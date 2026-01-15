REKLAMA
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa

W ofercie marki Motorola pojawił się nowy smartfon z segmentu „luksusowego” o nazwie Motorola Signature. Jaką dokładnie ma specyfikację i ile przyjdzie nam za nią zapłacić?

Piotr Grabiec
motorola signature 2026 0
Motorola postanowiła rozpocząć 2026 r. z przytupem od premiery telefonu, który określa jako luksusowy. Nie jest może wysadzany diamentami Swarovskiego, ale jest elegancki i nie kosztuje majątku. Motorola Signature ma przy tym całkiem niezłą specyfikację, a ta pod wieloma względami przywodzi na myśl zaprezentowany dwa miesiące temu model Motorola edge 70. Podzespoły zamknięto jednak w nowej, naprawdę ciekawej obudowie.

Jaka jest Motorola Signature na żywo?

Urządzenie wyposażono w ogromny, bo aż 6,8-calowy wyświetlacz o nazwie Extreme AMOLED. Ten panel, który obsługuje naturalnie tryby takie jak Dolby Vision i HDR10+, świeci z maksymalną jasnością na poziomie aż 6200 nitów, czym zawstydza wiele znacznie droższych telefonów od konkurencji. To zresztą nie koniec dobrych wiadomości - ten ekran o rozdzielczości 1,5K odświeżany jest w aż 165 Hz.

Wyświetlacz umieszczono przy tym w kompaktowej obudowie o wymiarach 162,1 mm wysokości, 76,4 mm szerokości i jedynie 6,99 mm grubości, co oznacza, że ramki dookoła niego są minimalistyczne. Nie jest rzecz jasna małym smartfonem, ale i tak jak na swoje gabaryty waży niewiele, bo jedynie 186 g. Jego obudowa spełnia przy tym wymagania norm IP69/IP68 i spełnia standard militarny MIL-STD-810H.

Galeria: 2 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Jeden telefon, dwa kolory i cztery obiektywy.

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych przygotowanych, jak to zwykle bywa w przypadku tej marki, we współpracy z Instytutem Pantone. W przypadku Motoroli Signature wybrane zostały grafitowy o nazwie Carbon oraz oliwkowy o nazwie Martini Olive. Oba urządzenia prezentują się niezwykle elegancko i do gustu przypadło mi odbijające światło aluminium w wyspie aparatu.

Z przodu mamy pojedynczą kamerkę do selfie, a na aparat główny składają się przy tym trzy obiektywy z matrycami Sony. Wszystkie cztery robią zdjęcia o wielkości do 50 Mpix. Na pleckach w przypadku szerokiego mamy do czynienia z przysłoną f/1.6, podczas gdy ultraszerokokątny 12 mm o kącie widzenia 120° ma przysłonę f/2.0. Do tego dochodzi persykopowy portretowy 71 mm z trzykrotnym zoomem.

Galeria: 10 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

W urządzeniu mamy też ramki boczne z aluminium klasy lotniczej, a wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Na pleckach poza wyspą aparatu zdecydowano się z kolei na przyjemne w dotyku materiały inspirowane lnem (w wersji grafitowej) i splotem twillu (w wersji oliwkowej). Wygląd to jednak nie wszystko, bo w obudowie znalazło się przy tym miejsce na topowe podzespoły.

Motorola Signature - specyfikacja

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen5 (3 nm) z systemem chłodzenia opartym na miedzianej siatce i ciekłym metalu. Motorola Signature w wersji dostępnej w Polsce ma przy tym do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej. Na system operacyjny i dane przewidziano 512 GB przestrzeni dyskowej (UFS 4.1). Do tego dochodzą oczywiście nowoczesne moduły łączności z modemem 5G na czele.

Jeśli chodzi o akumulator, to mamy tu ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5200 mAh, które można ładować przewodowo portem USB-C dzięki technologii TurboPower z mocą 90 W (0-50 proc. w 15 min, 0-100 proc. w 40 min). Urządzenie obsługuje również ładowanie bezprzewodowe TurboPower z mocą 50 W oraz ładowanie zwrotne - przewodowe z mocą 5 W i bezprzewodowe z mocą 10 W.

Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką producenta o nazwie hello UI, który obiecuje klientom 7 lat aktualizacji oprogramowania, w tym łatek bezpieczeństwa. Nie zabrakło tu oczywiście dostępu do sztucznej inteligencji moto AI, a w ustawieniach telefonu można znaleźć wszystkie składające się na to rozwiązanie zaawansowane funkcje w jednym miejscu.

Ile kosztuje Motorola Signature?

Producent wycenił swój nowy telefon Motorola Signature w wersji z 16 GB RAM-u i 512 GB przestrzeni dyskowej na 4299 zł. Urządzenie trafi do sprzedaży już 19 stycznia, a będzie można kupić je w Showroomie Lenovo, u wszystkich czterech operatorów oraz w wielu sklepach z elektroniką (RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Max Electro, Delkom, eLenovo).

Czytaj inne nasze teksty poświęcone smartfonom marki Motorola:

Nabywcy modelu Motorola Signature otrzymają również bezpłatnie 6 miesięcy abonamentu sztucznej inteligencji Perplexity Pro. Mogą też zarejestrować się w ciągu 15 dni od zakupu w programie Motorola Loyalty+ (oferta dostępna jest do do 31 grudnia 2026 r.), by odzyskać do 50 proc. zapłaconej ceny, jeśli zobowiążą się po opływie 12–18 mies. wymienić urządzenie na nowy model marki Motorola.

Piotr Grabiec
15.01.2026 13:25
Tagi: MotorolaSmartfony
