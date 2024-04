Kilka kliknięć i jesteś u tego operatora. Wystarczy zrobić to

Mobile Vikings podchodzi do tego bardzo ciekawie, chwaląc się "cyfrowymi salonami sprzedaży". To oczywiście tylko przenośnia, ponieważ tymi salonami są nasze smartfony, laptopy lub komputery. Warto zaznaczyć, że Mobile Vikings korzysta z infrastruktury Play i w niektórych ofertach (np. przy subskrypcjach) oferuje również dostęp do sieci 5G.