Oto jak Play ulepszył zasięg w tym roku. Operator podaje dane

W samym marcu Play oddał do dyspozycji użytkowników 34 nowe nadajniki. W całej Polsce łącznie działa już 11757 stacji bazowych. W ostatnich miesiącach prędkość uruchamiania stacji co prawda nie była tak spektakularna, jak u innych operatorów (T-Mobile w ciągu 2 tygodniu na przełomie lutego i marca uruchomił niemal 500 stacji 5G w paśmie C), natomiast widać, że Play nie stoi w miejscu. Zasięg w całej Polsce jest już naprawdę solidny.