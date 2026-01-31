REKLAMA
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej wybrały smartfony, z których mogą korzystać nasi żołnierze. To modele od Samsunga, które bardzo dobrze znasz. Możesz mieć je nawet w kieszeni.

Albert Żurek
Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa wojskowego postanowili sprawdzić systemy ochrony kryptograficznej wykorzystane w dwóch modelach: Galaxy S23 oraz Galaxy S24. Oba urządzenia zostały certyfikowane oraz dopuszczone do wykorzystania w środowisku wojskowym. Polscy żołnierze mogą korzystać ze sztandarowych urządzeń.

Samsung Galaxy S23 i Galaxy S24 smartfonami dla polskich żołnierzy

Żołnierze nie poszukują najlepszej specyfikacji: procesora, ekranu, czy aparatu w smartfonie. Znacznie ważniejsze są inne kwestie takie jak bezpieczeństwo. W urządzeniach Samsunga od lat korzysta się z mechanizmów Knox. To wielowarstwowa platforma bezpieczeństwa, która ma za zadanie chronić przechowywane w urządzeniu dane na poziomie programowym oraz sprzętowym za sprawą dedykowanych czipów.

Jaj twierdzi profil Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, smartfony przeszły badania kryptologiczne i spełniły rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa. Dzięki nim potwierdzono możliwość wykorzystania komercyjnych urządzeń (COTS) do ochrony informacji niejawnych w systemach wojskowych. 

Wydanie certyfikatu potwierdza, że ogólnodostępne telefony po spełnieniu rygorystycznych wymagań i przejściu specjalistycznych badań mogą zostać skutecznie zaadaptowane do środowisk przetwarzających tajne informacje. Dlaczego to takie ważne z perspektywy Wojska Polskiego? 

Takie podejście obniża koszty pozyskania - ogólnodostępne smartfony takie jak Samsungi Galaxy S23 i S24 są znacznie tańsze niż specjalistyczne urządzenia dedykowane dla wojska. Wydany na początku 2024 r. S24 kosztuje mniej niż 3000 zł. Podejrzewam, że Wojsko Polskie ze względu na współpracę z Samsungiem może otrzymać niemały rabat wynikający z realizowania ogromnych zamówień. 

Czyta też:

Siły zbrojne podkreślają też skrócenie cyklu wdrożeniowego, zwiększenie interoperacyjności przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Działania wzmacniają krajowe zdolności kryptologii, a oszczędzone środki na smartfonach mogą zostać przekazane do budowy systemów IT. W procesie oceny i certyfikacji kluczowe znaczenie miało zaangażowanie kryptologów z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC), którzy współpracowali ze specjalistami z Samsunga. 

Możliwość wykorzystania Samsungów Galaxy S23 i S24 przez Wojsko Polskie pokazuje, że urządzenie te domyślnie są bardzo dobrze zabezpieczone. 

Albert Żurek
31.01.2026 09:21
Tagi: SamsungSmartfony
