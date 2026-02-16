Logo
Hejtowaliście wygląd iOS 26. Apple właśnie was przejrzał

iOS 26 z kontrowersyjną stylistką wzorowaną na szkle staje się coraz popularniejszy. Apple ujawnia konkretne liczby. Większość iPhone'ów działa już na najnowszym systemie.

Albert Żurek
Producent opublikował zaktualizowane dane dotyczące udziału poszczególnych wersji oprogramowania na podstawie transakcji w App Store. Dane pochodzą z jednego konkretnego dnia - 12 lutego 2026 r. Wynika z nich, że większość aktywnych smartfonów Apple'a działa już na najnowszym systemie.

iOS 26 zmiażdżył iOS 18 popularnością. Mimo wyglądu

Z najnowszych, oficjalnych danych Apple'a wynika, że iOS 26 zainstalowano na większości smartfonów. W przypadku nowszych modeli popularność stoi na bardzo wysokim poziomie:

  • 74 proc. iPhone'ów wydanych w ciągu ostatnich czterech lat działa na iOS 26;
  • 66 proc. wszystkich smartfonów Apple'a już działa na najnowszej wersji.

Nie bez powodu Apple wykorzystuje dwa wskaźniki. Pierwszy bierze się pod uwagę urządzenia, które są w stanie obsłużyć najnowsze wydanie oprogramowania. Apple wspiera swoje urządzenia nawet przez sześć lub siedem lat od premiery. Większość modeli otrzymuje pięć dużych aktualizacji iOS, jednak zdarzają się też wyjątki, jak iPhone 6s, czy iPhone 11, które dostały ich sześć.

Drugi wskaźnik przedstawia wartość niższą o 8 p.p., co wynika z faktu, że starsze urządzenia nie mogą już zostać zaktualizowane. Ostatnim modelem obsługującym iOS 26 jest iPhone 11 wydany pod koniec 2019 r. Wprowadzone na rynek rok wcześniej iPhone Xs oraz Xr zatrzymały się na iOS 18, natomiast rewolucyjny iPhone X z 2017 r. obsługuje wyłącznie iOS 16. 

Z danych Apple wynika, że 20 proc. iPhone'ów wydanych w ciągu ostatnich czterech lat działa na iOS 18 proc., a pozostałe 6 proc. obsługuje starsze wydania systemu. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie smartfony, to 24 proc. pracuje pod kontrolą iOS 18, a 10 proc. na starszych wersjach systemu.

Hejtowaliście, a i tak pobieracie

Pamiętajmy, że dane te obejmują wyłącznie urządzenia, które dokonały transakcji w App Store 12 lutego 2026 r. Nie musieliśmy tego dnia niczego kupować - pobranie darmowej aplikacji również jest zaliczane jako transakcja. Informacje zatem nie odnoszą się do wszystkich urządzeń na świecie.

Raport potwierdza jednak, że iOS 26 zyskał na popularności. Oprogramowanie jest dostępne na rynku od września 2025 r. i w niecałe pół roku zdominowało większość aktywnie użytkowanych smartfonów. Taka popularność jest zaskakująca, biorąc pod uwagę początkowe opinie dotyczące wyglądu systemu. Duża część użytkowników Apple'a stwierdziła, że nowa stylistyka Liquid Glass wygląda źle i przypomina Windowsa Vistę.

Jak widać opinie w internecie to jedno, a faktyczne działania - drugie.

Albert Żurek
16.02.2026 19:57
