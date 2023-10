Motorola edge 40 neo. To mój ulubiony średniak 2023 roku

W testach syntetycznych - AnTuTu v10 możemy liczyć na wynik ok. 527 tys. punktów, natomiast w Geekbench 6 odpowiednio ok. 1030 i 2520 w testach jednego i wielu rdzeni. Plasuje to urządzenie na poziomie wydajności Snapdragona 778G i faktycznie można odczuć to w codziennym użytkowaniu (w moim Nothing Phone 1 mam ten procesor). Smartfon całkiem dobrze trzyma aplikacje w RAM-ie, natomiast rozgrywka w smartfonowe gry typu League of Legends Wild Rift, Call of Duty Mobile, czy Fortnite nie jest problemem - uzyskujemy tu stabilne 60 kl./s.