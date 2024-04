Zajrzyj do aplikacji Orange. Czeka na ciebie darmowa paczka

Dane dodają się do naszego obecnego pakietu i można je wykorzystać na terenie Polski. Jednakże istotne jest, że pakiet jest ważny wyłącznie w aktualnym cyklu rozliczeniowym. Więc np. jeśli jego odnowienie wypada 20. dnia każdego miesiąca i aktywujemy pakiet dziś, to w rzeczywistości będzie ważny przez 3 dni. Ponieważ możliwe jest aktywowanie darmowego pakietu do następnego wtorku, 23 kwietnia, to warto poczekać z jego odbiorem. W następną środę, 24 kwietnia, Orange przyzna nowy prezent.