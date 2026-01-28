Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut

Ładowanie...

Tworzenie stron internetowych wymaga fachowej wiedzy, tak jak ich opublikowanie - o utrzymaniu nie mówiąc. Nie każda firma ma dział IT, który mógłby zająć się tym samodzielnie, a swoich witryn potrzebują również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zlecanie takiego zadania jest kosztowne i ryzykowne. Na szczęście dzięki sztucznej inteligencji i nowoczesnym rozwiązaniom takim jak KlikAI z Orange można zaoszczędzić i czas, i pieniądze.

Tak wygląda formularz KlikAI z Orange

KlikAI z Orange i firmowa strona www w kilka minut

W ofercie operatora pojawiło się narzędzie do tworzenia spersonalizowanych stron internetowych dla małych firm i freelancerów. Zasada działania jest tak prosta, jak to możliwe - nie trzeba wiedzieć co to HTML i CSS. Kreator dostępny jest na stronie klikai.orange.pl, gdzie widać formularz z kilkoma polami do uzupełnienia. Dane, które musimy podać, zanim sztuczna inteligencja ruszy do pracy, to:

Nazwa firmy - na jej podstawie strona stworzona przez usługę o nazwie KlikAI z Orange może zostać dopasowana do profilu prowadzonej działalności;

Adres e-mail - na który Orange prześle link do wygenerowanej witryny, co się przyda, jeśli zamkniemy kartę przeglądarki z odpalonym KlikAI;

Kilka słów o swojej firmie - opis tego, co robimy, jak działamy i co chcemy przekazać klientom (minimum 3-4 proste zdania, bez znaków specjalnych).

Nie trzeba mieć tu żadnej tajemnej wiedzy z zakresu rozmów ze sztuczną inteligencją. Orange zachęca jedynie, aby podać tu od razu swój adres firmowy z kodem pocztowym oraz kontaktowy nr telefonu - te od razu zostaną umieszczone na stronie wraz z mapką dojazdu dla potencjalnych klientów, co w wielu branżach będzie pożądane. Twórcy usługi KlikAI z Orange obiecują zaś, że podane dane przetwarzane są w sposób bezpieczny.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 To przykładowy tekst, którego użyłem w formularz KlikAI

Po podaniu powyższych informacji wystarczy wcisnąć przycisk Generuj Stronę. KlikAI z Orange samodzielnie przejdzie przez następne kroki, którymi są kolejno: przeszukiwanie danych, generowanie tekstów, generowanie obrazów i zapisywanie strony internetowej. Po zakończeniu procesu, co w moim przypadku przy kilku próbach trwało zawsze kilka minut, pojawia się guzik „Zobacz swoją stronę www”.

Jak wygląda firmowa strona www wygenerowana przez AI?

Przetestowałem usługę wykorzystując wcześniej przygotowane opisy. Wczułem się w rolę przedsiębiorców, którzy są w grupie docelowej usługi KlikAI z Orange. Stworzyłem łącznie kilka stron internetowych dla fikcyjnych firm z kilku branż - od jednoosobowych działalności po znacznie większe organizacje. Efekty w każdym przypadku były naprawdę zadowalające.

Witryny są proste i czytelne - to pionowy landing page podzielony na sekcje tematyczne zgodny z urządzeniami mobilnych. Na pasku mamy dostęp do przycisków nawigacyjnych, a te przenoszą do opisu firmy, zdjęć i nazwisk pracowników, referencji, danych kontaktowych itd. na bazie naszych sugestii. Taką przykładową stronę możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Strona stworzona z KlikAI z Orange dla zakładu fryzjerskiego Spider’s Web

Im więcej informacji zawrzemy w opisie działalności, tym strona będzie bardziej spersonalizowana, ale nie trzeba pisać od razu elaboratu. Witryny wygenerowane przez sztuczną inteligencję można w razie potrzeb edytować ręcznie i np. zastąpić fikcyjne portrety zdjęciami prawdziwych pracowników firmy (lub zmienić tę sekcję na coś zupełnie innego, jeśli jej nie potrzebujemy).

Podgląd wygenerowanej strony pozwala odbiorcy od razu ocenić, czy taki układ oraz stylistyka witryny www zaproponowane przez KlikAI z Orange mu odpowiadają. Jeśli tak, to wystarczy wprowadzić korekty, jeśli te są potrzebne, a stronę potem można puścić w świat. Nie trzeba przy tym robić doktoratu z informatyki - bo wszystkimi kwestiami technicznymi zajmuje się w naszym imieniu operator.

Podgląd firmowej strony www z KlikAI z Orange wygenerujesz bez opłat.

KlikAI z Orange jest przy tym, rzecz jasna, usługą płatną - ale tylko jeśli zdecydujemy się na opublikowanie wygenerowanej strony internetowej w sieci. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu płatności najpierw widzimy efekt końcowy. To świetna wiadomość dla osób, które nie są przekonane, czy sztuczna inteligencja zrozumie ich potrzeby. Orange z kolei pokazuje, że w swoje nowe narzędzie wierzy.

Dopiero po tym, jak zobaczymy stronę, korzystając z KlikAI z Orange w wersji demo, usługę opłacamy. Nie zawieramy przy tym umowy na czas określony - zobowiązujemy się jedynie do pierwszej płatności w wysokości 39 zł/mies. z opcją zrezygnowania w dowolnym momencie. Po jej uiszczeniu otrzymujemy od razu dostęp do panelu pozwalającego na późniejszą ręczną edycję szablonu, zdjęć i opisów.

W ramach usługi KlikAI z Orange dostajemy też certyfikat SSL i propozycję adresów wśród aktualnie dostępnych, aby wybrać ten, pod którym wygenerowana strona będzie widniała w internecie. Możemy również użyć tej samej domeny, aby stworzyć dla siebie oraz pracowników firmowe skrzynki e-mail w ramach 10 GB przestrzeni dyskowej. Witryny przechowywane są na polskich serwerach i mają mechanizm kopii zapasowej.

Takie wykorzystanie sztucznej inteligencji i opakowanie jej w praktyczną usługę dla właścicieli warsztatów samochodowych, piekarni, salonów kosmetycznych oraz wszelkiej maści rzemieślników jak KlikAI z Orange mi się podoba. Nie decydujemy się na kota w worku, jak zlecając wykonanie strony internetowej przypadkowej osobie poznanej przez internet - płacimy za nią tylko, jeśli efekt zadowala i ją opublikujemy.

Piotr Grabiec 28.01.2026 09:01

