Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Jeśli myślisz, że Polakom poprzewracało się w głowach od dobrobytu i zrezygnowali z tanich telefonów na rzecz najlepszych iPhone’ów i Samsungów, mylisz się. Dane operatora pokazują, że rozsądne smartfony są wciąż górą.
Rzecznik Orange - Wojciech Jabczyński na swoim profilu w serwisie X podzielił się zestawieniem najlepiej sprzedających się smartfonów w ofercie pomarańczowego operatora. Tak jak w ubiegłym roku listy sprzedażowe dominują przede wszystkim urządzenia z niższej półki cenowej oraz tzw. średniaki - telefony o cenie nieprzekraczającej 1500 zł.
Najlepiej sprzedające się smartfony w Polsce to wciąż tanie urządzenia do 1500 zł
Mimo że coraz chętniej wybieramy po sztandarowe modele jednak nie oznacza, że tanie smartfony z Androidem tracą na popularności. Wystarczy tylko spojrzeć na dane najlepiej sprzedających się telefonów 2025 w Orange. Wojciech Jabczyński wymienił pięć modeli:
- Samsung Galaxy A56,
- Samsung Galaxy A16,
- Motorola moto G35,
- Redmi Note 14 Pro,
- Redmi 15C.
Pierwsze dwa miejsca zajmują propozycje Samsunga, co nie powinno nikogo dziwić. Samsung Galaxy A56 to najbardziej zaawansowany z serii Galaxy A, który jest dostępny w dwóch wersjach - 8/128 GB i 8/256 GB. Ta wyższa w Orange kosztuje 1800 zł bez abonamentu, a z umową można uzyskać jeszcze niższą cenę.
Seria Galaxy A5x jest synonimem rozsądku - zapewnia niezły procesor Exynos 1580, ładny 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz, ładowanie 45 W oraz dobry zestaw fotograficzny. Jeśli nie potrzebuje się sztandarowego modelu, Galaxy A56 stanowi złoty środek między ceną i jakością.
Czytaj też:
Następnie mamy Galaxy A16, czyli jeden z najtańszych Samsungów, który jest raczej smartfonem dla mniej wymagających. Motorola moto G35 to podobna półka cenowa, podobnie jak Redmi 15C. Wszystkie trzy modele kupimy za ok. 500 zł, więc mówimy o bardzo podstawowych telefonach.
Redmi Note 14 Pro jest dostępny w dwóch wariantach: 4G i 5G, gdzie oba kosztują ok. 1000 zł. Podobnie jak Galaxy A56 to również rozsądne propozycje - oferują niezłą wydajność, ładne ekrany i dobre aparaty przy zachowaniu niższej ceny. Ciekawe jest to, że w 2024 r. sprzedawały się podobne urządzenia:
- Samsung Galaxy A55,
- Samsung Galaxy A15,
- Samsung Galaxy A25,
- Motorola moto G35,
- Redmi Note 13 4G.
Drogie telefony też są popularne - dominuje Apple i Samsung
W przypadku droższych urządzeń dominują głównie dwie marki: Samsung oraz Apple. Pięć najchętniej wybieranych modeli z segmentu Premium w Orange wygląda tak:
- iPhone 16 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB,
- Samsung Galaxy S24 FE 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 128 GB,
- iPhone 16 Pro Max 256 GB.
Bez większego zaskoczenia najlepiej sprzedawały Samsungi wydane w 2025 r. - S25 i S25 Ultra oraz nieco mniej zaawansowany S24 FE, który miał swoją premierę pod koniec 2024 r. Na liście był też najbardziej podstawowy iPhone 16 oraz najlepszy smartfon Apple’a z 2024 r.