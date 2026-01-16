Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda

Ładowanie...

Wygląda na to, że gigant nie będzie ograniczać się jedynie do nowości w aspektach wizualnych takich jak ulepszona personalizacja panelu sterowania. Koreański producent szykuje istotne zmiany pod maską. Zauważysz je po tym, że twój smartfon Galaxy będzie płynny jak nigdy wcześniej.

REKLAMA

Samsung ulepszy wydajność smartfonów Galaxy z One UI 8.5

Aktualizacja One UI 8.5 będzie stanowić znacznie większą aktualizację niż wydana w ubiegłym roku wersja 8.0, która głównie przyniosła obsługę nowego Androida 16. W pośrednim wydaniu oczekiwanym wraz z premierą serii Galaxy S26 oczekujemy zmian w wyglądzie systemu, domyślnych aplikacji i nowych funkcji.

Jednak jak twierdzi Ice Universe, w testowej wersji kompilacji One UI 8.5 Samsung wprowadził obsługę nowszego wydania jądra (opartego na jądrze Linuksa) oznaczonego numerem 6.6.98. Dotychczasowo korzystano z wariantu 6.6.77. Zaufany informator mówi zatem o przeskoku o ponad 21 wersji. To nie będzie jednak drobna, niezauważalna nowość.

W praktyce możemy oczekiwać poprawy wydajności i responsywności systemu operacyjnego. Ice Universe znany ze sprawdzonych przecieków i doniesień uważa, że dzięki zmianie system ma "działać płynniej i szybciej". Poprawiła się też reakcja na dotyk, animacje, czy ogólna płynność działania. Zmiana będzie widoczna w nadchodzącym testowym wydaniu One UI 8.5 Beta 4, które zadebiutuje pod koniec stycznia.

Zmiany przejdą do wszystkich użytkowników Samsunga, którzy pobiorą gotową wersję One UI 8.5. Obecnie niecierpliwi mogą skorzystać z programu testów beta, który jest dostępny dla użytkowników Samsungów z serii S25 w Polsce. Większości polecamy jednak poczekać na oficjalne wydanie.

Czytaj też:

Skąd wzrost wydajności po aktualizacji jądra w Androidzie? To komponent, który stanowi swojego rodzaju pomost między oprogramowaniem telefonu a sprzętem. Android jest zbudowany na bazie zmodyfikowanego jądra Linuksa, którego uaktualnienia mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa, wydajności, optymalizacji pamięci, systemów plików, sterowniki dla sprzętu, czy usprawnienia pod kątem zarządzania zasobami.

REKLAMA

Samsung może przygotowywać się do większej modernizacji nakładki niż wcześniej nam się wydawało. Jeśli zaufany informator twierdzi, że już teraz responsywność została zwiększona, coś jest na rzeczy.

REKLAMA

Albert Żurek 16.01.2026 12:36

Ładowanie...