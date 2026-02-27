Google dokłada do pieca. Android 17 jest świetny
Nadchodzący Android 17 będzie kompletnym i świetnym systemem operacyjnym. Google dodał właśnie nowe funkcje, które docenisz na swoim smartfonie.
Google oficjalnie rozpoczął prace nad Androidem 17 w lutym 2026 r. Dotychczas zmian nie było wiele, natomiast firma właśnie wprowadziła drugą aktualizację przynoszącą większe zabezpieczenia i wiele innych.
Android 17 zapowiada się na bezpieczny system operacyjny
Oczywiście każdy producent dostosowuje oprogramowanie na własny sposób dzięki autorskim nakładkom. Giganci tacy jak Samsung czy Xiaomi jednak w wielu kwestiach bazują na rozwiązaniach od Google'a, wynikających z dużych wersji Androida.
Android 17 przyniesie zwiększone bezpieczeństwo jednorazowych haseł (OTP). Google wdroży mechanizm, który wprowadzi trzygodzinne opóźnienie w dostępie do SMS-ów. Niektóre aplikacje będą zwolnione z tego ograniczenia. Producent wprowadza tę zmianę, aby walczyć z oszustami przechwytującymi jednorazowe hasła OTP. W efekcie tylko zweryfikowane domeny i aplikacje będą mogły odczytywać kody weryfikacyjne po dostarczeniu.
Ciekawym dodatkiem jest również nowe uprawnienie ACCESS_LOCAL_NETWORK, które uniemożliwia aplikacjom zainstalowanym na telefonie skanowanie sieci lokalnych bez wyraźnej zgody użytkownika. Rozwiązanie ma zapobiec ryzyku śledzenia korzystającego z telefonu. Opcja będzie widoczna dla osób z nowym Androidem 17 w taki sposób, że aplikacje mogą poprosić o dostęp do skanowania sieci lokalnych. W niektórych sprawdzonych programach jest to wymagane - m.in. aplikacjach smart home.
Android 17 wprowadza dymki z Messengera dla innych aplikacji
Zdecydowanie najciekawszą ze zmian, które przyniesie Android 17, będą bąbelki dla wszystkich aplikacji. System już wcześniej oferował wsparcie tzw. dymków dla wiadomości (np. w Messengerze). W nowej wersji będzie można zamienić w pływający bąbelek każde zgodne oprogramowanie.
Zadziała to trochę jak dymki Messengera. Kliknięcia dymku uruchomi aplikację, ale nie na całym ekranie - dzięki czemu będzie można łatwo zminimalizować oprogramowanie. Otwieranie takich apek będzie odbywało się poprzez kliknięcie i przytrzymanie ikony.
Android 17 wciąż jest w fazie tworzenia. W stabilnej wersji pojawi się dopiero w czerwcu 2026 r. Do tego czasu system powinien otrzymać sporo nowych funkcji.