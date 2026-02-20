Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór

Ładowanie...

Przez długi czas to ChatGPT wyznaczał standardy na rynku sztucznej inteligencji. Rozwiązania od OpenAI uchodziły za punkt odniesienia, jednak ten dystans zaczął powoli topnieć. Firma z Mountain View konsekwentnie rozwijała swoje algorytmy. Dziś widać, że dotychczasowy lider zaczyna dostawać zadyszki, a jego architektura starzeje się na tle nowszej konkurencji.

Zmiana układu sił na rynku nie następuje z dnia na dzień, ale obecne tempo prac inżynierów Google zwraca uwagę. Zamiast drobnych usprawnień, firma pokazała technologię modyfikującą podejście do trudnych zadań. Oficjalnie ogłoszono wydanie modelu Gemini 3.1 Pro.

To niespodziewany krok, ponieważ wcześniej duże aktualizacje oznaczano jako wersje 0.5. Nowy wariant stworzono z myślą o problemach wymagających głębszej analizy, a nie tylko sprawnego generowania tekstu.

Zaawansowane wnioskowanie w praktyce

Fundamentem najnowszej wersji jest usprawnione wnioskowanie logiczne. Model wykorzystuje mechanizmy, które zadebiutowały niedawno w wariancie Gemini 3 Deep Think. Teraz te same algorytmy trafiają do szerszego grona odbiorców.

Ten skok potwierdzają udostępnione tabele wyników, zestawiające nowość z takimi modelami jak Sonnet 4.6, Opus 4.6 oraz GPT-5.2. W rygorystycznym benchmarku ARC-AGI-2, weryfikującym radzenie sobie z nowymi schematami, wariant 3.1 Pro osiągnął 77,1 procent. Wynik ten pozwala pokonać model Opus 4.6 (68,8 procent) i przekłada się na ponad dwukrotny wzrost zdolności analitycznych względem bazowej wersji 3 Pro.

Przewaga utrzymuje się również w innych obszarach testowych. W badaniu Humanity's Last Exam nowy model Google zdobywa 44,4 procent bez użycia dodatkowych narzędzi, co zostawia w tyle rozwiązanie OpenAI z wynikiem 34,5 procent. Zauważalna jest także różnica w skomplikowanych zadaniach programistycznych. W teście LiveCodeBench Pro system osiągnął ranking Elo na poziomie 2887, podczas gdy GPT-5.2 zatrzymał się na wartości 2393.

Od teorii do kodowania grafiki

Wyższa moc obliczeniowa ma konkretne przełożenie na codzienną pracę. Usprawniona inteligencja pomaga w czytelnym tłumaczeniu trudnych zagadnień, syntetyzowaniu obszernych zbiorów danych i wspiera procesy w projektach kreatywnych.

Ciekawym przykładem jest tworzenie animacji opartych na kodzie. Narzędzie potrafi wygenerować gotowe na strony internetowe pliki SVG wyłącznie na podstawie opisu tekstowego. Użycie czystego kodu sprawia, że grafiki nie tracą ostrości przy skalowaniu i zachowują minimalny rozmiar w porównaniu do klasycznego wideo.

Nowość trafia do użytkowników w kilku etapach. Konsumenci opłacający pakiety Google AI Pro oraz Ultra otrzymują do niej dostęp w aplikacji Gemini oraz w usłudze NotebookLM. Firma zwiększyła również limity użycia dla najbardziej aktywnych subskrybentów. Wersja zapoznawcza trafiła także do deweloperów. Twórcy oprogramowania mogą integrować model ze swoimi rozwiązaniami za pośrednictwem API w środowiskach takich jak Google AI Studio, Vertex AI, Antigravity czy Android Studio.

Ewolucja zamiast odtwarzania z pamięci

Przez ostatnie miesiące widzieliśmy wiele aktualizacji na rynku, ale większość z nich sprowadzała się do ewolucji i przyspieszania generowania słów. Tym razem Google pokazuje technologię, która odrobinę przesuwa granice możliwości oprogramowania.

Jeśli zastanawiasz się, jak duża jest to zmiana, wyobraź to sobie na przykładzie ze szkoły. Poprzednie modele przypominały ucznia, który świetnie wykuł materiał na pamięć i potrafił szybko wyrecytować odpowiedź. Gemini 3.1 Pro przypomina raczej studenta, który dostaje na egzaminie nietypowe zadanie i potrafi samodzielnie użyć logiki, aby dojść do właściwego wniosku.

Nie mamy tu do czynienia z drobną poprawką stylu pisania. Model otrzymał nowy silnik do analizowania otoczenia. Dzięki temu radzi sobie z zagadkami i procesami, na których konkurencja wciąż łamie sobie zęby, a starsze algorytmy szybko się zapętlały.

20.02.2026

