Światłowód dla graczy. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?

Narzekasz na kiepski internet i lagi w grach online? A może masz dość tego, że pobieranie danych niezbędnych do realizacji pilnego projektu trwa w nieskończoność, a do tego na chwilę przed końcem ich pobierania wyskakuje błąd? Pora zainwestować w porządne stałe łącze. A porządne, czyli jakie? Oczywiście światłowodowe! Najwyższy czas pożegnać miedziane kable.

Tylko którego dostawcę usługi internetu stacjonarnego wybrać? Sprawdziliśmy aktualne oferty sześciu wybranych operatorów dostarczających internet światłowodowy w Polsce, którymi są Netia, Orange, Play, Plus, Vectra i T-Mobile. Porównaliśmy je przede wszystkim pod kątem bazowych cen, ale zwróciliśmy też uwagę na unikalne korzyści, jakie zyskujemy w ramach konkretnej oferty.

1. Plus: 40 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Jednym z uznanych dostawców światłowodu w Polsce jest Grupa Polsat Plus, w której skład wchodzi operator sieci Plus. To właśnie pod banderą tego zielonego telekomu oferowane jest stabilne i szybkie stałe łącze wykorzystujące technologię światłowodu. Dzięki temu, że mamy do czynienia z usługodawcą, który oferuje również usługi mobilne, możemy liczyć na dodatkowe profity.

Spójrzmy jednak najpierw na ceny. Podstawowy abonament na światłowód w opcji S daje nam dostęp do łącza typu PON, HFC lub ETTH, w zależności od lokalizacji, o przepustowości do 300 Mb/s w cenie jedynie 40 zł/mies. po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe. To dobra oferta dla większości odbiorców i w pełni wystarcza do grania online.

Oczywiście możemy zdecydować się na szybsze łącze - nie wpłynie to na stabilność połączenia podczas rozgrywek przez internet, ale przyspieszy np. pobieranie plików. Plus Oferta M to światłowód o przepustowości do 600 Mb/s w cenie 60 zł/mies. z rabatami. Do tego dochodzi pakiet dla jeszcze bardziej wymagających abonentów, Plus Oferta L, a to łącze rozpędzające się do 1 Gb/s w cenie 90 zł/mies. z rabatami.

Co istotne, niezależnie od tego, na jaką przepustowość się zdecydujemy, może pojawić się też konieczność dopłaty 20 zł/mies. w wybranych lokalizacjach, co zależy od infrastruktury i zabudowy. Umowę podpisujemy na dwa lata, a po jej przejściu na czas nieokreślony cena rośnie o 5 zł/mies. Opłata aktywacyjna jest z kolei jednorazowa i wynosi 60 zł, ale dokupując inne usługi obniża się koszt aktywacji o połowę. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie www Plusa.

Oczywiście na cały czas trwania umowy otrzymujemy od operatora router z modemem, dzięki któremu do szybkiego łącza podepniemy wszystkie domowe sprzęty (smartfony, komputer, konsole, czytniki e-booków itd). Sprzęt dostarczony zostanie albo przez kuriera, albo zabierze go ze sobą monter, który odpowiedzialny będzie za instalację internetu w domu lub w mieszkaniu.

Dodatkowym profitem, na jaki możemy liczyć w przypadku oferty Plusa na światłowód, i to nawet w tym najtańszym pakiecie, jest wliczony w cenę internet mobilny 5G. Wraz ze stałym łączem otrzymujemy kartę SIM z dodatkowym pakietem 5 GB odnawianym co miesiąc. Idealnie sprawdzi się jako dodatkowy internet do np. tabletu, aby urządzenie miało dostęp do sieci nie tylko po Wi-Fi w domu, ale tez poza nim.

A to nie koniec - z internetem możemy wykupić dostęp do innych usług Plusa i dodatkowo zaoszczędzić. Jeśli zdecydujemy się np. na światłowód do 600 Mb/s, telewizję z 85 kanałami, internet mobilny 5G z 600 GB transferu i kartę SIM do telefonu z paczką 180 GB (3x tyle co normalnie!), to płacimy 140 zł/mies. z rabatami. To o 80 zł mniej niż kosztują te usługi osobno.

Tak wygląda przykładowy pakiet łączący internet i inne usługi w sieci Plus

2. Netia, 48,16 zł/mies. za światłowód do 600 Mb/s

W przypadku oferty firmy Netia dostępne są dwa abonamenty na światłowód. Pierwszy z nich zapewnia łącze o przepustowości 600 Mb/s w cenie 55 zł/mies. w umowie na dwa lata po rabatach, przy czym za pierwszy kwartał nie płacimy. Oznacza to, że średnio w ramach dwuletniej umowy na miesiąc będziemy wydawali 48,16 zł. To atrakcyjna oferta, co wynika z faktu, że obecnie płacimy za takie łącze tyle samo, ile jeszcze nie dawno wydawaliśmy na pakiet 300 Mb/s.

Oprócz tego możemy zdecydować się na łącze o przepustowości do 2 Gb/s. W tym przypadku cena za abonament wynosi 80 zł i pierwsze pół roku mamy gratis. Obniża to efektywnie średnią opłatę miesięczną do poziomu 60 zł, co jest naprawdę atrakcyjną ofertą. Możemy też zdecydować się na pakiet łączony z telewizją, a więcej szczegółów o dostępności kanałów można znaleźć w witrynie Netii. W obu przypadkach po upływie 24 mies. i zmianie jej na taką na czas nieokreślony cena usług wzrośnie o 10 zł. Wraz z internetem dostajemy oczywiście router.

3. T-Mobile: 48,75 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku sieci T-Mobile również startujemy od przepustowości do 300 Mb/s w ramach pakietu Internet światłowodowy Standard. W tym przypadku mowa o cenie z rabatami na poziomie 65 zł/mies. Przez pierwsze pół roku nie płacimy abonamentu, co obniża średnią do poziomu 48,75 zł/mies. dla dwuletniej umowy.

Oprócz tego w przypadku tego operatora dostępna jest oferta na Internet światłowodowy Extra, czyli do 900 Mb/s. W tym przypadku płacimy 85 zł/mies. z rabatami, aczkolwiek przez pierwsze pół roku ta kwota wynosi 20 zł/mies. (co obniża średnią cenę do poziomie 68,75 zł/mies.).

Operator proponuje też abonament komórkowego od razu lub w terminie do pół roku od podpisania umowy na internet, by dodatkowo obniżyć koszty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej T-Mobile, gdzie operator zachęca albo do lektury regulaminu, albo do zamówienia rozmowy z konsultantem.

Router mamy tu oczywiście w cenie, a w przypadku T-Mobile instalacja kosztuje 0 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na rosnące ceny po wygaśnięciu umowy i przejściu jej na model bezterminowy, bo od 25. miesiąca za abonament na telefon zapłacimy o 10 zł miesięcznie więcej, a za internet o 55 zł miesięcznie więcej.

Vectra: od 57,16 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

4. Vectra: od 57,16 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku tego operatora ceny za podstawowy pakiet internetu stacjonarnego o przepustowości do 300 Mb/s startują od 59,99 zł miesięcznie z rabatami, przy czym umowę podpisuje się na 23 miesiące, a przez pierwsze trzy miesiące abonament nie jest pobierany. Oznacza to, że za takie łącze płacimy średnio 52,17 zł na miesiąc, aczkolwiek trzeba doliczyć do tego 4,99 zł za wypożyczenie routera, co daje sumarycznie koszt rzędu 57,16 zł. A co z wyższymi pakietami?

Internet światłowodowy Vectra do 600 Mb/s kosztuje 74,99 zł/mies. z rabatami, a taki do 1 Gb/s - 89,99 zł/mies. W obu przypadkach mamy 6 miesięcy gratis w umowie na dwa lata bez miesiąca, co obniża koszt do poziomu odpowiednio 53,11 zł i 121,75 zł, tudzież 58,11 zł i 126,74 zł z wliczoną opłatą za router. Jak widzimy na stronie operatora Vectra, w każdym pakiecie dostajemy też telewizję z dostępem do 37 kanałów, aczkolwiek dekoder dostępny jest tylko w tym najdroższym. Opłata aktywacyjna to 9,99 zł.

5. Play: 65 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku fioletowego operatora oferta na światłowód również zaczyna się od 300 Mb/s, a cena, jaką życzy sobie za tę usługę operator, wynosi 70 zł/mies. z rabatami. W umowie na dwa lata przez pierwsze dwa miesiące płacimy z kolei jedynie 10 zł/mies. co obniża efektywnie cenę do 65 zł/mies. Czasem można jednak trafić czasowe promocje. Z okazji Walentynek sieć oferuje światłowód o przepustowości do 600 Mb/s za 55 zł/mies. z jednym miesiącem gratis, co obniża cenę do poziomu średnio 52,71 zł miesięcznie. Po okresie promocji cena rzecz jasna wzrośnie.

Do tego dostępne są jeszcze wyższe pakiety w dwuletnich umowach, czyli do 1 Gb/s za 95 zł/mies. (pół roku gratis, średnia cena za mies. 73,75 zł) i do 8 Gb/s za 135 zł/mies. (rok gratis, średnia cena za mies. 72,50 zł). W przypadku dwóch ostatnich pakietów mamy też streaming Amazon Prime bez opłat. Również i w Play możemy zdecydować się przy tym oczywiście na dodatkowe usługi, a abonenci sieci Play z abonamentem telefonicznym na kwotę powyżej 25 zł/mies. mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 zł/mies. pod warunkiem dalszej opłacania numeru. Więcej informacji na temat oferty znaleźć można na stronie Play.

Niezależnie od pakietu, router od Play jest w cenie, aczkolwiek musimy liczyć się z opłatą aktywacyjną: 50 zł (w dwuletniej umowie ten koszt rozkładałby się na poziomie 2,08 zł na każdy miesiąc). Wraz ze światłowodowem otrzymujemy też 66 kanałów telewizyjnych w ramach usługi Play Now. Warto też pamiętać o tym, że po wygaśnięciu pierwotnej umowy i przejściu tym samym na umowę bezterminową cena za światłowód w Play wzrasta i to dość wyraźnie. Operator informuje, iż po pierwszych 24 mies. będziemy płacić o 30 zł więcej. Po każdych kolejnych 12 mies. ceny będą rosły o kolejne 5 zł/mies.

6. Orange: 65,01 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Innym dostawcą usług światłowodowych w Polsce jest Orange, który oferuje kilka pakietów światłowodu różniących się przepustowością. W tym przypadku ceny zaczynają się od 65,01 zł/mies. z rabatami w ramach dwuletniej umowy za łącze zapewniające prędkość pobierania danych do 300 Mb/s. Do tego dochodzi oferta za 75,01 zł/mies. za łącze do 600 Mb/s. Tutaj w ramach promocji przez cztery pierwsze miesiące nie płacimy za tę usługę od Orange’a. Biorąc pod uwagę cały czas dwuletniej trwania umowy, jeden miesiąc samego internetu kosztuje nas de facto średnio 62,58 zł.

U tego operatora dostępny jest również internet do 1 Gb/s w cenie 85,01 zł/mies., w tym przypadku również z 4 miesiącami gratis (średnio: 70,84 zł). Mamy też pakiety do 2 Gb/s i 8 Gb/s w cenach odpowiednio 95,01 zł/mies. i 160 zł/mies. (pół roku bez opłat; średnio miesięcznie: 71,26 zł i 213,33 zł). Router dostajemy rzecz jasna w zestawie, ale niestety w tym przypadku też nie dostajemy w gratisie karty SIM z internetem mobilnym. Orange proponuje natomiast dokupienie telewizji (z pakietem 209 kanałów, +35 zł/mies). Z pełnym cennikiem można zapoznać się na stronie www Orange.

Orange nie podaje przy tym na swojej stronie z ofertą, o ile wzrośnie opłata miesięczna za internet po wygaśnięciu pierwotnej umowy i jej przejściu na czas nieokreślony - ale widnieje informacja, że cena może być wyższa. Warto to sprawdzić od razu albo przynajmniej na chwilę przed upływem dwóch lat.

No to jaki światłowód jest najlepszy?

Przede wszystkim taki, który dostępny jest pod naszym adresem! Na szczęście operatorzy pozwalają sprawdzić dostępność swoich usług na swoich stronach internetowych, więc decydując się na konkretną ofertę, warto zacząć od sprawdzenia, czy jesteśmy w zasięgu. Jeśli tak - to można analizować ofertę.

Jeśli z kolei chodzi o atrakcyjne oferty na tani światłowód, to mówimy tu o takim o przepustowości do 300 Mb/s. Dla większości osób będzie to w pełni wystarczające - w tym w przypadku graczy bawiących się przy tytułach multiplayerowych, bo tu stabilność połączenia jest ważniejsza niż szybkość.

Na koniec warto jedynie dodać, że podane powyżej ceny dotyczą standardowych lokalizacji, w których montowany jest internet stacjonarny. Czasem może się jednak okazać, że w konkretnym domu lub mieszkaniu będą one nieco wyższe. A z czego to właściwie wynika i kiedy zapłacimy więcej niż inni abonenci?

Często dzieje się tak sytuacji, gdy dostawca usług korzysta w danej lokalizacji z infrastruktury partnera, a czasem dodatkową opłatą objęte są również domy jednorodzinne. Informacje na ten temat otrzymamy jednak zwykle od razu po podaniu swojego adresu na stronie internetowej wraz z konkretną taryfą.

REKLAMA

Warto też zwrócić uwagę na opłaty aktywacyjne, które są jednorazowe oraz na informacje o planowanych podwyżkach cen - czasem są symboliczne, a czasem kwota abonamentu po wygaśnięciu pierwotnej umowy wzrasta wyraźnie. Aby uniknąć podwyżki, wystarczy zwykle podpisać nową umowę terminową, ale nasza w tym głowa!

Piotr Grabiec 16.02.2026 14:06

