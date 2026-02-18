Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy

Ładowanie...

Fioletowy operator poinformował o uruchomieniu oferty specjalnej w ramach swojej tańszej sieci Virgin Mobile. Abonament w cenie oferty na kartę wyróżnia się przede wszystkim dobrymi warunkami i umową bez terminu. To niesamowite, że dzisiaj nie trzeba płacić kokosów z abonament, aby dostać solidne warunki.

Play ulepsza abonament Virgin Mobile. 200 GB internetu za 35 zł

Play czasowo ulepszył abonament nowym pakietem kosztującym 35 zł/mies. po rabatach. W planie znajdziemy:

200 GB internetu do wykorzystania w kraju z zasięgiem 5G;

12,03 GB w internetu w roamingu Unii Europejskiej;

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

bezterminową umowę, miesięczny okres wypowiedzenia;

pierwszy miesiąc za darmo dla przenoszących

Rozwiązanie jest o tyle opłacalne, że w klasycznej ofercie Virgin Mobile w cenie 35 zł/mies. otrzymujemy abonament z 80 GB internetu każdego miesiąca. Przewagą regularnego pakietu jest fakt, że klienci mogą liczyć na program stażu - im dłużej jest się w sieci, tym więcej gigabajtów się otrzymuje.

Po pół roku domyślna paczka 80 GB jest podwajana do 160 GB, po roku ma się do dyspozycji 200 GB, a po dwóch latach - 240 GB. Oznacza to, że oferta specjalna zapewnia warunki, które klient Virgin Mobile uzyskałby dopiero po roku.

Oferta specjalna Virgin Mobile jest dostępna czasowo do 10 marca 2026 r.

Doczekaliśmy się pięknych czasów z tanimi abonamentami

Ceny abonamentów największych operatorów w Polsce sięgają nawet kilkudziesięciu złotych. Na szczęście oprócz głównych ofert firmy mają bardziej przystępne cenowo wersje pakietów sygnowanych innymi markami. Wielka czwórka odpowiada za oferty takie jak:

Play - Virgin Mobile,

Orange - nju mobile;

Plus - Plush;

T-Mobile - Heyah.

Trójka z nich - wszyscy oprócz Heyah zapewniają tanie abonamenty z umową bezterminową, które prezentują się wyjątkowo korzystnie. Najbardziej przystępne pakiety wyglądają następująco:

Virgin Mobile - 20 zł/mies. - 20 GB internetu, po dwóch latach 60 GB;

nju mobile - 31 zł/mies. - 60 GB internetu, po dwóch latach 180 GB;

Plush - 25 zł/mies. - 40 GB internetu, po dwóch latach 200 GB, jest też pakiet 29 zł/mies. z 240 GB internetu.

Każdy z pakietów obejmuje też internet w roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Zasięg w poszczególnych ofertach zależy od głównej marki - Plush korzysta z sieci Plusa, Virgin Mobile - Play, nju - Orange, a Heyah T-Mobile. To niesamowite, że dziś za w niskich cenach można nabyć porządną ofertę abonamentową. Nie trzeba wcale płacić 60, 70, czy 80 zł miesięcznie. Pakiety za ok. 30 zł dla większości z nas będą wystarczające.

Albert Żurek 18.02.2026 21:00

