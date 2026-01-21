Orange żegna papierowe umowy. Nowa usługa to czysta wygoda

Ładowanie...

Nie chodzi jednak o ofertę Orange czy Orange Flex, a bardziej przystępne cenowo nju mobile. Nowe rozwiązanie ma ułatwić załatwianie formalności - nie trzeba wybierać się do salonu operatora i drukować dokumentów. Jeszcze kilka lat temu to nie było możliwe.

nju mobile rewolucjonizuje podpisanie umów - od teraz online, bez papieru

Aby to było możliwe operator wystartował z usługą nazwaną e-umowa. Założenia są proste - niezbędne dokumenty trafiają na skrzynkę pocztową klienta. Orange uważa, że to ułatwia sprawę - potwierdzenie umowy ma być lepiej dostępne (nie trzeba przeszukiwać szafek w celu znalezienia umów) i ogranicza zużycie papieru.

Kto może skorzystać z e-umowy? Głównie klienci, którzy jeszcze nie są w nju mobile (ale nie tylko): osoby kupujące nowy numer w ofercie abonamentowej, przenoszący numer od innego operatora lub zmieniający ofertę na kartę - zarówno nju, jak i Orange - na abonament. E-umowa ma być dostępna we wszystkich ofertach abonamentowych.

To jednak nie tak, że Orange nie daje wyboru i rozkazuje klientom korzystać z elektronicznej wersji zobowiązania. W większości przypadków wciąż będzie możliwość skorzystania z tradycyjnego, papierowego wariantu. Operator wymienia kilka wyjątków, dla których e-umowa jest jedyną dostępną formą:

klientów kupujących numer dodatkowy,

wybierających pakiet nju internetowy,

osób migrujących numer z oferty na kartę.

Proces ma być prosty i jak zaznacza operator - bezpieczny. Nowi użytkownicy będą musieć potwierdzić swoją tożsamość za pomocą usługi moje ID wykorzystującej bankowość elektroniczną - wystarczy wybrać logo swojego banku i się do niego zalogować.

Obecni klienci, którzy np. wybierają numer dodatkowy nie muszą powtarzać tego kroku. Jeśli uda się zatwierdzić tożsamość należy wybrać formę umowy, zapoznać się z dokumentami, akceptować zamówienie oraz e-umowę wraz z wnioskiem o przeniesienie numeru. Lub innej usługi.

Rewolucja u coraz większej liczby operatorów

Operatorzy sieci komórkowych coraz częściej decydują się na udostępnienie usługi potwierdzania tożsamości podczas nabywania usług online. Wcześniej mieliśmy do wyboru albo wybrać się do najbliższego salonu, albo zamówić kuriera który potwierdzał tożsamość osoby zamawiającej kartę SIM przez internet.

Dzisiaj potwierdzenie tożsamości przez moje ID lub mObywatela powoli staje się standardem - opcja już wcześniej była dostępna w Orange, Orange Flex, Play, T-Mobile (do rejestrowania numeru na kartę), Plus czy Mobile Vikings. Dobrze widzieć, że dziś załatwianie spraw z operatorami nie wymaga znalezienia czasu na wybranie się do salonu.

Albert Żurek 21.01.2026 11:16

