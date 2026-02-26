Mówisz i masz. Telefon Samsunga sam zamówi ci Ubera i jedzenie

Ładowanie...

Google przoduje w rozwiązaniach AI dostępnych w ramach czatbota Gemini. Teraz firma idzie o krok dalej - w serii Galaxy S26 oraz Pixel 10 udostępniono kolejne przydatne funkcje, które wykonają określone czynności za nas.

Mówisz do telefonu Samsunga, a on zamawia ci taksówkę lub jedzenie

Seria Galaxy S26 wprowadza nową funkcję automatyzacji zadań z wykorzystaniem asystenta sztucznej inteligencji. Rozwiązanie łączy się z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Uber. Dzięki temu użytkownik zamiast ręcznie zamawiać przejazd, wystarczy poprosić o to sztuczną inteligencję, wydając proste polecenie typu: "zamów mi Ubera na określony adres".

Gemini uruchomi następnie aplikację w wirtualnym oknie na naszym telefonie i samodzielnie przejdzie przez cały proces. Nic nie dzieje się jednak poza naszą kontrolą - użytkownik ma pełny podgląd na to, jakie kroki wykonuje asystent. Jeśli oprogramowanie będzie wymagało pomocy użytkownika ze względu na brak możliwości wykonania danej czynności, wyświetli powiadomienie.

Samo potwierdzenie transakcji też jest realizowane przez użytkownika. Gdy przejazd w Uberze zostanie skonfigurowany lub koszyk z jedzeniem będzie gotowy, Gemini poprosi nas o sprawdzenie szczegółów i ręczne zatwierdzenie zamówienia.

Według dyrektora ekosystemu Android w Google, takie podejście ma zamienić Androida z klasycznego systemu operacyjnego w coś, co firma nazywa "systemem inteligencji". Zamawianie przejazdów i jedzenia w Galaxy S26 oraz Pixelach 10 to dopiero początek. W nadchodzącym Androidzie 17 pojawi się pełnoprawna funkcja asystenta AI, który będzie w stanie wykonywać znacznie więcej czynności.

Google obecnie pracuje nad siedemnastką - ta ostatnio weszła w testową fazę beta.

Automatyzacja zadań w systemie Android to przyszłość

Trudno nie dostrzec, że twórcy sztucznej inteligencji chcą stworzyć coś w rodzaju prywatnego asystenta, który będzie wykonywać czynności za nas. Google zaczyna od stosunkowo prostych zadań, takich jak obsługa aplikacji dostawczych czy transportowych. Wykorzystuje w tym celu najnowszy model Gemini 3 z funkcją wnioskowania, który analizuje komunikaty na ekranie - przechodzi przez poszczególne kroki, znajduje istotne funkcje.

To rozwiązanie ma na celu maksymalne uproszczenie korzystania z usług na telefonie. Można tu zauważyć chęć rozleniwienia użytkownika nawet w bardzo podstawowych czynnościach. Większość z nas nie ma problemu z zamówieniem jedzenia czy zamówieniem taksówki. Interfejs takich aplikacji jest możliwie najprostszy tak, aby użytkownik był ciągnięty za rękę.

To dopiero początek funkcji zakładających automatyzację w smartfonach. Na początku rozwiązanie będzie dostępne w USA i Korei Południowej. O rewolucji będziemy mogli mówić, dopiero gdy funkcja trafi do użytku dla reszty świata.

Albert Żurek 26.02.2026 20:18

