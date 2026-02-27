REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Kiedy One UI 8.5 na Galaxy S25? Lepiej szykuj telefon

System One UI 8.5 jest już dostępny na najnowszych smartfonach z serii Galaxy S26. Oprogramowanie zaraz trafi na starsze modele. 

Albert Żurek
One UI 8.5 aktualizacja
REKLAMA

Posiadacze zeszłorocznych modeli Galaxy S25 w pierwszej kolejności mogli skorzystać z najnowszej wersji nakładki Samsunga za sprawą programu testów beta. Producent właśnie wydał nową aktualizację wczesnego wydania oprogramowania. Prawdopodobnie już ostatnią, co sugeruje, że debiut oficjalnego wydania jest już bardzo blisko.

REKLAMA

Galaxy S25 zaraz otrzyma oficjalną aktualizację do systemu One UI 8.5

W ubiegłym tygodniu Samsung wydał piątą wersję beta One UI 8.5, natomiast teraz przyszedł czas na szóste wydanie oprogramowania. Aktualizacja przynosi sporo zmian - głównie naprawia problemy związane z asystentem Bixby, zmianą stylu blokady i niektórymi elementami interfejsu użytkownika. Ulepsza też animacje związane z powiadomieniami.

Oprogramowanie zawiera także poprawki bezpieczeństwa datowane na luty 2026 r. Z perspektywy większości użytkowników wersja beta nie powinna być istotna. Natomiast fakt, że mówimy o prawdopodobnie ostatniej testowej aktualizacji sprawia, iż większość posiadaczy serii S25 powinno spodziewać się rychłego debiutu stabilnej wersji nakładki.

Tak naprawdę system jest gotowy i producent musi tylko dopieścić kwestie błędów oraz działania. Nie bez powodu seria Galaxy S26, która trafiła już do przedsprzedaży, od wyciągnięcia z pudełka będzie działać na nowej nakładce One UI 8.5. Telefony mają trafiać do pierwszych klientów już od następnego piątku, 6 marca 2026 r.

Trudno stwierdzić, kiedy dokładnie Samsung zdecyduje się na wprowadzenie systemu One UI 8.5 dla smartfonów z rodziny Galaxy S25 (S25, S25+ oraz S25 Ultra). Osobiście spodziewałbym się, że wdrożenie nastąpi jeszcze w marcu, maksymalnie w kwietniu.

W przypadku nakładki One UI 8.0, wprowadzającej Androida 16, posiadacze smartfonów z serii S25 musieli poczekać ok. dwóch miesięcy na aktualizację. Oprogramowanie pojawiło się w połowie września 2025 r., natomiast już wcześniej zadebiutowało wraz z serią Galaxy Z pod koniec lipca 2025 r. 

Czytaj też:

REKLAMA

Posiadacze innych modeli poczekają sobie jeszcze dłużej

Samsung w pierwszej kolejności zaktualizuje do One UI 8.5 rodzinę Galaxy S25. Starsze modele, takie jak S24 czy modele z niższej półki cenowej, typu A56/A36, otrzymają aktualizację w dalszej kolejności. Im starszy model mamy, tym później otrzymamy nowe oprogramowanie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
27.02.2026 15:33
Tagi:
Najnowsze
15:15
Tajemnica brakującego DNA rozwiązana. Efekt prehistorycznych romansów
Aktualizacja: 2026-02-27T15:15:54+01:00
15:08
Polskie lotnisko odetchnęło z ulgą. Na tę decyzję czekano od lat
Aktualizacja: 2026-02-27T15:08:56+01:00
13:39
System kaucyjny w potężnych liczbach. Hejtujecie, ale oddajecie
Aktualizacja: 2026-02-27T13:39:10+01:00
12:51
Mój ulubiony Samsung z potężną baterią. Nie ma co dopłacać
Aktualizacja: 2026-02-27T12:51:48+01:00
12:25
Kultowa marka telewizorów wraca do Polski. I ma na siebie świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-27T12:25:33+01:00
12:15
Cyfrowy pastuch do pilnowania pracowników. Zamieniają pracę w piekło
Aktualizacja: 2026-02-27T12:15:24+01:00
11:46
To nie bot, tylko pracownik. 19 mózgów zamiast jednego
Aktualizacja: 2026-02-27T11:46:02+01:00
11:18
Wiedzą, że nie potrafisz żyć bez telefonu. Mają ratunek
Aktualizacja: 2026-02-27T11:18:30+01:00
10:41
Prezydent Krakowa: Dostaniemy 10 mld zł na metro. Rząd: pierwsze słyszę
Aktualizacja: 2026-02-27T10:41:59+01:00
10:29
Jaki procesor do gier kupić w 2026? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2026-02-27T10:29:24+01:00
10:22
Jak przewieźć Abramsy koleją? Genialny wynalazek inżynierów z Poznania
Aktualizacja: 2026-02-27T10:22:18+01:00
10:12
ChatGPT dostanie niegrzeczny tryb. Będzie odważny, ale jest haczyk
Aktualizacja: 2026-02-27T10:12:38+01:00
9:36
Jaka tania karta graficzna w 2026? Co kupić, żeby nie przepłacić
Aktualizacja: 2026-02-27T09:36:07+01:00
9:34
Burger King ma własnego bota. Będzie tresował pracowników
Aktualizacja: 2026-02-27T09:34:38+01:00
8:51
Przyszłość nie puka do drzwi. Właśnie wjechała pod twoją kanapę
Aktualizacja: 2026-02-27T08:51:40+01:00
8:28
Próbowali oddać władzę maszynom. "Zawsze sięgają po atomówki"
Aktualizacja: 2026-02-27T08:28:44+01:00
7:52
Koniec tanich smartfonów. Ten rok będzie okrutny dla rynku
Aktualizacja: 2026-02-27T07:52:58+01:00
7:34
Aparat natychmiastowy za 86 zł. Testuję najdziwniejszy gadżet z Action
Aktualizacja: 2026-02-27T07:34:00+01:00
7:00
Zbroją się w drony kamikadze. Wzmocnią wschodnią flankę NATO
Aktualizacja: 2026-02-27T07:00:00+01:00
6:30
Kupujemy coraz więcej filmów na płytach. "Ludzie mają dość streamingu"
Aktualizacja: 2026-02-27T06:30:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA