Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz

Wszystko wskazuje na to, że koreański producent zamierza wykonać sprytny zabieg: to samo urządzenie pod kilkoma różnymi nazwami. Ostatnio wydany Galaxy A07 5G - najtańszy smartfon Samsunga z 5G zyska rodzeństwo. Wyjątkowo opłacalne.

Samsung Galaxy A07 5G zyska dwie nowe tanie wersje o innych nazwach

Ostatnimi czasy Samsung zaprezentował Galaxy A07 5G, czyli jeszcze tańszą wersję zyskującego na popularności Galaxy A17 5G. Urządzenie powinno w niedalekiej przyszłości trafić na kolejne rynki. Ci, którzy chcą najtańszego z najnowszych Samsungów Galaxy niekoniecznie muszą na niego czekać. Firma zaoferuje ten sprzęt na kilku rynkach (regionach) pod różnymi nazwami.

Autorzy serwisu TheTechOutlook w bazie danych sklepu Google Play zauważyli wzmiankę na temat nowego urządzenia - SM-A076M. Telefon został oznaczony jako Galaxy F70e 5G i Samsung przypisał do niego kod urządzenia a07x - dokładnie ten sam, co Galaxy A07 5G.

SamMobile wskazuje, że nazwa Galaxy F70e 5G może być literówką ze strony producenta. Patrząc na wcześniejsze modele Samsunga najprawdopodobniej chodzi o Galaxy F07e 5G. Na początku ubiegłego roku firma wydała Galaxy F06 5G, który był lekko zmienioną wersją Galaxy A06 5G.

Jednocześnie na początku stycznia dostrzeżono Samsunga Galaxy M17e 5G o nazwie kodowej SM-M076B. To również urządzenie, któremu nadano oznaczenie A07x - będzie zatem kolejnym wariantem Galaxy A07 5G.

Te same smartfony klasy podstawowej dla twojej mamy lub babci

Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli na rynku aż trzy niemal identyczne smartfony: Samsunga Galaxy A07 5G, F07 5G oraz M17e 5G. Wszystkie te urządzenia mają charakteryzować się niezłą specyfikacją techniczną:

6,7-calowym ekranem PLS LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz ze wcięciem w kształcie kropli wody;

procesor MediaTek Dimensity 6300;

4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, obsługa karty microSD;

aparat tylny 50 Mpix + 2 Mpix;

akumulator 6000 mAh ze wsparciem ładowania 25 W;

wodoszczelność IP54;

system Android 16 z One UI 8.

Wszystkie smartfony mają otrzymać sześć aktualizacji systemu - w przyszłości zostaną zaktualizowane do Androida 22. Trudno powiedzieć, który z nich będzie dostępny w Polsce. Najprawdopodobniej możemy zapomnieć o modelu z dopiskiem F07, ponieważ te urządzenia nie trafiają do Europy. Oczekujemy więc debiutu A07 5G lub M17e 5G.

Albert Żurek 20.01.2026 08:56

