T-Mobile mocno rozwinął 5G. Oto gdzie dociera zasięg

T-Mobile w ostatnich tygodniach informował o ulepszeniu zasięgu sieci 5G Bardziej (czyli rozwiązania bazującego na paśmie C). Łącznie na terenie całego kraju działa 2065 stacji bazowych – w tym tygodniu zasięg pojawił się w Ciechanowie oraz poprawiono go w Chorzowie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu – a to za sprawą 17 nowych stacji bazowych.