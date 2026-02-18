Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz

Ładowanie...

Producent opublikował bowiem nowe wideo zatytułowane The new One UI is coming (nadchodzi nowe One UI). Szczegóły dotyczące materiału sugerują prawdopodobną datę pojawienia się finalnej wersji nowej nakładki systemowej. Kolejna generacja smartfonów przyniesie nie tylko zmiany w sprzęcie, ale też i oprogramowaniu.

Samsung zapowiada One UI 8.5. Premiera to kwestia dni

One UI 8.5 to ulepszona wersja dotychczasowej nakładki One UI 8.0 bazującej na Androidzie 16. Wcześniejsza wersja nie wprowadziła rewolucji do oprogramowania. Kolejna aktualizacja ma wprowadzić jednak mnóstwo zmian: w pełni personalizowane centrum sterowania, ulepszony wygląd interfejsu w systemie i aplikacjach czy nowe funkcje sztucznej inteligencji.

Dotychczas oprogramowanie było dostępne w ramach otwartego programu testów beta dla serii S25. Niebawem jednak pojawi się stabilna wersja nakładki. Z nowego wideo zapowiadającego system wynika, że premiera One UI 8.5 to kwestia czasu. W opisie filmu znajduje się bowiem odwołanie do Galaxy Unpacked - wydarzenia, na którym zostaną zaprezentowane sztandarowe smartfony z serii Galaxy S26. Premiera ma odbyć się 25 lutego 2026 r.

Dlatego oczekujemy, że to właśnie rodzina S26 jako pierwsze zaoferuje nowy system. One UI 8.5 powinien działać na smartfonach od razu po wyciągnięciu z pudełka. Nakładka przez jakiś czas powinna być ekskluzywnie dostępna dla najnowszych modeli, natomiast dopiero później zostanie udostępniona posiadaczom starszych urządzeń takich jak zeszłoroczne Galaxy S25.

Skąd to wiemy? Podobną taktykę Samsung zastosował z One UI 8.0. Mimo że oprogramowanie nie wprowadziło dużych zmian, oprogramowanie na początku było dostępne tylko dla serii Galaxy Z Fold i Z Flip 7 wydanej pod koniec lipca. Natomiast pozostałe smartfony takie jak Galaxy S25 otrzymały aktualizację w połowie września po niemal dwóch miesiącach.

Czy tym razem będziemy musieli tak długo czekać na debiut One UI 8.5 dla zeszłorocznych modeli? Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że nie. Samsung pracuje nad nadkładką już od kilku miesięcy - w grudniu 2025 r. firma uruchomiła publiczny program testów dla pierwszych użytkowników.

Im starszy smartfon masz, tym dłużej poczekasz

W pierwszej kolejności aktualizację do One UI 8.5 powinni otrzymać posiadacze smartfonów z serii Galaxy S25 oraz Galaxy Z Fold i Z Flip 7. Następnie na uaktualnienie mogą liczyć użytkownicy starszych i tańszych modeli takich jak Galaxy S24, A56, A36 oraz innych. Kto może oczekiwać aktualizacji?

Wszyscy, którzy zainstalowali lub mogą zainstalować One UI 8.0 - czyli minimalnie seria A53/A33 oraz S22 bądź S21 FE. Nadchodzące One UI 8.5 wciąż bazuje na Androidzie 16, więc Samsung nie porzuci wsparcia dotychczasowych modeli. Dopiero następne uaktualnienie One UI 9 wykorzystujące Androida 17 będzie równoznaczne z porzuceniem smartfonów takich jak Galaxy S22.

Albert Żurek 18.02.2026 15:07

