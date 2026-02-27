Kiedy One UI 8.5 na Galaxy S25? Lepiej szykuj telefon

Ładowanie...

Posiadacze zeszłorocznych modeli Galaxy S25 w pierwszej kolejności mogli skorzystać z najnowszej wersji nakładki Samsunga za sprawą programu testów beta. Producent właśnie wydał nową aktualizację wczesnego wydania oprogramowania. Prawdopodobnie już ostatnią, co sugeruje, że debiut oficjalnego wydania jest już bardzo blisko.

REKLAMA

Galaxy S25 zaraz otrzyma oficjalną aktualizację do systemu One UI 8.5

W ubiegłym tygodniu Samsung wydał piątą wersję beta One UI 8.5, natomiast teraz przyszedł czas na szóste wydanie oprogramowania. Aktualizacja przynosi sporo zmian - głównie naprawia problemy związane z asystentem Bixby, zmianą stylu blokady i niektórymi elementami interfejsu użytkownika. Ulepsza też animacje związane z powiadomieniami.

Oprogramowanie zawiera także poprawki bezpieczeństwa datowane na luty 2026 r. Z perspektywy większości użytkowników wersja beta nie powinna być istotna. Natomiast fakt, że mówimy o prawdopodobnie ostatniej testowej aktualizacji sprawia, iż większość posiadaczy serii S25 powinno spodziewać się rychłego debiutu stabilnej wersji nakładki.

Tak naprawdę system jest gotowy i producent musi tylko dopieścić kwestie błędów oraz działania. Nie bez powodu seria Galaxy S26, która trafiła już do przedsprzedaży, od wyciągnięcia z pudełka będzie działać na nowej nakładce One UI 8.5. Telefony mają trafiać do pierwszych klientów już od następnego piątku, 6 marca 2026 r.

Trudno stwierdzić, kiedy dokładnie Samsung zdecyduje się na wprowadzenie systemu One UI 8.5 dla smartfonów z rodziny Galaxy S25 (S25, S25+ oraz S25 Ultra). Osobiście spodziewałbym się, że wdrożenie nastąpi jeszcze w marcu, maksymalnie w kwietniu.

W przypadku nakładki One UI 8.0, wprowadzającej Androida 16, posiadacze smartfonów z serii S25 musieli poczekać ok. dwóch miesięcy na aktualizację. Oprogramowanie pojawiło się w połowie września 2025 r., natomiast już wcześniej zadebiutowało wraz z serią Galaxy Z pod koniec lipca 2025 r.

Czytaj też:

REKLAMA

Posiadacze innych modeli poczekają sobie jeszcze dłużej

Samsung w pierwszej kolejności zaktualizuje do One UI 8.5 rodzinę Galaxy S25. Starsze modele, takie jak S24 czy modele z niższej półki cenowej, typu A56/A36, otrzymają aktualizację w dalszej kolejności. Im starszy model mamy, tym później otrzymamy nowe oprogramowanie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 27.02.2026 15:33

Ładowanie...