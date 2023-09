Motorola moto g84. Piękny ekran, kolor miażdży, ale czy to wystarczy?

Od razu w oczy rzuca się to, że smartfon nie oferuje nagrywania wideo w rozdzielczości 4K. Jeżeli szukacie względnie taniego urządzenia, które to robi, to prawdopodobnie musicie zwiększyć budżet. Wracając do zdjęć. Jak wielokrotnie powtarzałem - nie jestem profesjonalistą, wyznaję zasadę, że to aparat ma robić dobre zdjęcia, a ja mam przy tym jak najmniej myśleć. Tak prezentują się fotograficzne możliwości Motoroli moto g 84: