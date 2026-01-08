REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji

Samsung uruchomił promocję na smartfony. Kupując określone modele z wyższej półki możesz odzyskać część pieniędzy. Musisz się jednak pospieszyć.

Albert Żurek
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
REKLAMA

Producent z okazji nowego roku wystartował z akcją zwrotu na kartę. Jeśli akurat planowaliście kupno jednego z bardziej zaawansowanych modeli Galaxy takich jak S25+ czy S25 Ultra, teraz jest ku temu dobra okazja. Aby odzyskać środki z zakupu, należy się o nie upomnieć.

REKLAMA

Samsung Galaxy S24 i S25 Ultra ze zwrotem pieniędzy na kartę

Sprawa wygląda tak: kupując Samsunga Galaxy S24, S25+, S25 Edge lub S25 Ultra można w terminie od 5 do 18 stycznia 2026 r. (do godz.23:59) można liczyć na kartę przedpłaconą Visa 500 zł. Środki trafiają na kartę w Samsung Wallet i można z nich skorzystać m.in. w sklepach stacjonarnych, w restauracjach lub w innych miejscach z obsługą kart płatniczych.

W odróżnieniu od innych promocji pieniądze nie trafiają jednak do nas bezpośrednio na konto bankowe, więc nie możemy mówić o prawdziwym zwrocie pieniędzy. Aby uzyskać dostęp do karty przedpłaconej, telefon musi zostać zakupiony w jednym ze sklepów wymienionych w regulaminie (np. Media Expert lub x-kom). Następnie po zakupie należy:

  • aktywować urządzenie do 25 stycznia 2026 r. do godz. 23:59 - czyli uruchomić telefon z dostępem do internetu i kartą SIM;
  • zarejestrować swój zakup w formularzu promocyjnym w aplikacji Samsung Members, wypełniając go o potrzebne informacje takie jak dowód zakupu i inne do 1 lutego 2026 r., lub w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę do 22 lutego do godz. 23:59.
SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
Galaxy S25 Ultra
x-kom

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 14 dni producent ma udostępnić kartę przedpłaconą Visa dla użytkownika zgłaszającego swój zakup. Tą będzie trzeba dodać do portfela Samsung Wallet obsługującego Samsung Pay - aplikację należy ustawić jako główną formę płatności zamiast Google Pay lub aplikacji bankowej.

Zwrot na kartę przedpłaconą dla każdego modelu wynosi 500 zł. Dlatego w teorii najbardziej opłaca się wybrać najtańszy smartfon - w tym przypadku jest to Galaxy S24, który w najbardziej podstawowej wersji 8/128 GB kosztuje 2899 zł. Nieco bardziej zaawansowany wariant z 256 GB pamięci to wydatek na poziomie 2999 zł. 

Czytaj też:

Warto jednak zastanowić się, czy aby urządzenie w tej cenie jest wart zakupu. Wszystko dlatego, że za 3299 zł (dopłacając 400 zł) możemy kupić nowszego, nieco lepiej wyposażonego Samsunga Galaxy S25 z lepszym procesorem Snapdragon zamiast Exynos. To urządzenie wydane na początku ubiegłego roku, gdy S24 jest już na rynku ok. dwóch lat. Niebawem, bo pod koniec lutego Samsung ma wprowadzić serię Galaxy S26.

REKLAMA

Bonus w postaci 500 zł można odebrać też przy zakupie S25 Ultra lub S25+. Ten pierwszy kosztuje ok. 5499 zł, gdzie nowy model powinien być dostępny za ponad 6000 zł. Różnica między S25 i S26 Ultra też nie będzie zbyt duża, dlatego moim zdaniem w tej promocji wciąż S25 Ultra jest opłacalny.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
08.01.2026 13:45
Tagi: promocjeSamsungSmartfony
Najnowsze
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA