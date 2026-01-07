Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej

Ładowanie...

Rzecznik Orange - Wojciech Jabczyński na swoim profilu w serwisie X podzielił się zestawieniem najlepiej sprzedających się smartfonów w ofercie pomarańczowego operatora. Tak jak w ubiegłym roku listy sprzedażowe dominują przede wszystkim urządzenia z niższej półki cenowej oraz tzw. średniaki - telefony o cenie nieprzekraczającej 1500 zł.

Najlepiej sprzedające się smartfony w Polsce to wciąż tanie urządzenia do 1500 zł

Mimo że coraz chętniej wybieramy po sztandarowe modele jednak nie oznacza, że tanie smartfony z Androidem tracą na popularności. Wystarczy tylko spojrzeć na dane najlepiej sprzedających się telefonów 2025 w Orange. Wojciech Jabczyński wymienił pięć modeli:

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A16,

Motorola moto G35,

Redmi Note 14 Pro,

Redmi 15C.

Pierwsze dwa miejsca zajmują propozycje Samsunga, co nie powinno nikogo dziwić. Samsung Galaxy A56 to najbardziej zaawansowany z serii Galaxy A, który jest dostępny w dwóch wersjach - 8/128 GB i 8/256 GB. Ta wyższa w Orange kosztuje 1800 zł bez abonamentu, a z umową można uzyskać jeszcze niższą cenę.

Seria Galaxy A5x jest synonimem rozsądku - zapewnia niezły procesor Exynos 1580, ładny 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz, ładowanie 45 W oraz dobry zestaw fotograficzny. Jeśli nie potrzebuje się sztandarowego modelu, Galaxy A56 stanowi złoty środek między ceną i jakością.

Następnie mamy Galaxy A16, czyli jeden z najtańszych Samsungów, który jest raczej smartfonem dla mniej wymagających. Motorola moto G35 to podobna półka cenowa, podobnie jak Redmi 15C. Wszystkie trzy modele kupimy za ok. 500 zł, więc mówimy o bardzo podstawowych telefonach.

Redmi Note 14 Pro jest dostępny w dwóch wariantach: 4G i 5G, gdzie oba kosztują ok. 1000 zł. Podobnie jak Galaxy A56 to również rozsądne propozycje - oferują niezłą wydajność, ładne ekrany i dobre aparaty przy zachowaniu niższej ceny. Ciekawe jest to, że w 2024 r. sprzedawały się podobne urządzenia:

Samsung Galaxy A55,

Samsung Galaxy A15,

Samsung Galaxy A25,

Motorola moto G35,

Redmi Note 13 4G.

Drogie telefony też są popularne - dominuje Apple i Samsung

W przypadku droższych urządzeń dominują głównie dwie marki: Samsung oraz Apple. Pięć najchętniej wybieranych modeli z segmentu Premium w Orange wygląda tak:

iPhone 16 128 GB,

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB,

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB,

Samsung Galaxy S25 128 GB,

iPhone 16 Pro Max 256 GB.

Bez większego zaskoczenia najlepiej sprzedawały Samsungi wydane w 2025 r. - S25 i S25 Ultra oraz nieco mniej zaawansowany S24 FE, który miał swoją premierę pod koniec 2024 r. Na liście był też najbardziej podstawowy iPhone 16 oraz najlepszy smartfon Apple’a z 2024 r.

Albert Żurek 07.01.2026 16:00

