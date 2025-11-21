Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka

Ładowanie...

edge 70 to najnowszy smartfon marki Motorola, który charakteryzuje się wyjątkowo smukłym designem - w końcu mamy tu do czynienia z telefonem o grubości zaledwie 5,99 mm. Jest też sprzętem niezwykle lekkim, a jak pierwszy raz wziąłem go do ręki, to myślałem, że trafiłem na atrapę bez akumulatora. 159 g masy, jak na telefon z tak dużym wyświetlaczem, to naprawdę niezły wynik. A to dopiero początek dobrych wiadomości dla osób, które rozważają, czy go kupić.

Motorola edge 70: niecodzienny design i trzy wyjątkowe kolory

Nowy telefon wygląda zjawiskowo nie tylko za sprawą szczupłej obudowy, ale też kolorystyki, na którą zdecydował się producent. Dostępne są trzy wersje różniące się wykończeniem, ale każda została przygotowana we współpracy z instytutem Pantone. W naszej redakcji pojawił się egzemplarz o nazwie Bronze Green, czyli zielony ze złotymi akcentami w postaci przycisków i okręgów dookoła obiektywów.

To połączenie wygląda naprawdę nieźle, a edge 70 ma dzięki temu naprawdę unikalny charakter. Pozostałe dwa warianty, które miałem okazję obejrzeć na żywo, również prezentują się świetnie. Są nimi również zielony, ale jaśniejszy Lily Pad z pomarańczowymi przyciskami i okręgami dookoła obiektywów oraz nieco bardziej stonowany Gadget Grey z niebieskimi akcentami.

Ramkę nowego telefonu wykonano z aluminium, a plecki pokryto nie śliskim szkłem, tylko przyjemnym w dotyku materiałem inspirowanym nylonem - dzięki temu wygodnie się go trzyma w dłoni nawet bez etui i istnieje mniejsze ryzyko, że się z niej wyślizgnie. Obudowa spełnia przy tym wymagania normy IP69 oraz standardu militarnego MIL-STD 810H, co ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość.

Motorola edge 70 - specyfikacja

W urządzeniu zamontowano procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym. Chip ma do dyspozycji aż 12 GB RAM-u, a do tego dostajemy 512 GB przestrzeni na system i dane użytkownika do wykorzystania. Bez problemu przechowamy w pamięci lokalnej masę zdjęć i filmów nakręconych tym telefonem - ale do aparatu jeszcze wrócimy.

Oprócz tego na pokładzie w Motoroli edge 70 znajdziemy akumulator o pojemności 4800 mAh nowej generacji, czyli krzemowo-węglowy. Wystarcza on na dwa dni pacy na jednym ładowaniu, a biorąc pod uwagę gabaryty tego telefonu, jest to niezwykle dobry wynik. Nie zabrakło też oczywiście obsługi szybkiego ładowania poprzez port USB-C z (mocą 68 W) oraz opcji ładowania bezprzewodowego (15 W).

Podzespoły schowano pod ekranem typu AMOLED o przekątnej długości aż 6,67-cala.

Panel pokryto przy tym wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Co istotne, jest najjaśniejszy w swojej kategorii - szczytowa wartość to aż 4500 nitów, więc sprawdzi się świetnie w słoneczne dni poza domem. Rozdzielczość to z kolei 1.5K, czyli Super HD (1220p). Obraz jest ostry i klarowny, a animacje płynne za sprawą odświeżania z częstotliwością 120 Hz. Docenią to szczególnie gracze.

Urządzenie mierzy niecałe 160 mm wysokości i 74 mm szerokości. Oznacza to, w połączeniu z 6,67-calowym panelem, iż ma wąskie ramki. Znalazło się w niej miejsce na podwójne głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, dwa mikrofony, GPS, modem 5G z obsługą standardu ESIM i slotem na kartę SIM oraz moduły łączności, czyli Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6e. Do tego mamy skaner odcisków palców w ekranie.

Motorola edge 70 - zdjęcia

A co z aparatami poza tym, iż na pleckach mamy tutaj wspomniane już unikalne kolorowe obwódki? Główny moduł foto w Motoroli edge 70 składa się z dwóch obiektywów, a do tego mamy trzeci obiektyw do selfie na froncie. Co istotne, każdy z nich robi 50-megapikselowe fotki, co uwydatnia wszelkie szczegóły w danej scenie. Ich parametry prezentują się następująco:

główny, szeroki: 50 MPix, f/1.8, 24 mm, 1/1.56", 1.0 um;

ultraszerokokątny: 50 MPix, f/2.0, 12 mm, 120˚, 1/2.76", 0.64 um;

obiektyw do selfie: 50 MPix, f/2.0, 0.64 um.

Telefon obsługuje przy tym technologię Quad Pixel, czyli przechwytywania obrazu w niższej rozdzielczości, ale każdy pojedynczy punkt zbiera wtedy więcej światła, aby utrzymać kompromis pomiędzy jakością zdjęć, a wielkością pliku. Motorolą edge 70 można też nagrywać wideo w rozdzielczości 4K (w 30 FPS) lub w Full HD (30/60 FPS) oraz w trybie slow-motion (120/240 FPS).

Za kolory, w tym odcienie skóry fotografowanych osób, odpowiadają z kolei algorytmy Pantone, a zdjęcia wykonane smartfonem Motorola edge 70 przetwarzane są przy pomocy, rzecz jasna, sztucznej inteligencji: moto ai. Jest ona częścią nakładki hello ui na system Android 16 od Motoroli. Producent obiecuje przy tym aż 6 lat wsparcia w zakresie aktualizacji oprogramowania.

Motorola edge 70: cena i akcesoria za tysiaka w gratisie.

Urządzenie wygląda świetnie, jest leciutki i zgrabne, a do tego ma świetne parametry jak na sprzęt, który kosztuje 3,5 tysiąca bez złotówki - a to nie koniec dobrych wiadomości. W zestawie z telefonem dostajemy od razu poliwęglanowe etui, które jest zgodne z magnetycznymi akcesoriami, w tym z ładowarkami Qi2, uchwytami na telefon do samochodu itd.

Oprócz tego aż do 31 grudnia 2025. trwa promocja, w ramach której nabywcy tego urządzenia otrzymają od producenta szereg przydatnych akcesoriów. Wartość rynkowa całego zestawu wynosi dokładnie 1100 zł. Wśród gadżetów, jakie czekają na osoby, które wybiorą na swój kolejny telefon model Motorola edge 70, znajdziemy takie cacka jak:

ładowarka Motorola TurboPower 68 W;

słuchawki Moto Buds Loop;

smartwatch Moto Watch Fit;

lokalizator Moto Tag.

Trzeba przyznać, że to unikalna oferta na polskim rynku - często do smartfonów dorzucane są gratisy, ale zwykle jest to jedno urządzenie, a nie cały pakiet o tak dużej wartości. Z kolei jeśli nie potrzebujecie tego typu gadżetów, bo np. macie już smartwatch lub słuchawki, to te otrzymane od Motoroli przy zakupie telefonu edge 70 nadadzą się świetnie na świąteczne prezenty.

Piotr Grabiec 21.11.2025 09:01

