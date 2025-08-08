REKLAMA
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić

Do Polski trafiła nowa Motorola. Nie jest to jednak zwykły smartfon, a propozycja z potężnym akumulatorem wystarczającym na długie godziny działania. iPhone’y mogą się schować.

Albert Żurek
Motorola moto g86 power 5G
Tym modelem jest Motorola moto g86 power 5G. To nieco bardziej zaawansowana wersja zwykłej Motoroli moto g86 5G, która ma do dyspozycji akumulator 5200 mAh. W wariancie z dopiskiem power możemy liczyć jednak na dużo większą pojemność ogniwa na poziomie aż 6720 mAh. Producent twierdzi, że z takim akumulatorem zapomnisz o ładowarce nawet przez ponad 50 godzin. 

Motorola moto g86 power 5G już w Polsce. Prawie 7000 mAh za grosze

Od razu zaznaczę, że moto g86 power 5G jest zwykłym smartfonem o standardowych wymiarach i stosunkowo cienkiej obudowie. Na rynku znajdziemy wiele innych telefonów z akumulatorami o podobnych pojemnościach - najczęściej są to jednak urządzenia typu rugged, czyli takie o większej masie, grubości i wytrzymałości. Pojawiają się też zwykłe smartfony z ogromnymi akumulatorami (np. OnePlus 13, realme GT 7), ale zazwyczaj są one droższe.

Nowa Motorola g86 power 5G w wersji 12/256 GB natomiast kosztuje 1399 zł. Jest zatem jednym z najtańszych smartfonów z tak potężnym akumulatorem za mniej niż 1500 zł. W tej cenie poza baterią 6720 mAh otrzymujemy:

  • 6,67-calowy ekran pOLED, rozdzielczość 2712 x 1220 pikseli, 120 Hz;
  • procesor MediaTek Dimensity 7300;
  • 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane;
  • aparat na tyle 50 Mpix główny (Sony LYT-600) z OIS + szeroki 8 Mpix z funkcją makro;
  • ładowanie przewodowe o mocy 30 W;
  • aparat do selfie 32 Mpix;
  • wodoszczelność IP68 i IP69;
  • wsparcie eSIM;
  • standard MIL-STD-810H;
  • system Android 15 z nakładką Hello UI.

Jest to zatem niezły średniopółkowiec, który powinien sprostać oczekiwaniom większości osób. Urządzenie mimo sporego akumulatora nie jest też przesadnie ciężkie i wielkie: waży 198 g oraz mierzy 8,65 mm grubości - czyli trochę więcej niż np. iPhone 16 Pro Max o obudowie 8,25 mm. Tylko że w najlepszym smartfonie Apple’a mamy akumulator ok. 4685 mAh, a w Motoroli jest ponad 2000 mAh więcej. 

Media Expert
Motorola moto g86 power 5G - 1399 zł
Media Expert

Oczywiście, pojemność baterii nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na czas pracy na jednym ładowaniu. Dużą rolę gra oczywiście optymalizacja systemu oraz łączność bezprzewodowa 5G. Motorola twierdzi, że moto g86 power 5G działa nawet do 53 godzin na jednym ładowaniu - wynik został uzyskany "na podstawie testów wewnętrznych, odzwierciedlających wydajność w normalnych warunkach użytkowania".

Często producenci w czasach pracy na jednym ładowaniu podają wartości na bazie testów, które nijak mają się do zwykłego korzystania. Apple wykorzystuje odtwarzanie wideo z dysku offline, ale umówmy się - mało kto dzisiaj tak korzysta z telefonu. Najczęściej łączymy się z siecią LTE/5G lub WiFi, które również mają duży wpływ na akumulator. Dlatego podawane przez Apple’a 33 godziny na jednym ładowaniu nie są możliwe do uzyskania.

Nie twierdzę jednak, że Motorola moto g86 power 5G faktycznie będzie działać przez 53 godziny. Osobiście spodziewałbym się maksymalnie dwóch dni bardziej intensywnego użytkowania i do trzech dni mniej zaawansowanego. W cenie 1399 zł jednak to i tak bardzo dobry wynik.

Albert Żurek
08.08.2025 13:26
