Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze

Ładowanie...

Obecnie wszystkie nowsze smartfony Galaxy działają pod kontrolą One UI 8.0. Samsung jednak wraz z serią Galaxy S26 wprowadzi na rynek One UI 8.5 - system, który zmienia znacznie więcej niż wcześniejsza wersja. Oprogramowanie przyniesie m.in. całkowicie nowy wygląd centrum sterowania, nowe funkcje oraz odświeżenia w interfejsie. One UI 9.0 natomiast będzie rozwinięciem nowej stylistyki.

REKLAMA

Twój telefon Samsunga stanie się iPhonem dzięki One UI 9.0

One UI 8.5 wprowadzi kilka zauważalnych zmian w interfejsie użytkownika. Niektóre z nich mają czerpać inspirację z najnowszego systemu iOS 26 od Apple’a - np. ruchome paski dolne w kształcie pigułki zamiast statycznego prostokątnego interfejsu.

Natomiast w One UI 9.0 Samsung ma wprowadzić jeszcze więcej zmian pod kątem wyglądu. Sprawdzony informator Tarun Vats udostępnił bowiem zrzuty ekrany z funkcji Quick Share z nadchodzącej wersji nakładki.

Z grafik wynika, że interfejs aplikacji został zmniejszony i jest teraz pływający. Wciąż zachowuje kształt pigułki, która wygląda lepiej ze względu na większą odległość od dolnej krawędzi oraz bardziej minimalistyczny charakter. Szczerze powiedziawszy rozwiązanie z One UI 8.5 wyglądało jak gdyby Samsung chciał wykorzystać elementy interfejsu z iOS przy zachowaniu własnego charakteru.

Nowe podejście w menu domyślnej aplikacji w One UI 9.0 bardziej przypomina rozwiązanie Apple. Dzięki temu prezentuje się znacznie lepiej, nowocześnie i minimalistycznie. Zrzut ekranu potwierdza, że Samsung wykorzysta stylistkę co najmniej w jednej systemowej aplikacji.

Możemy jednak oczekiwać, że interfejs zaczerpnięty z iOS 26 trafi także do innych domyślnych programów w One UI 9.0 takich jak galeria, kalendarz, notatki i inne. Pamiętajmy, że Samsung jest dopiero we wczesnej fazie pracy nad systemem. Nawet nie rozpoczął otwartych testów beta oprogramowania. System jest wspierany dopiero od ok. tygodnia, więc jeszcze wiele może się zmienić.

Czytaj też:

One UI 9.0 to też nowe funkcje sztucznej inteligencji

One UI 8.5 wprowadzi do smartfonów Galaxy nową funkcję sztucznej inteligencji Now Nudge. Z ostatnich przecieków ujawnionych przez thatjoshguy69 wynika, że One UI 9.0 wprowadzi ulepszenia do nadchodzącego rozwiązania. Dzięki temu rozwiązanie ma być jeszcze potężniejsze i wspomoże użytkownika w wielu różnych czynnościach. Lista bazująca na zrzucie ekranu jest wyczerpująca.

REKLAMA

fot. thatjoshguy69

REKLAMA

Albert Żurek 19.02.2026 19:37

Ładowanie...