Operatorzy sieci komórkowych od lipca 2025 r. wreszcie mogli zacząć uruchamiać 5G na niższej częstotliwości 700 MHz. Orange również wykorzystał sytuację i znacząco ulepszył swoją sieć mobilną. Postawił mnóstwo nowych nadajników, ale największe zmiany poczynił na istniejącej infrastrukturze, znacząco ją ulepszając. 5G operatora obejmuje 80 proc. mieszkańców Polski!

Orange ulepszył sieć w 2025 r. Klienci to odczuli

W samym 2025 r. Orange postawił 165 nowych stacji bazowych. Najwięcej uruchomiono ich w woj. mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie z nich działają w technologii LTE, a część - 5G w paśmie C (3600 MHz) i 700 MHz. W grudniu klienci mieli do dyspozycji łącznie 12 670 nadajników.

Firma jednocześnie ulepszała istniejące stacje bazowe i dodawała do nich nowe warstwy sieci. W minionym roku operator uruchomił 5G w paśmie C - czyli obecnie najszybszą sieć o transferach podobnych do światłowodu - na ponad 1500 stacji bazowych. Orange w całej Polsce ma ok. 4500 nadajników ze wsparciem tej technologii.

To rozwiązanie zapewnia najwyższe prędkości pobierania i wysyłania, ale charakteryzuje się gorszym zasięgiem wewnątrz budynków. Technologia najlepiej działa w gęsto zabudowanych miastach.

Ostatnie pół roku uruchamiano też pasmo 5G 700 MHz. Sieć na koniec 2025 r. działała w tym standardzie na 1200 stacjach bazowych w całym kraju. Niższa częstotliwość nie oferuje tak wysokich transferów, jak pasmo C, ale za to lepiej radzi sobie na terenach mniej zurbanizowanych, oferując znacznie większy zasięg. Dzięki tym inwestycjom w infrastrukturę, w zasięgu 5G Orange znajduje się już ponad 80 proc. mieszkańców kraju.

Operator zmodernizował ponad 1500 dotychczasowych stacji bazowych za pomocą 2100 nowych warstw LTE. Według Orange pozwoliło to wzmocnić sygnał sieci starszej generacji oraz zwiększyć jej pojemność, czyli maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z komfortowego połączenia.

Ogromnym krokiem było wyłączenie sieci 3G

Orange pod koniec 2025 r. sfinalizował trwający od kilku lat proces wyłączenia 3G. Jeszcze starsza wersja sieci komórkowej została wygaszona w ostatnich regionach (m.in. Małopolska i Podkarpacie). Tym sposobem operator niemal całkowicie pozbył się przestarzałej technologii i klienci mają do dyspozycji wyłącznie znacznie nowocześniejsze sieci LTE i 5G.

W miejsce sieci 3G uruchomiono LTE. Wiele z was z pewnością odczuło, że w 2025 r. Orange wykonał kawał dobrej pracy w zakresie ulepszenia sieci komórkowej.

Albert Żurek 29.01.2026 21:22

