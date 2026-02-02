REKLAMA
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie

W sieci pojawiła się oficjalna grafika potwierdzająca wygląd nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. Mówcie, co chcecie, ale tegoroczny najlepszy smartfon Samsunga wygląda świetnie.

Albert Żurek
S25 Ultra
Mimo że do premiery urządzeń pozostaje jeszcze kilka tygodni, wygląd smartfonów z serii Galaxy S26 nie stanowi tajemnicy. Dotychczas bazowaliśmy jednak na nieoficjalnych grafikach obejmujące rendery, bez realnych zdjęć. Jako że premiera jest już za rogiem, wreszcie możemy mówić o prawdziwym potwierdzeniu. 

Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na oficjalnej grafice

Sprawdzony informator z serwisu X Evan Blass opublikował oficjalną grafikę Samsunga przedstawiająca nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. Urządzenie będzie dostępne w nowym kolorze kobaltowy fiolet. 

Na grafice nie widzimy jednak całego urządzenia. Specyficzny kąt eksponuje prawy bok obejmujący wyspę aparatu, przyciski włączania i regulacji głośności oraz wbudowany rysik S Pen. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy w smartfonie zastosowano nową, przeprojektowaną wyspę na aparaty. Zamiast dotychczasowych wystających modułów z plastikowymi nakładkami widzimy stylistykę zastosowaną w Galaxy Z Fold 7

Różnica jest jednak taka, że zamiast trzech obiektywów mamy tu aż pięć oczek: obok wystają dwa dodatkowe moduły, gdzie jeden to laserowy autofokus. Mimo wcześniejszych doniesień o możliwym wycofaniu S Pen Samsung Galaxy S26 Ultra wciąż będzie mieć dedykowany slot na rysik. Gadżet jednak zachowuje kolorystykę, która nie do końca pasuje do obudowy urządzenia.

Wcześniejsze przecieki sugerujące wygląd tego modelu okazały się prawdą. Jednocześnie znamy specyfikację urządzenia. Smartfon przyniesie kilka zauważalnych nowości.

Czytaj też:

Specyfikacja Samsung Galaxy S26 Ultra. Małe zmiany zrobią różnicę

Możliwości techniczne nadchodzącego sztandarowego modelu Samsunga wyglądają tak:

  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy; 
  • pamięć: operacyjna 12/16 GB, wewnętrzna 256 GB - 1 TB;
  • ekran: 6,9-calowy panel Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość WQHD+, odświeżanie 120 Hz, jasność 2000 nitów, funkcja prywatyzująca wrażliwe dane wspierana AI, nowe wytrzymalsze szkło;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W, bezprzewodowe 25 W Qi2;
  • aparaty: główny 200 Mpix f/1.4, teleobiektyw 50 Mpix 5-krotne zbliżenie optyczne, teleobiektyw 10 Mpix 3-krotne zbliżenie, szeroki 50 Mpix.

Największymi nowości będą stanowić szybsze ładowanie przewodowe 60 W zamiast 45 W, bezprzewodowe 25 W zamiast 15 W oraz ekran z funkcją prywatności ukrywającą treści dla osób patrzących na nasz telefon zza ramienia. W tegorocznych sztandarowych Galaxy doczekamy się także wsparcia magnesów pozycjonujących ładowarki bezprzewodowe.

Premiera ma odbyć się 25 lutego 2026 r. Wtedy otrzymamy potwierdzenie wszystkich informacji.

Albert Żurek
02.02.2026 13:12
Tagi: AndroidSamsungSmartfony
