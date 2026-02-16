Logo
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Sprzęt

Samsung pokazał najlepszą funkcję Galaxy S26. Chcę to w każdym telefonie

Samsung chwali się najważniejszą nowością nadchodzącej serii Galaxy S26. Jeszcze przed premierą pokazuje, jak nowa funkcja podniesie nasze bezpieczeństwo.

Albert Żurek
Samsung Galaxy prywatność ekran
Tegoroczne smartfony Galaxy nie przyniosą rewolucji pod względem specyfikacji czy designu. Producent skupia się na mniejszych ulepszeniach, które mają sprawić, że seria S26 stanie się kompletna. Prawdziwy przełom kryje się jednak w samym ekranie. Smartfony będą ukrywać wrażliwe informacje przed wzrokiem ciekawskich.

Samsung Galaxy S26 z filtrem prywatyzującym

Samsung już wcześniej zapowiadał, że nadchodzące smartfony zostaną wyposażone w rozwiązanie zwiększające prywatność użytkowników w miejscach publicznych. Technologia ta wykorzystuje nowy typ wyświetlacza wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji, które razem funkcjonują jak filtr prywatyzujący.

Samsung na swoim kanale YouTube pokazał, jak rozwiązanie działa w praktyce. Krótkie wideo przedstawia codzienną sytuację: kobietę siedzącą w metrze między innymi osobami. Na telefonie wyświetlana jest książka, a siedzące obok osoby spoglądają w wyświetlacz czytającej. Bez aktywowanej funkcji wszystko jest widoczne.

Wszystko zmienia się po uruchomieniu opcji określanej przez producenta jako “prywatność bez podglądania”. Ekran natychmiast wygasza się dla osób spoglądających na niego z boku lub zza pleców. Treści pozostają wyraźnie widoczne wyłącznie dla użytkowniczki trzymającej telefon bezpośrednio przed twarzą.

Film pokazuje, że rozwiązanie pozwala zachować nam prywatność, nawet gdy nie wyświetlamy wyjątkowo wrażliwych danych. Niezależnie od tego, czy sprawdzamy stan konta, czy po prostu czytamy newsy, nikt z nas nie lubi, gdy przypadkowi pasażerowie w autobusie zaglądają nam w telefon.

Rozwiązanie ma być na tyle zaawansowane, by oferować kilka poziomów ochrony dopasowanych do konkretnych potrzeb. Użytkownik może wybrać, kiedy funkcja ma się aktywować - może to być np. moment wpisywania haseł, obsługa aplikacji bankowej czy wprowadzanie wrażliwych danych adresowych.

W najdroższym Galaxy S26 Ultra będziemy mieć do dyspozycji możliwość ukrywania konkretnych części ekranu: wyskakujących powiadomień, okien dialogowych systemu, a nawet całego wyświetlacza. Będziemy mogli też zdecydować, czy określone elementy interfejsu mają zostać czasowo ograniczone, czy całkowicie ukryte. 

Czytaj też:

Dzisiaj jest to możliwe, ale w znacznie ograniczony sposób

Dotychczas jedynym sposobem na taką prywatność było stosowanie specjalnych szkieł hartowanych lub folii ochronnych z warstwą prywatyzującą. Takie akcesorium możemy nabyć w cenie klasycznego szkła lub folii. Rozwiązanie ogranicza widoczność wyświetlanych treści dla osób patrzących na ekran naszego telefonu z boku.

W odróżnieniu od funkcji w serii Galaxy S26 szkła prywatyzujące ograniczają cały wyświetlacz, a nie poszczególne elementy na ekranie. Mogą też negatywnie wpływać na jakość czy jasność panelu. Rozwiązanie Samsunga będzie zatem znacznie potężniejsze. 

Albert Żurek
16.02.2026 16:20
