Orange z coraz lepszym zasięgiem. Pokazał, gdzie stacji bazowych jest najwięcej

Pomarańczowy operator nie zatrzymuje się i cały czas ulepsza swoje usługi. Mimo że od dłuższego czasu oferuje internet 5G w paśmie C, to w dalszym ciągu stawia na 5G w technologii DSS oraz starsze rozwiązania. Łącznie do dyspozycji użytkowników całym kraju nad Wisłą jest 12376 nadajników Orange i nie wydaje się, aby na tym ulepszenia się zakończyły.