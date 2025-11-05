Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu

Ładowanie...

Edge 70 to najnowszy telefon w ofercie marki Motorola, który ma kusić przede wszystkim wyjątkowym designem. Urządzenie mierzy jedynie 5,99 mm grubości, a do tego może pochwalić się naprawdę niezłą specyfikacją w atrakcyjnej cenie - zwłaszcza po uwzględnieniu bonusów z promocji na start.

REKLAMA

Czytaj inne nasze teksty na temat sprzętów marki Motorola:

Motorola Edge 70 w trzech odsłonach

Nowy telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, a każda z nich wygląda niezwykle atrakcyjnie. Przygotowano je we współpracy z instytutem Pantone. Pierwsza z nich, czyli szary Gadget Grey, ma niebieskie guziki oraz okręgi dookoła obiektywów. Do tego dochodzą dwa modele zielone: jasny Lily Pad z pomarańczowymi akcentami oraz ciemniejszy Bronze Green ze złotymi.

Ramka tego urządzenia wykonana została z aluminium, ale plecki pokryto materiałem inspirowanym nylonem dla poprawy chwytu. Obudowa spełnia przy tym wymagania normy IP69 oraz standardu militarnego MIL-STD 810H, co ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość. Telefon sprawia przy tym wrażenie niezwykle lekkiego - po wzięciu go do ręki ma się wrażenie, jakby ktoś wyjął z niego cały środek i zostawił samą ramkę.

1 / 2

Motorola Edge 70 - specyfikacja

Front urządzenia przykrywa ekranu typu AMOLED o przekątnej aż 6,7-cala pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 7i. 1,5K Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli Super HD, a świeci z jasnością do 4500 nitów, co zapewnia z kolei świetną obsługę trybu HDR10+. Odświeżany jest w 120 Hz, dzięki czemu animacje są niezwykle płynne.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), który ma do dyspozycji 12 GB RAM-u. Do tego dochodzi aż 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie. Na uwagę zasługuje również akumulator - w tym przypadku jest to ogniwo nowego typu, krzemowo-węglowe, o pojemności 4800 mAh.

1 / 2

Wedle zapewnień producenta, tak duży ładunek ma wystarczyć na do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu, co oczywiście sprawdzimy, gdy tylko Motorola Edge 70 trafi w nasze ręce. Nie zabrakło tu przy tym obsługi szybkiego ładowania z mocą 68 W oraz ładowania bezprzewodowego z mocą 15 W.

A co ze zdjęciami? Aparat główny w Edge 70 wyposażono w trzy obiektywy, a każdy robi 50-megapikselowe fotki. W poprawie ich jakości pomaga sztuczna inteligencja, czyli w tym przypadku Moto AI, a to rzecz jasna tylko jedna z jej funkcji. Jest ona częścią nakładki Hello UI na system Android 16 od Motoroli.

1 / 3

Motorola Edge 70 - cena

No dobra, a ile za ten telefon trzeba zapłacić? Motorola Moto 70 została wyceniona na polskim rynku na 3499 zł niezależnie od wersji kolorystycznej. W zestawie z telefonem dostajemy poliwęglowanowe etui z magnesem pozwalające wygodnie ładować telefon ładowarką bezprzewodową zgodną Qi2.

REKLAMA

Do tego Motorola przygotowała świetną ofertę na start, z której można skorzystać aż do końca 2025 r. W jej ramach nabywcy Edge 70 otrzymają od firmy pudło z akcesoriami o wartości rynkowej 1100 zł. Są nimi ładowarka Motorola TurboPower 68 W, słuchawki Moto Buds Loop, smartwatch Moto Watch Fit i lokalizator Moto Tag.

REKLAMA

Piotr Grabiec 05.11.2025 09:02

Ładowanie...