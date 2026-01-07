REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej

Jeśli myślisz, że Polakom poprzewracało się w głowach od dobrobytu i zrezygnowali z tanich telefonów na rzecz najlepszych iPhone’ów i Samsungów, mylisz się. Dane operatora pokazują, że rozsądne smartfony są wciąż górą. 

Albert Żurek
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
REKLAMA

Rzecznik Orange - Wojciech Jabczyński na swoim profilu w serwisie X podzielił się zestawieniem najlepiej sprzedających się smartfonów w ofercie pomarańczowego operatora. Tak jak w ubiegłym roku listy sprzedażowe dominują przede wszystkim urządzenia z niższej półki cenowej oraz tzw. średniaki - telefony o cenie nieprzekraczającej 1500 zł. 

REKLAMA

Najlepiej sprzedające się smartfony w Polsce to wciąż tanie urządzenia do 1500 zł

Mimo że coraz chętniej wybieramy po sztandarowe modele jednak nie oznacza, że tanie smartfony z Androidem tracą na popularności. Wystarczy tylko spojrzeć na dane najlepiej sprzedających się telefonów 2025 w Orange. Wojciech Jabczyński wymienił pięć modeli:

  • Samsung Galaxy A56,
  • Samsung Galaxy A16,
  • Motorola moto G35,
  • Redmi Note 14 Pro,
  • Redmi 15C.

Pierwsze dwa miejsca zajmują propozycje Samsunga, co nie powinno nikogo dziwić. Samsung Galaxy A56 to najbardziej zaawansowany z serii Galaxy A, który jest dostępny w dwóch wersjach - 8/128 GB i 8/256 GB. Ta wyższa w Orange kosztuje 1800 zł bez abonamentu, a z umową można uzyskać jeszcze niższą cenę. 

Seria Galaxy A5x jest synonimem rozsądku - zapewnia niezły procesor Exynos 1580, ładny 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz, ładowanie 45 W oraz dobry zestaw fotograficzny. Jeśli nie potrzebuje się sztandarowego modelu, Galaxy A56 stanowi złoty środek między ceną i jakością. 

Czytaj też:

Następnie mamy Galaxy A16, czyli jeden z najtańszych Samsungów, który jest raczej smartfonem dla mniej wymagających. Motorola moto G35 to podobna półka cenowa, podobnie jak Redmi 15C. Wszystkie trzy modele kupimy za ok. 500 zł, więc mówimy o bardzo podstawowych telefonach. 

Redmi Note 14 Pro jest dostępny w dwóch wariantach: 4G i 5G, gdzie oba kosztują ok. 1000 zł. Podobnie jak Galaxy A56 to również rozsądne propozycje - oferują niezłą wydajność, ładne ekrany i dobre aparaty przy zachowaniu niższej ceny. Ciekawe jest to, że w 2024 r. sprzedawały się podobne urządzenia:

  • Samsung Galaxy A55,
  • Samsung Galaxy A15,
  • Samsung Galaxy A25,
  • Motorola moto G35,
  • Redmi Note 13 4G.

Drogie telefony też są popularne - dominuje Apple i Samsung

W przypadku droższych urządzeń dominują głównie dwie marki: Samsung oraz Apple. Pięć najchętniej wybieranych modeli z segmentu Premium w Orange wygląda tak:

  • iPhone 16 128 GB,
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB,
  • Samsung Galaxy S24 FE 128 GB,
  • Samsung Galaxy S25 128 GB,
  • iPhone 16 Pro Max 256 GB.
REKLAMA

Bez większego zaskoczenia najlepiej sprzedawały Samsungi wydane w 2025 r. - S25 i S25 Ultra oraz nieco mniej zaawansowany S24 FE, który miał swoją premierę pod koniec 2024 r. Na liście był też najbardziej podstawowy iPhone 16 oraz najlepszy smartfon Apple’a z 2024 r. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
07.01.2026 16:00
Tagi: AndroidAppleOrangeSamsungSmartfony
Najnowsze
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
15:42
Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa
Aktualizacja: 2026-01-05T15:42:36+01:00
15:11
PKP kontra RegioJet. Doszło do przejęcia najważniejszych połączeń w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-05T15:11:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA