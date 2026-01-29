REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?

Orange podsumował 2025 r. Pokazał jak jego sieć zmieniła się w minionym roku i co zostało ulepszone. Ujawnił też ile ma nadajników w całym kraju. Liczba robi wrażenie.

Albert Żurek
Orange sieć 5G 2025
REKLAMA

Operatorzy sieci komórkowych od lipca 2025 r. wreszcie mogli zacząć uruchamiać 5G na niższej częstotliwości 700 MHz. Orange również wykorzystał sytuację i znacząco ulepszył swoją sieć mobilną. Postawił mnóstwo nowych nadajników, ale największe zmiany poczynił na istniejącej infrastrukturze, znacząco ją ulepszając. 5G operatora obejmuje 80 proc. mieszkańców Polski!

REKLAMA

Orange ulepszył sieć w 2025 r. Klienci to odczuli

W samym 2025 r. Orange postawił 165 nowych stacji bazowych. Najwięcej uruchomiono ich w woj. mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Wszystkie z nich działają w technologii LTE, a część - 5G w paśmie C (3600 MHz) i 700 MHz. W grudniu klienci mieli do dyspozycji łącznie 12 670 nadajników. 

Firma jednocześnie ulepszała istniejące stacje bazowe i dodawała do nich nowe warstwy sieci. W minionym roku operator uruchomił 5G w paśmie C - czyli obecnie najszybszą sieć o transferach podobnych do światłowodu - na ponad 1500 stacji bazowych. Orange w całej Polsce ma ok. 4500 nadajników ze wsparciem tej technologii. 

To rozwiązanie zapewnia najwyższe prędkości pobierania i wysyłania, ale charakteryzuje się gorszym zasięgiem wewnątrz budynków. Technologia najlepiej działa w gęsto zabudowanych miastach.  

Ostatnie pół roku uruchamiano też pasmo 5G 700 MHz. Sieć na koniec 2025 r. działała w tym standardzie na 1200 stacjach bazowych w całym kraju. Niższa częstotliwość nie oferuje tak wysokich transferów, jak pasmo C, ale za to lepiej radzi sobie na terenach mniej zurbanizowanych, oferując znacznie większy zasięg. Dzięki tym inwestycjom w infrastrukturę, w zasięgu 5G Orange znajduje się już ponad 80 proc. mieszkańców kraju.

Operator zmodernizował ponad 1500 dotychczasowych stacji bazowych za pomocą 2100 nowych warstw LTE. Według Orange pozwoliło to wzmocnić sygnał sieci starszej generacji oraz zwiększyć jej pojemność, czyli maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z komfortowego połączenia.

Czytaj też:

Ogromnym krokiem było wyłączenie sieci 3G

Orange pod koniec 2025 r. sfinalizował trwający od kilku lat proces wyłączenia 3G. Jeszcze starsza wersja sieci komórkowej została wygaszona w ostatnich regionach (m.in. Małopolska i Podkarpacie). Tym sposobem operator niemal całkowicie pozbył się przestarzałej technologii i klienci mają do dyspozycji wyłącznie znacznie nowocześniejsze sieci LTE i 5G.

REKLAMA

W miejsce sieci 3G uruchomiono LTE. Wiele z was z pewnością odczuło, że w 2025 r. Orange wykonał kawał dobrej pracy w zakresie ulepszenia sieci komórkowej.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
29.01.2026 21:22
Tagi: 5GLTEOrangeSieci komórkowe
Najnowsze
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA