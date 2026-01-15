Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
W ofercie marki Motorola pojawił się nowy smartfon z segmentu „luksusowego” o nazwie Motorola Signature. Jaką dokładnie ma specyfikację i ile przyjdzie nam za nią zapłacić?
Motorola postanowiła rozpocząć 2026 r. z przytupem od premiery telefonu, który określa jako luksusowy. Nie jest może wysadzany diamentami Swarovskiego, ale jest elegancki i nie kosztuje majątku. Motorola Signature ma przy tym całkiem niezłą specyfikację, a ta pod wieloma względami przywodzi na myśl zaprezentowany dwa miesiące temu model Motorola edge 70. Podzespoły zamknięto jednak w nowej, naprawdę ciekawej obudowie.
Jaka jest Motorola Signature na żywo?
Urządzenie wyposażono w ogromny, bo aż 6,8-calowy wyświetlacz o nazwie Extreme AMOLED. Ten panel, który obsługuje naturalnie tryby takie jak Dolby Vision i HDR10+, świeci z maksymalną jasnością na poziomie aż 6200 nitów, czym zawstydza wiele znacznie droższych telefonów od konkurencji. To zresztą nie koniec dobrych wiadomości - ten ekran o rozdzielczości 1,5K odświeżany jest w aż 165 Hz.
Wyświetlacz umieszczono przy tym w kompaktowej obudowie o wymiarach 162,1 mm wysokości, 76,4 mm szerokości i jedynie 6,99 mm grubości, co oznacza, że ramki dookoła niego są minimalistyczne. Nie jest rzecz jasna małym smartfonem, ale i tak jak na swoje gabaryty waży niewiele, bo jedynie 186 g. Jego obudowa spełnia przy tym wymagania norm IP69/IP68 i spełnia standard militarny MIL-STD-810H.
Jeden telefon, dwa kolory i cztery obiektywy.
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych przygotowanych, jak to zwykle bywa w przypadku tej marki, we współpracy z Instytutem Pantone. W przypadku Motoroli Signature wybrane zostały grafitowy o nazwie Carbon oraz oliwkowy o nazwie Martini Olive. Oba urządzenia prezentują się niezwykle elegancko i do gustu przypadło mi odbijające światło aluminium w wyspie aparatu.
Z przodu mamy pojedynczą kamerkę do selfie, a na aparat główny składają się przy tym trzy obiektywy z matrycami Sony. Wszystkie cztery robią zdjęcia o wielkości do 50 Mpix. Na pleckach w przypadku szerokiego mamy do czynienia z przysłoną f/1.6, podczas gdy ultraszerokokątny 12 mm o kącie widzenia 120° ma przysłonę f/2.0. Do tego dochodzi persykopowy portretowy 71 mm z trzykrotnym zoomem.
W urządzeniu mamy też ramki boczne z aluminium klasy lotniczej, a wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Na pleckach poza wyspą aparatu zdecydowano się z kolei na przyjemne w dotyku materiały inspirowane lnem (w wersji grafitowej) i splotem twillu (w wersji oliwkowej). Wygląd to jednak nie wszystko, bo w obudowie znalazło się przy tym miejsce na topowe podzespoły.
Motorola Signature - specyfikacja
Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen5 (3 nm) z systemem chłodzenia opartym na miedzianej siatce i ciekłym metalu. Motorola Signature w wersji dostępnej w Polsce ma przy tym do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej. Na system operacyjny i dane przewidziano 512 GB przestrzeni dyskowej (UFS 4.1). Do tego dochodzą oczywiście nowoczesne moduły łączności z modemem 5G na czele.
Jeśli chodzi o akumulator, to mamy tu ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5200 mAh, które można ładować przewodowo portem USB-C dzięki technologii TurboPower z mocą 90 W (0-50 proc. w 15 min, 0-100 proc. w 40 min). Urządzenie obsługuje również ładowanie bezprzewodowe TurboPower z mocą 50 W oraz ładowanie zwrotne - przewodowe z mocą 5 W i bezprzewodowe z mocą 10 W.
Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką producenta o nazwie hello UI, który obiecuje klientom 7 lat aktualizacji oprogramowania, w tym łatek bezpieczeństwa. Nie zabrakło tu oczywiście dostępu do sztucznej inteligencji moto AI, a w ustawieniach telefonu można znaleźć wszystkie składające się na to rozwiązanie zaawansowane funkcje w jednym miejscu.
Ile kosztuje Motorola Signature?
Producent wycenił swój nowy telefon Motorola Signature w wersji z 16 GB RAM-u i 512 GB przestrzeni dyskowej na 4299 zł. Urządzenie trafi do sprzedaży już 19 stycznia, a będzie można kupić je w Showroomie Lenovo, u wszystkich czterech operatorów oraz w wielu sklepach z elektroniką (RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Max Electro, Delkom, eLenovo).
Nabywcy modelu Motorola Signature otrzymają również bezpłatnie 6 miesięcy abonamentu sztucznej inteligencji Perplexity Pro. Mogą też zarejestrować się w ciągu 15 dni od zakupu w programie Motorola Loyalty+ (oferta dostępna jest do do 31 grudnia 2026 r.), by odzyskać do 50 proc. zapłaconej ceny, jeśli zobowiążą się po opływie 12–18 mies. wymienić urządzenie na nowy model marki Motorola.