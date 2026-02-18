Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ładowanie...

Na myśl o podróży, zwłaszcza do nowego miejsca, zawsze się nieziemsko ekscytuję. Przed wyjazdem sprawdzam na mapach online najciekawsze miejsca, jakie będę mógł odwiedzić w okolicy, zapisuję w notatkach adresy polecanych sklepów i muzeów oraz numery do lokalnych korporacji taksówkarskich. Potem się pakuję i zwykle przed samym wyjazdem przypominam sobie o tym, że warto byłoby wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Przezorny zawsze zabezpieczony i tak dalej.

Na szczęście załatwienie takowego dla siebie i najbliższych będzie teraz jeszcze prostsze dzięki nowej opcji w ramach usługi Ubezpiecz z Orange. W jej ramach można wygodnie ubezpieczyć już nie tylko nieruchomość i auto, ale też siebie i bliskich podczas wyjazdów. A jako że zbliża mi się wyjazd na snowboard, na którym jeździć dopiero będę się uczył, to uznałem, że to świetny moment na testy nowej usługi operatora w praktyce. Licho wie, co mnie czeka na stoku!

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Strona główna usługi Ubezpiecz z Orange

Ubezpiecz z Orange - jak wygląda oferta na ubezpieczenie turystyczne?

Operator przygotował oczywiście stronę internetową, która jest pełna informacji na temat ubezpieczeń. Przejrzałem ją pobieżnie, a moja uwagę przykuła informacja o tym, że wystarczy zostawić numer telefonu, by konsultant do nas oddzwonił i przedstawił ofertę. Zamiast samodzielnie szukać informacji i doszkalać się w kwestii ubezpieczeń, postanowiłem poczekać na kontakt ze strony przedstawiciela pomarańczowego operatora i w ten sposób uzyskać wszystkie niezbędne informację.

Na kontakt czekałem kilka minut, a konsultantka odpowiedziała na wszystkie moje pytania dotyczące ubezpieczenia turystycznego na wyjazd snowboardowy. Po zgodzeniu się na przedstawienie oferty założyłem kartę klienta, podając imię, nazwisko, numer PESEL i datę urodzin (Orange nie przekazuje partnerowi realizującemu tę usługę danych z naszego konta abonenckiego - co się chwali!). Po kilku pytaniach uzupełniających wiedziałem już, o jakim koszcie mowa.

Możemy zostawić numer, by konsultant przedstawił nam ofertę telefonicznie

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w Ubezpiecz z Orange?

Wyjeżdżam na trzy dni, od piątku do niedzieli, i nie opuszczam kraju. Po podaniu tych informacji padło standardowe pytanie o przewlekłe choroby - na które odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że z takową się mierzę, ale… w tym przypadku, jak się później okazało, nie ma to wpływu na wycenę. Konsultantka zaproponowała mi w rozmowie ubezpieczenie Allianz w trzech wariantach, a wycenę w formie pliku PDF dostałem równolegle na podany uprzednio adres e-mail. Dostępne opcje to:

Allianz Komfort za 32 zł za 3 dni;

Allianz Plus za 39 zł za 3 dni;

Allianz Max za 50 zł za 3 dni.

W opisie ofert widnieje informacja o „sportach rekreacyjnych” oraz „sportach zimowych i wysokiego ryzyka”. Wyszczególnione opcje w każdej z nich to natomiast „Ratownictwo i Transport” (25 tys. zł) i „Odpowiedzialność Cywilna” (1 mln zł). W przypadku pakietu Comfort przy „kosztach leczenia” widnieje wartość 2 tys. zł, a w wariantach Plus i Max jest to 5 tys. zł. Do tego dochodzą pozycje „bagaż podróżny” (0/2/10 tys. zł) i NNW (10/25/60 tys. zł).

Podczas rozmowy poprosiłem o podesłanie warunków na e-mail i nie było z tym problemu

Kilkanaście złotych dziennie za święty spokój podczas jazdy na snowboardzie brzmi nieźle. A kiedy musimy takie ubezpieczenie wykupić, aby obowiązywało w wybranym przez nas terminie? Wedle informacji, jakie uzyskałem na infolinii, można to zrobić na dzień przed planowanym wyjazdem. Po wygenerowaniu zlecenia przesyłany jest link do płatności, który aktywny jest przez kwadrans. Jeśli w tym czasie dokonamy płatności, to od kolejnego dnia jesteśmy objęci ochroną.

Ubezpieczenie możemy przy tym wykupić od razu dla siebie i dla bliskich. W przypadku moim i żony, która jest o pięć lat młodsza i przewlekle nie choruje, kwoty są zaś identyczne, jak u mnie. Nie oznacza to jednak, że nie mamy tutaj opcji na obniżenie ceny - do końca marca, jeśli podczas wykupywania użyjemy kodu ORANGE10, to możemy liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. Obniży to tym samym cenę za dwie osoby, na trzy dni, do poziomu 57,6 zł (Comfort), 70,2 zł (Plus) i 90 zł (Max).

Warunki ubezpieczenia można sprawdzić również online.

Dla osób, które nie chcą rozmawiać o ubezpieczeniu z konsultantem, przygotowano prosty i klarowny kalkulator online, który pozwala sprawdzić warunki ubezpieczenia w zależności od podanych przez nas parametrów. Dostępny jest on pod prostym do zapamiętania adresem ubezpieczenia.orange.pl. Podajemy tutaj informacje na nasz temat, w tym kraj docelowy, termin wyjazdu oraz datę urodzenia, a wyszukiwarka po chwili zaprezentuje nam oferty.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Tak wygląda kalkulator ubezpieczenia od Orange

Sprawdziłem, jak wyglądałaby kwestia ubezpieczenia podczas mojego kolejnego wyjazdu, tym razem służbowego, na targi MWC w Barcelonie. Wybieram się do Hiszpanii na cztery dni. Sportów ekstremalnych na miejscu uprawiać nie zamierzam i czeka mnie „praca umysłowa”, wyszczególniona rzecz jasna w formularzu. W tym przypadku również pojawiają się Allianz z czterema opcjami: Komfort (19 zł), Plus (27 zł), Extra (39 zł) i Max (60 zł) oraz Balcia L (30 zł) i XL (42 zł).

Oczywiście również i w tym przypadku możemy liczyć na rabat w wysokości 10 proc., jeśli podamy kod ORANGE10. Operator podaje przy tym, że dzięki takiemu ubezpieczeniu turystycznemu, przy wybraniu odpowiedniej oferty, nie musimy się martwić podczas podróży krajowych i zagranicznych takimi rzeczami jak koszty leczenia, pokrycie szkody wyrządzonym innej osobie (OC), ubezpieczenie bagażu oraz ratownictwo i transport. Do tego mamy w pakiecie assistance 24/7.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone ofercie Orange:

Jeśli planujemy wyjazd za granicę do nieco bardziej egzotycznego kraju, to warto zadbać też o to, by nie przepłacać za usługi mobilne w krajach, które nie są objęte zasadą roam like at home. Bezpieczny Roaming od Orange pozwala trzymać w ryzach to, ile będziemy wydawać na połączenia, wiadomości oraz internet poza granicami Polski oraz Unii Europejskiej. Jeśli ktoś nie ma numeru w Orange, to może wygenerować ESIM z pakietem danych w Orange Flex Travel.

Jest też coś specjalnego dla osób, które wybrały ofertę Orange Flex. Mogą oni do 15 marca skorzystać z kodu FLEX15, co daje rabat na ubezpieczenie w wysokości 15 proc.

No i warto przejrzeć resztę oferty Ubezpiecz z Orange. Poza ubezpieczeniem turystycznym można znaleźć w niej również ubezpieczenia nieruchomości oraz samochodu. Dostępny jest też cashback. Kupując ubezpieczenie mieszkania lub auta oraz rejestrując się w promocji można otrzymać zwrot gotówki na konto - nawet do 150 zł. Szczegóły i regulamin promocji są na stronie ubezpieczenia.orange.pl

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Piotr Grabiec 18.02.2026 15:58

Lokowanie produktu : Orange

Ładowanie...