REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów

Dyrektor Samsunga zajmujący się działem mobilnym twierdzi, iż obecnie mamy do czynienia "z jedną z najtrudniejszych sytuacji cenowych, jakie pamiętamy". Wobec czego mogą być potrzebne korekty cen smartfonów.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S25
REKLAMA

W ostatnich miesiącach rynek pamięci komputerowych przeżył istny szok - ceny modułów diametralnie wzrosły. Najbardziej zauważamy to w przypadku RAM-u DDR5, który podrożał ok. pięciokrotnie. Sprawa jednak ma dotyczyć też smartfonów i w 2026 r. możemy spodziewać się zmian w świecie mobilnym.

REKLAMA

Dyrektor Samsunga przewiduje korekty cen smartfonów ze względu na drogie pamięci

TM Roh - współdyrektor generalny Samsunga w rozmowie z mediami na targach CES 2026 ujawnił, że wobec trudnej sytuacji na rynku pamięci (która jest spowodowana wzrostem zainteresowania sztuczną inteligencją) mogą być potrzebne korekty cen smartfonów ze względu na rosnące koszty półprzewodników. 

Wysoko postawiony pracownik koreańskiej firmy uważa, iż sytuacja jest bezprecedensowa. Nie ujawnił szczegółów, ale to najprawdopodobniej oznacza nadchodzące podwyżki urządzeń z linii Galaxy. Nie trzeba być ekspertem w branży, aby zobaczyć skalę problemu. Tylko w ostatnich miesiącach 32 GB pamięci DDR5 podrożało z 400 zł do ok. 2000 zł. Obecnie ceny stoją w miejscu, ale sytuacja jest dynamiczna i z czasem może się zmienić.

Dyrektor marketingu Samsunga Wonjin Lee w rozmowie z Bloombergiem również przekazał, iż firma rozważa "zmianę cen" smartfonów, aby dostosować je do aktualnej rzeczywistości gospodarczej. Jeśli dwóch bardzo ważnych pracowników firmy zapowiada zmiany, powinniśmy się spodziewać, że nadchodzące premiery telefonów mogą wiązać się z wyższymi wydatkami.

Już wcześniej pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Samsung ma problem z ustaleniem cen nadchodzącej serii Galaxy S26, której premiera zaplanowana jest na koniec lutego 2026 r. Samsung jest jednym z trzech kluczowych producentów pamięci na rynku - obok SK Hynix i Microna - ale sytuacja na rynku jest tak zła, że gigant ma problem, aby zaopatrzyć dział smartfonów w pamięci w dobrych cenach. 

Do niedawna moduł 12 GB LPDDR5X miał kosztować ok. 25-29 dol., ale w wyniku ogromnego zainteresowania sztuczną inteligencją cena skoczyła do ok. 70 dol. Według raportów podwyżki dotknęły Apple’a , więcproblem ten najprawdopodobniej odbije się również na Samsungu, który wciąż jest największym konkurentem producenta iPhone’ów.

Czytaj też:

Zamrożenie cen smartfonów na wybranych rynkach

Decyzja o podwyższeniu cen smartfonów może być wyjątkowo niekorzystna dla Samsunga. Szczególnie że gigant bezpośrednio konkuruje z Apple'em, który mimo trudnej sytuacji na rynku jak dotąd nie zdecydował się na korekty wyceny iPhone’ów. 

REKLAMA

Z nieoficjalnych doniesień wynika, iż Samsung będzie zmuszony do zamrożenia cen na wybranych rynkach. Najprawdopodobniej tych, na których Apple ma najsilniejszą pozycję.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
08.01.2026 16:52
Tagi: AndroidSamsungSmartfony
Najnowsze
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA