10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie

Na czym polega nowa promocja? To właściwie darmowy pakiet internetu 10 GB w roamingu w Strefie 1, czyli na terenie całej Unii Europejskiej. Odebranie paczki jest bardzo proste i nie zajmie wam dłużej niż minutę. Będzie potrzebna jednak aplikacja.

10 GB internetu od Orange na kartę za za darmo

Akcja wystartowała 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2026 r. W tym czasie operator umożliwia aktywowanie usługi “Darmowe 10 GB w roamingu w Strefie 1”. Aby odebrać pakiet, należy go wskazać w aplikacji Mój Orange. Ten jest dostępny w zakładce Dla Ciebie i sekcji Pakiety i usługi. Wystarczy kliknąć Aktywuj pakiet GB i ten jest przypisywany do konta.

Paczka z gigabajtami po uruchomieniu będzie dostępna do 28 lutego włącznie.

Operator podkreśla, że dane można wykorzystać w roamingu UE. Do aktywacji potrzeba jednak środków na transmisję danych w Polsce. W związku z czym po włączeniu 10 GB w Strefie 1 klienci otrzymują też od operatora dodatkowy pakiet 10 GB do wykorzystania w Polsce.

To forma zabezpieczenia przed niemożliwością korzystania z internetu za granicą - jeśli nie będziemy mieć dostępnych danych w kraju, w innych krajach UE bonusowe 10 GB nie będzie działać.

Paczka nie obejmuje transmisji danych w roamingu w Strefie 1 w ramach usługi SMS. Ta jest natomiast rozliczana zgodnie z cennikiem usług w roamingu dla użytkowników na kartę. Z regulaminu promocji dowiadujemy się, że na danym numerze pakiet można aktywować tylko raz. Ważność danych i stan pakietów sprawdzimy w aplikacji Mój Orange.

Albert Żurek 19.01.2026 16:45

