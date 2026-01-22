REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26

Samsung przygotowuje powerbank Qi2 z magnetycznym mocowaniem do Galaxy S26. Przecieki pokazują, że firma celuje w wygodę znaną z ekosystemu Apple'a.

Malwina Kuśmierek
Powerbank Qi2 od Samsunga
REKLAMA

Qi2 to najnowszy standard ładowania bezprzewodowego, który Samsung szykuje do szerszego wdrożenia wraz z serią Galaxy S26. Seria S25 co prawda wspiera Qi2, ale nie w pełni. Tegoroczne flagowce posiadają jedynie certyfikację Qi2 Ready, co oznacza, że by wspierać nowy standard, użytkownik musi założyć na smartfon specjalne etui z oznaczeniem Qi2 Ready.

Samsung nie chce powtórzyć tej sytuacji, dlatego seria Galaxy S26 ma otrzymać pełne Qi2 - a wraz z nim garść akcesoriów, które przybliżą doświadczenie korzystania z Samsungów do tego z iPhone'ów. Jednym z nich ma być Magnetic Wireless Powerbank, wizualnie przypominający dobrze znane powerbanki MagSafe od Apple'a.

REKLAMA

Samsung szykuje magnetyczny powerbank Qi2 dla Galaxy S26

Według informacji ujawnionych przez niemiecki WinFuture, Samsung pracuje nad akcesorium o nazwie Magnetic Wireless Powerbank, oznaczone jako EB-U2500. Urządzenie ma zadebiutować równolegle z serią Galaxy S26, w tym z wariantami Plus i Ultra, i w pełni wykorzystać możliwości standardu Qi2 - czyli nie tylko oferować szybsze ładowanie bezprzewodowe, ale też magnetyczne mocowanie do tylnego panelu smartfona.

Podobnie jak w innych tego typu akcesoriach, i tu Samsung postawił na prostotę - powerbank ma być biały, po widocznej stronie dumnie prezentując logoytyp Koreańczyków, a po drugiej (stykającej się z telefonem) znajdzie się magnetyczny pierścień do ładowania bezprzewodowego.

Galeria: 3 zdjęcia
Samsung Magnetic Wireless Powerbank (EB-U2500) zgodny z Qi2
Magnetic Wireless Powerbank
Magnetic Wireless Powerbank
Magnetic Wireless Powerbank

Nowy powerbank ma oferować pojemność 5000 mAh. To wartość, która w praktyce nie pozwoli na pełne naładowanie nawet podstawowego Galaxy S26, zwłaszcza przy uwzględnieniu strat energii typowych dla ładowania indukcyjnego. Bezprzewodowo EB-U2500 ma dostarczać do 15 W mocy, zgodnie ze specyfikacją Qi2. Dla użytkowników oczekujących szybszego uzupełniania energii przewidziano port USB-C, umożliwiający ładowanie przewodowe z mocą do 20 W.

Ciekawym dodatkiem jest rozkładana podpórka. Po magnetycznym przyczepieniu powerbanka do telefonu można ustawić urządzenie w poziomie, co sugeruje, że Samsung celuje nie tylko w funkcję awaryjnego doładowania, ale też w scenariusze multimedialne, takie jak oglądanie wideo czy wideorozmowy. Na obudowie mają znaleźć się również diody LED sygnalizujące poziom naładowania oraz fizyczny przycisk sterujący.

Cena ujawniona w przeciekach może budzić mieszane uczucia. Europejska sugerowana cena detaliczna ma wynosić około 59,90 euro - ok. 253 zł. To poziom wyraźnie wyższy niż w przypadku wielu konkurencyjnych powerbanków Qi2, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką pojemność. Z drugiej strony mówimy o oficjalnym akcesorium Samsunga, projektowanym z myślą o nowej generacji flagowców i pełnej integracji z ich konstrukcją.

Trzecia strona sprawy wydaje się też wizerunkowo istotna dla Samsunga - Galaxy S26, tak jak iPhone'y, już podczas zakupu można ubrać od stóp do głów (od portu USB do anten?) w markowe akcesoria. A marka swoje kosztuje.

Więcej na temat Samsunga:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
22.01.2026 20:14
Tagi: akcesoriaPowerbankSamsung
Najnowsze
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA