REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy

Play postanowił ulepszyć tanią ofertę abonamentową. W stosunkowo niskiej cenie zapewnia mnóstwo gigabajtów internetu do wykorzystania każdego miesiąca.

Albert Żurek
Play abonament
REKLAMA

Fioletowy operator poinformował o uruchomieniu oferty specjalnej w ramach swojej tańszej sieci Virgin Mobile. Abonament w cenie oferty na kartę wyróżnia się przede wszystkim dobrymi warunkami i umową bez terminu. To niesamowite, że dzisiaj nie trzeba płacić kokosów z abonament, aby dostać solidne warunki.

REKLAMA

Play ulepsza abonament Virgin Mobile. 200 GB internetu za 35 zł

Play czasowo ulepszył abonament nowym pakietem kosztującym 35 zł/mies. po rabatach.  W planie znajdziemy:

  • 200 GB internetu do wykorzystania w kraju z zasięgiem 5G;
  • 12,03 GB w internetu w roamingu Unii Europejskiej;
  • nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,
  • bezterminową umowę, miesięczny okres wypowiedzenia;
  • pierwszy miesiąc za darmo dla przenoszących

Rozwiązanie jest o tyle opłacalne, że w klasycznej ofercie Virgin Mobile w cenie 35 zł/mies. otrzymujemy abonament z 80 GB internetu każdego miesiąca. Przewagą regularnego pakietu jest fakt, że klienci mogą liczyć na program stażu - im dłużej jest się w sieci, tym więcej gigabajtów się otrzymuje. 

Po pół roku domyślna paczka 80 GB jest podwajana do 160 GB,  po roku ma się do dyspozycji 200 GB, a po dwóch latach - 240 GB. Oznacza to, że oferta specjalna zapewnia warunki, które klient Virgin Mobile uzyskałby dopiero po roku.

Oferta specjalna Virgin Mobile jest dostępna czasowo do 10 marca 2026 r. 

Czytaj też:

Doczekaliśmy się pięknych czasów z tanimi abonamentami

Ceny abonamentów największych operatorów w Polsce sięgają nawet kilkudziesięciu złotych. Na szczęście oprócz głównych ofert firmy mają bardziej przystępne cenowo wersje pakietów sygnowanych innymi markami. Wielka czwórka odpowiada za oferty takie jak:

  • Play - Virgin Mobile,
  • Orange - nju mobile;
  • Plus - Plush;
  • T-Mobile - Heyah.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Plush
Plush
Plush
nju mobile
nju mobile
nju mobile
Heyah 01
Heyah
Heyah 01

Trójka z nich - wszyscy oprócz Heyah zapewniają tanie abonamenty z umową bezterminową, które prezentują się wyjątkowo korzystnie. Najbardziej przystępne pakiety wyglądają następująco:

  • Virgin Mobile - 20 zł/mies. - 20 GB internetu, po dwóch latach 60 GB;
  • nju mobile - 31 zł/mies. - 60 GB internetu, po dwóch latach 180 GB;
  • Plush - 25 zł/mies. - 40 GB internetu, po dwóch latach 200 GB, jest też pakiet 29 zł/mies. z 240 GB internetu.
REKLAMA

Każdy z pakietów obejmuje też internet w roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Zasięg w poszczególnych ofertach zależy od głównej marki - Plush korzysta z sieci Plusa, Virgin Mobile - Play, nju - Orange, a Heyah T-Mobile. To niesamowite, że dziś za w niskich cenach można nabyć porządną ofertę abonamentową. Nie trzeba wcale płacić 60, 70, czy 80 zł miesięcznie. Pakiety za ok. 30 zł dla większości z nas będą wystarczające. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
18.02.2026 21:00
Tagi: abonamentOrangePlayPlusT-Mobile
Najnowsze
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
13:39
Reklamy w ChatGPT to fatalny pomysł. Konkurencja już sprawdziła i ucieka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:39:48+01:00
13:16
Pamięć RAM to nowa dubajska czekolada. Producent musiał zmienić pudełka
Aktualizacja: 2026-02-18T13:16:23+01:00
12:35
Orange stoi światłowodem i 5G. Ilu Polaków jest w zasięgu?
Aktualizacja: 2026-02-18T12:35:44+01:00
12:07
Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności
Aktualizacja: 2026-02-18T12:07:25+01:00
11:15
Kometa trzy razy większa niż 3I/Atlas mija Ziemię. Odkrył ją Polak
Aktualizacja: 2026-02-18T11:15:47+01:00
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
6:45
Co widać przez okulary z Android XR? Już to wiemy, będzie przyjemnie
Aktualizacja: 2026-02-18T06:45:00+01:00
6:34
Apple okulary i Apple wisiorek. Jest wielki plan, nie ma w nim iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-18T06:34:00+01:00
6:23
Wiadomości na Androidzie ze świetną zmianą. Wyczekiwana funkcja już jest
Aktualizacja: 2026-02-18T06:23:00+01:00
6:12
ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI
Aktualizacja: 2026-02-18T06:12:00+01:00
6:01
Rozsypujesz po polu i hamujesz globalne ocieplenie. Odkrycie zdumiewa
Aktualizacja: 2026-02-18T06:01:00+01:00
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
20:08
Microsoft utrudnia pobieranie Windows 11. Wielka zmiana na gorsze
Aktualizacja: 2026-02-17T20:08:19+01:00
19:57
Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo
Aktualizacja: 2026-02-17T19:57:46+01:00
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
17:35
Messenger i WhatsApp mam już głęboko w pompie. Pisz mi SMS-y
Aktualizacja: 2026-02-17T17:35:00+01:00
17:12
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki
Aktualizacja: 2026-02-17T17:12:37+01:00
16:12
Kraków szykuje antykoncepcję dla gołębi. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-17T16:12:53+01:00
15:54
Xiaomi ma kapitalne wieści. Drożyzna opanowana, Xiaomi 17 Ultra kusi ceną
Aktualizacja: 2026-02-17T15:54:09+01:00
15:42
Prezes Samsunga walczył o tańsze smartfony. Poległ, ale my mamy złotówkę
Aktualizacja: 2026-02-17T15:42:19+01:00
15:20
Uciszyli królów życia gadających przez telefon. Tak musi być wszędzie
Aktualizacja: 2026-02-17T15:20:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA