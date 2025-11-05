REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu

Motorola Edge 70 już w Polsce Co dokładnie ma do zaoferowania nowy smartfon, jak szczupły jest na żywo i co firma dorzuca w promocji na start? Wiemy już wszystko.

Piotr Grabiec
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
REKLAMA

Edge 70 to najnowszy telefon w ofercie marki Motorola, który ma kusić przede wszystkim wyjątkowym designem. Urządzenie mierzy jedynie 5,99 mm grubości, a do tego może pochwalić się naprawdę niezłą specyfikacją w atrakcyjnej cenie - zwłaszcza po uwzględnieniu bonusów z promocji na start.

REKLAMA

Czytaj inne nasze teksty na temat sprzętów marki Motorola:

Motorola Edge 70 w trzech odsłonach

Nowy telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, a każda z nich wygląda niezwykle atrakcyjnie. Przygotowano je we współpracy z instytutem Pantone. Pierwsza z nich, czyli szary Gadget Grey, ma niebieskie guziki oraz okręgi dookoła obiektywów. Do tego dochodzą dwa modele zielone: jasny Lily Pad z pomarańczowymi akcentami oraz ciemniejszy Bronze Green ze złotymi.

Ramka tego urządzenia wykonana została z aluminium, ale plecki pokryto materiałem inspirowanym nylonem dla poprawy chwytu. Obudowa spełnia przy tym wymagania normy IP69 oraz standardu militarnego MIL-STD 810H, co ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość. Telefon sprawia przy tym wrażenie niezwykle lekkiego - po wzięciu go do ręki ma się wrażenie, jakby ktoś wyjął z niego cały środek i zostawił samą ramkę.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/motorola-edge-70-03.jpeg
1/2
photophoto

Motorola Edge 70 - specyfikacja

Front urządzenia przykrywa ekranu typu AMOLED o przekątnej aż 6,7-cala pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 7i. 1,5K Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli Super HD, a świeci z jasnością do 4500 nitów, co zapewnia z kolei świetną obsługę trybu HDR10+. Odświeżany jest w 120 Hz, dzięki czemu animacje są niezwykle płynne.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), który ma do dyspozycji 12 GB RAM-u. Do tego dochodzi aż 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie. Na uwagę zasługuje również akumulator - w tym przypadku jest to ogniwo nowego typu, krzemowo-węglowe, o pojemności 4800 mAh.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/motorola-edge-70-01.jpeg
1/2
photophoto

Wedle zapewnień producenta, tak duży ładunek ma wystarczyć na do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu, co oczywiście sprawdzimy, gdy tylko Motorola Edge 70 trafi w nasze ręce. Nie zabrakło tu przy tym obsługi szybkiego ładowania z mocą 68 W oraz ładowania bezprzewodowego z mocą 15 W.

A co ze zdjęciami? Aparat główny w Edge 70 wyposażono w trzy obiektywy, a każdy robi 50-megapikselowe fotki. W poprawie ich jakości pomaga sztuczna inteligencja, czyli w tym przypadku Moto AI, a to rzecz jasna tylko jedna z jej funkcji. Jest ona częścią nakładki Hello UI na system Android 16 od Motoroli.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/motorola-edge-70-34.jpeg
1/3
photophotophoto

Motorola Edge 70 - cena

No dobra, a ile za ten telefon trzeba zapłacić? Motorola Moto 70 została wyceniona na polskim rynku na 3499 zł niezależnie od wersji kolorystycznej. W zestawie z telefonem dostajemy poliwęglowanowe etui z magnesem pozwalające wygodnie ładować telefon ładowarką bezprzewodową zgodną Qi2.

REKLAMA

Do tego Motorola przygotowała świetną ofertę na start, z której można skorzystać aż do końca 2025 r. W jej ramach nabywcy Edge 70 otrzymają od firmy pudło z akcesoriami o wartości rynkowej 1100 zł. Są nimi ładowarka Motorola TurboPower 68 W, słuchawki Moto Buds Loop, smartwatch Moto Watch Fit i lokalizator Moto Tag.

REKLAMA
Piotr Grabiec
05.11.2025 09:02
Tagi: MotorolaSmartfony
Najnowsze
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA