją odnaleźć - nawet jeśli znajduje się już na innym lotnisku lub została przez pomyłkę załadowana na niewłaściwy samolot.

Google podkreśla, że cały mechanizm zaprojektowano z myślą o prywatności. Dane lokalizacyjne są szyfrowane, a użytkownik w każdej chwili może przerwać udostępnianie lokalizacji. Link wygasa automatycznie po siedmiu dniach, a udostępnianie zostaje wyłączone także wtedy, gdy telefon wykryje, że bagaż wrócił do właściciela.

Podobnie jak Apple, tak i Google nawiązał współpracę z branżą lotniczą, dzięki czemu lokalizacje z Centrum lokalizacji mogą już przyjmować m.in. AJet, Air India, China Airlines, linie z grupy Lufthansa, Saudia, Scandinavian Airlines czy Turkish Airlines. W planach jest rozszerzenie współpracy o kolejne linie, a sama technologia została zintegrowana z systemami śledzenia bagażu używanymi przez setki przewoźników i tysiące lotnisk na świecie.

Google zapowiedział także współpracę z producentami walizek. Jednym z nich jest Samsonite, która przy współpracy z Googlem przygotowuje walizkę ze wbudowanym czipem pozwalającym na komunikację z siecią Centrum lokalizacji i sparowanie z telefonem.

Nie jest to jedyna nowość. Google dorzuca do Androida garść nowych funkcji

Druga z nowości również jest związana z lokalizacją. Od dziś aplikacja Wiadomości Google - domyślna aplikacja do SMS-ów na licznych urządzeniach z Androidem - pozwala na udostępnianie swojej pozycji bezpośrednio w aplikacji.

Dotychczas Wiadomości pozwalały na wysłanie jedynie statycznej pinezki na mapie. eraz użytkownicy mogą udostępniać lokalizację w czasie rzeczywistym w trakcie rozmowy, dzięki czemu druga osoba zobaczy ich ruch na mapie - np. gdy zbliżają się do miejsca spotkania. Udostępnianie można ustawić na określony czas i w dowolnej chwili wyłączyć.

Udostępnianie lokalizacji w Wiadomościach Google

Google próbuje też ułatwić odkrywanie nowych aplikacji. W sklepie Google Play na dniach pojawi się specjalny feed krótkich filmów pokazujących, jak działają poszczególne programy. Zamiast czytać opis lub oglądać statyczne zrzuty ekranu, użytkownik będzie mógł przewijać krótkie materiały wideo prezentujące funkcje aplikacji - od narzędzi produktywności po programy do edycji zdjęć.

Pionowy filmik promujący aplikację w Google Play

Inną nową, lecz wyraźnie inspirowaną iOSem funkcją są Wizytówki, czyli personalizowane karty wyświetlane jako tło gdy połączenie od ciebie będzie odbierać inny użytkownik systemu Android. Dostępne opcje personalizacji to zdjęcie, kolor i czcionka, a sama Wizytówka będzie posiadać ustawienia prywatności - wizytówkę można udostępnić wszystkim kontaktom albo tylko wybranym osobom, a jej wygląd w każdej chwili zmienić lub usunąć.

Wizytówka dzwoniącego

Więcej na temat systemu Android:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Karlis Dambrans / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 04.03.2026 09:11

Ładowanie...