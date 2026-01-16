REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda

Samsung planuje ulepszenia w zakresie wydajności systemu operacyjnego. One UI 8.5 ma być szybszy niż dotychczas. Twój telefon przyspieszy. 

Albert Żurek
One UI 8.5 ulepszenia
REKLAMA

Wygląda na to, że gigant nie będzie ograniczać się jedynie do nowości w aspektach wizualnych takich jak ulepszona personalizacja panelu sterowania. Koreański producent szykuje istotne zmiany pod maską. Zauważysz je po tym, że twój smartfon Galaxy będzie płynny jak nigdy wcześniej.

REKLAMA

Samsung ulepszy wydajność smartfonów Galaxy z One UI 8.5

Aktualizacja One UI 8.5 będzie stanowić znacznie większą aktualizację niż wydana w ubiegłym roku wersja 8.0, która głównie przyniosła obsługę nowego Androida 16. W pośrednim wydaniu oczekiwanym wraz z premierą serii Galaxy S26 oczekujemy zmian w wyglądzie systemu, domyślnych aplikacji i nowych funkcji.

Jednak jak twierdzi Ice Universe, w testowej wersji kompilacji One UI 8.5 Samsung wprowadził obsługę nowszego wydania jądra (opartego na jądrze Linuksa) oznaczonego numerem 6.6.98. Dotychczasowo korzystano z wariantu 6.6.77. Zaufany informator mówi zatem o przeskoku o ponad 21 wersji. To nie będzie jednak drobna, niezauważalna nowość.

W praktyce możemy oczekiwać poprawy wydajności i responsywności systemu operacyjnego. Ice Universe znany ze sprawdzonych przecieków i doniesień uważa, że dzięki zmianie system ma "działać płynniej i szybciej". Poprawiła się też reakcja na dotyk, animacje, czy ogólna płynność działania. Zmiana będzie widoczna w nadchodzącym testowym wydaniu One UI 8.5 Beta 4, które zadebiutuje pod koniec stycznia. 

Zmiany przejdą do wszystkich użytkowników Samsunga, którzy pobiorą gotową wersję One UI 8.5. Obecnie niecierpliwi mogą skorzystać z programu testów beta, który jest dostępny dla użytkowników Samsungów z serii S25 w Polsce. Większości polecamy jednak poczekać na oficjalne wydanie.

Czytaj też:

Skąd wzrost wydajności po aktualizacji jądra w Androidzie? To komponent, który stanowi swojego rodzaju pomost między oprogramowaniem telefonu a sprzętem. Android jest zbudowany na bazie zmodyfikowanego jądra Linuksa, którego uaktualnienia mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa, wydajności, optymalizacji pamięci, systemów plików, sterowniki dla sprzętu, czy usprawnienia pod kątem zarządzania zasobami. 

REKLAMA

Samsung może przygotowywać się do większej modernizacji nakładki niż wcześniej nam się wydawało. Jeśli zaufany informator twierdzi, że już teraz responsywność została zwiększona, coś jest na rzeczy. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
16.01.2026 12:36
Tagi: AndroidOne UISamsungSmartfony
Najnowsze
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA