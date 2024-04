Smartfon i abonament w Virgin Mobile. Sprawdzaliśmy, czy to się opłaca

Abonament 40 GB to koszt 30 zł, więc za samego smartfona zapłacimy 960 zł, a jeśli to dodamy do kwoty na start wychodzi nam 1600 zł. To standardowa kwota za ten model w wielu sklepach, więc jeśli chcemy rozłożyć spłatę na mniejsze części, to jak najbardziej się opłaca.