Mój ulubiony Samsung z potężną baterią. Nie ma co dopłacać

Smartfony powinny zadebiutować już w marcu. To propozycje dla tych, którzy nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych na smartfon. Dwa nadchodzące modele będą naprawdę zaskakujące.

Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 potwierdzone przez Unię Europejską

Od czerwca ubiegłego roku wszystkie smartfony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej są dostarczane z plakietkami energetycznymi. Dokumenty zawierają informacje na temat czasu pracy akumulatora, odporności na upadki, wodoszczelności, łatwości naprawy czy żywotności baterii wyrażonej w cyklach.

Tym razem do sieci wyciekły etykietki dla dwóch nadchodzących Samsungów: Galaxy A57 oraz Galaxy A37. Dzięki nim dowiadujemy się kilku ciekawych informacji na ich temat. Przede wszystkim oba smartfony mają oferować akumulatory, które po osiągnięciu 1200 pełnych cykli ładowania utrzymają 80 proc. oryginalnej pojemności. Zaoferują też długi czas pracy na baterii:

Galaxy A57 - maksymalnie 52 godz. (akumulator 5000 mAh, ładowanie 45 W);

Galaxy A37 - maksymalnie 53 godz. (akumulator 5000 mAh, ładowanie 45 W).

Warto jednak zauważyć, że poprzednicy w postaci Galaxy A56 i A36 według danych z plakietek energetycznych miały zapewniać nawet 2000 cykli zanim pojemność baterii spadnie do 80 proc. Jednocześnie Samsung nieco ulepszył kwestię czasów pracy na baterii o nawet ponad 10 godzin. Podobny los spotkał serię Galaxy S26. Niższa liczba cykli oznacza krótszą żywotność baterii i częstszą potrzebę wymiany akumulatora na nowy.

fot. NieuweMobiel



Przydatną zmianą w nowych Galaxy A57 oraz A37 jest ulepszona wodoszczelność IP68. Poprzednia generacja charakteryzowała się odpornością w standardzie IP67. Nowe modele powinny być zatem bardziej odporne na wodę - IP68 chroni przed długotrwałym zanurzeniem na wyższej głębokości.

Samsung Galaxy A57 wciąż charakteryzuje się wysoką odpornością na upadki - smartfon otrzymał ocenę A, natomiast w Galaxy A37 zastosowano ocenę B (ulepszenie względem odporności C z Galaxy A36). Firma najprawdopodobnej wyposaży niższy model w bardziej wytrzymałe na upadki i stłuczenia szkło hartowane.

Co z resztą specyfikacji Galaxy A57 i A37?

Nie oczekujmy dużych zmian w specyfikacji obu telefonów. Samsung najprawdopodobniej skupi się na wymianie procesora - Exynos 1680 trafi do A57, a w Galaxy A37 producent zastosuje Exynosa 1480 (wyciągniętego z Galaxy A55). Poza tym ekrany, wygląd, aparaty powinny być bardzo zbliżone do poprzedników.

Galaxy A57 będzie szczególnie rozsądnym smartfonem stanowiącym lepszy wybór dla większości osób, które niekoniecznie chcą dopłacać do droższych S26 czy S26 Ultra kosztujących 2-3 razy więcej.

Albert Żurek 27.02.2026 12:51

