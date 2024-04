Dadzą ci dostęp do nielimitowanego 5G i jeszcze przecenią smartfona. T-Mobile z nowym

Promocja zakłada wybór jednego z dwóch pakietów T-Mobile: "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana", które po rabatach w umowie na 24 miesiące kosztują odpowiednio 70 zł i 90 zł miesięcznie (w promocji online oferowane są 6 miesięcy abonamentu za darmo – pierwsza opłata za abonament realizowana jest dopiero w 7. miesiącu). Pierwszy pakiet daje dostęp do nielimitowanej ilości danych, jednak z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Natomiast wyższy pakiet nie ma żadnych ograniczeń danych, a także umożliwia korzystanie z sieci 5G (warto zauważyć, że T-Mobile w Polsce najszybciej rozwija pasmo C), dlatego będzie konieczny wybór tej drugiej opcji, jeśli chcesz korzystać z tej technologii.