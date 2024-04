Nowa marka smartfonów dostępna w Plusie. Na start tani i dobry model

Firma, której smartfony zostały wprowadzone do oferty rodzimego operatora komórkowego to Infinix. Producent jest w Polsce od ok. 1,5 roku i wcześniej jego urządzenia mogliśmy spotkać przede wszystkim w popularnych elektromarketach, ale od jakiegoś czasu operatorzy również stawiają na propozycje Infinixa. Plus na początku oferuje jeden model z portfolio chińskiego giganta.