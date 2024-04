Więcej 5G w Orange i T-Mobile. Postawią tysiące nowych nadajników

Operator tym sposobem ma już 1379 działających stacji w paśmie C. W ubiegłym tygodniu firma poinformowała, że w pierwszym kwartale uruchomiła 38 stacji, a do końca marca w całej Polsce działało aż 12376 nadajników (we wszystkich technologiach). Teraz zasięg okaże się jeszcze lepszy. Orange ma ambitny plan, który zakłada uruchomienie ponad 3000 stacji bazowych działających w paśmie C w ponad 250 miejscowościach do końca tego roku.