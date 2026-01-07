Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii

Ładowanie...

Producent z Korei Południowej połączył siły wraz z Intelem i razem opracowali technologię SmartPower HDR. To narzędzie mające na celu minimalizowanie zużycie energii podczas korzystania z treści z HDR na ekranach z matrycami OLED.

REKLAMA

Laptopy będą działać dłużej na baterii. Intel i Samsung o to zadbają

Samsung jest niewątpliwie jednym z największych producentów ekranów typu OLED na rynku. Jego matryce trafiają do mnóstwa urządzeń: dawniej głównie w smartfonach i tabletach, dziś coraz częściej w laptopach, telewizorach czy monitorach.

Technologia ta zapewnia znacznie lepszą jakość wyświetlanego obrazu w porównaniu z klasycznymi panelami LCD typu VA czy IPS z podświetleniem LED za sprawą wysokiego kontrastu, prawdziwych czerni i pięknych kolorów.

Panele pokazują pazur w treściach HDR, gdzie na ekranie widzimy, że coś jest naprawdę jasne (np. słońce). To jednak powoduje zwiększenie poboru energii wynikające ze zastosowania wysokiego napięcia niezależnie od treści. Tradycyjne tryby HDR mają pozostać zablokowane na maksymalnej jasności. Samsung uważa, iż to powoduje niepotrzebne straty energii.

Natomiast technologia SmartPowerHDR ma w tym pomóc. To rozwiązanie zakładające dynamiczne dostosowanie napięcia na podstawie wyświetlanych przez wyświetlacz treści. Podczas ogólnego zastosowania laptopów np. przeglądania stron internetowych lub edycji dokumentów technologia będzie obniżać napięcie i redukować pobór mocy. Dotyczy to nie tylko treści HDR, ale też SDR - w normalnym użytkowaniu zmniejszenie energii ma sięgać 22 proc. Podczas odtwarzania HDR będzie to nawet 17 proc.

Czytaj też na temat Samsunga:

Samsung twierdzi, że dzięki temu wyświetlanie treści HDR ma konsumować podobne ilości energii jak w przypadku SDR. W laptopach akurat jest to ważne. Mobilne komputery są ograniczone pod względem dostępnej w akumulatorze energii, więc większy pobór mocy bezpośrednio wpływa na krótszy czas pracy na jednym ładowaniu. Ekran jest trzecim, zaraz po procesorze i karcie graficznej najbardziej energochłonnym komponentem laptopa, więc optymalizacja poboru prądu przez wyświetlacz może pozytywnie wpłynąć na baterię.

SmartPowerHDR działa na podstawie analizy szczytowej klatki w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SoC drzemiącego w laptopie. Informacja trafia do kontrolera czasowego panelu, a ten oblicza optymalne napięcie sterujące na podstawie danych i stosunku aktywnych pikseli na ekranie. Dzięki temu napięcie spada, a ekran konsumuje mniej energii.

SmartPower HDR zapewnia realne korzyści, które konsumenci odczują nie tylko w specyfikacji – powiedział Brad Jung, wiceprezes w Samsung Display.

REKLAMA

Jak twierdzi pracownik Intela Todd Lewellen, ekrany odpowiadają za ponad połowę zużycia prądu w laptopie. Dlatego ograniczenie poboru nawet o 22 proc. powinno realnie wpłynąć na odczucia użytkowników mobilnych komputerów wyposażonych w wyświetlacze OLED z procesorami Intel Core.

REKLAMA

Albert Żurek 07.01.2026 20:31

Ładowanie...