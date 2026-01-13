REKLAMA
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy

Play podsumował ubiegły miesiąca i cały 2025 r. Zasięg w całej Polsce poprawił się dzięki nowym nadajnikom. Też to odczuwasz?

Albert Żurek
Poprawa zasięgu sieci 5G Play
Play opublikował komunikat o postępach w budowie sieci mobilnej LTE oraz 5G. Operator zakończył już erę technologii 3G, stawiając na nowoczesne technologie. Dziś w całej Polsce działa ponad 13 tys. stacji bazowych.

Play w 2025 r. ulepszył zasięg sieci komórkowej o ponad 700 stacji bazowych

W 2025 r. Play dodał ponad 700 nowych stacji bazowych. Rekordowy był grudzień, gdy uruchomiono aż 124 nadajniki, a cały czwarty kwartał przyniósł 285 nowych obiektów.

Każda nowa stacja oznacza lepszy zasięg - tam, gdzie wcześniej brakowało szybkiego internetu 4G lub 5G, pojawia się realna poprawa. Wiele z nowych obiektów uruchomiono na zachodzie Polski. Play wymienia Poznań, Zieloną Górę, Tarnowo Podgórne, Międzyrzecze, Środę Wielkopolską, Legnicę, Jarocin, Gorzów Wielkopolski.

W samej Warszawie uruchomiono pięć stacji. Aby przygotować się nad rozpoczynający się sezon zimowy i feriowy oddano też do użytku nowy obiekt w Zakopanem. Ogólnie w całym 2025 r. uruchomiono aż 749 nowych stacji bazowych.

Grudniowe ulepszenia pozwoliły Play zamknać rok z 13 175 stacjami bazowymi w całej Polsce. Rozwój 5G i przygotowanie sieci na rosnące potrzeby klientów sprawiają, że zasięg jeszcze nigdy nie był na tak dobrym poziomie. Firma przekroczyła liczbę 13 tys., więc klienci nie powinni narzekać na słaby zasięg zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Użytkownicy usług sieci mobilnej Play - klienci fioletowego operatora oraz innych firm telekomunikacyjnych bazujących na jego infrastrukturze (np. Mobile Vikings) - mogą liczyć na stabilniejsze połączenia, wyższe prędkości transmisji oraz poprawę dostępności sieci. 

13.01.2026 19:02
