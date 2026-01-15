Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało

Ładowanie...

Choć wielu ekspertów od lat zapowiada rychły koniec abonamentu RTV, opłata wciąż obowiązuje. Co więcej, od 1 stycznia 2026 r. została podniesiona. Teraz Poczta Polska postanowiła doprecyzować, co właściwie uznaje za odbiornik podlegający rejestracji.

Smartfon i komputery urządzeniem, za które zapłacisz abonament RTV

Ustawa o opłatach abonamentowych zakłada, że posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wnoszą jedną opłatę na gospodarstwo domowe. Ta wynosi:

9,50 zł/mies. za radio lub 114 zł za cały rok,

30,50 zł/mies. za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny albo 366 zł za rok.

Opłata jest niezależna od liczby urządzeń używanych w gospodarstwie domowym. Możemy mieć ich kilka - i tak płaci się tylko raz. Zasada ta dotyczy osób fizycznych.

Natomiast jak twierdzi Poczta Polska, w przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda inaczej. Opłata wnoszona za gospodarstwo domowe nie zwalnia z obowiązku płacenia za sprzęt używany w miejscu pracy. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą płacić za każdy posiadany odbiornik.

Kluczowe pytanie brzmi: czym właściwie jest odbiornik RTV? Niestety to nie tylko telewizory czy radio (także te w samochodach). Według Naczelnego Sądu Administracyjnego takim odbiornikiem jest każde urządzenie techniczne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu. Nie ma znaczenia, czt sygnał pochodzi z anteny, czy z internetu.

W praktyce oznacza to, że - według intepretacji Poczty Polskiej - osoby oglądające telewizję lub słuchające radia na komputerze, telefonie, tablecie czy innym podobnym urządzeniu są zobowiązane do rejestracji i opłacania bonamentu RTV.

Poczta Polska wymienia jednak wyjątki dotyczące obowiązku rejestracji odbiorników. Opłaty nie trzeba regulować w przypadku urządzeń:

wykorzystywanych do tworzenia audycji lub innych przekazów;

wykorzystywanych do produkcji, rozpowszechniana i rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych (kontroli jakości);

przeznaczonych przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów.

Czyli smartfon też trzeba rejestrować. Jak to zrobić?

Jak wygląda proces rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych? Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej. Wystarczy zgłosić taką dyspozycję pracownikowi i okazać dokument tożsamości. W przypadku sprzętu używanego w firmie konieczne będzie także odpowiednie upoważnienie. Następne będzie trzeba podpisać wydrukowany i wypełniony formularz.

Można też to zrobić online, na stronie internetowej Poczty Polskiej za pomocą formularza zgłoszeniowego. Operator wyśle dokument potwierdzający zgłoszenie rejestracji.

Albert Żurek 15.01.2026 16:05

