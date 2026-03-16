Awaria rozpoczęła się poniedziałkowe przedpołudnie ok. godz. 10:30 i dotknęła tysięcy użytkowników mBanku. Bank wie o całej sytuacji i już potwierdził możliwość występowania trudności z usługami.

Awaria w mBanku. Nie działa aplikacja i płatności internetowe

Z serwisu Downdetector dowiadujemy się, że awaria jest poważna. W punkcie kulminacyjnym ok. godz. 11:00 pojawiło się 1400 zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem usług. Użytkownicy przede wszystkim zgłaszają problemy z bankowością internetową - 49 proc., 37 proc. klientów miała trudności z obsługą bankowością mobilną, a 14 proc. z przelewami i płatnościami.

Bank tuż po godz. 11:00 wydał krótkie oświadczenie, w którym przekazał, że klienci obecnie mogą mieć "trudności z korzystaniem z naszych usług". Problemy mają dotyczyć co najmniej dwóch kwestii:

logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego

płatnościami.

Bank oczywiście pracuje nad możliwie najszybszym rozwiązaniem awarii, aby przywrócić usługi do normalnego stanu. Firma poinformowała, że na bieżąco będzie aktualizować o postępie naprawiania problemów. Na czas pisania tego artykułu - ok. godz. 12:00 nie pojawił się komunikat o rozwiązaniu trudności, więc te jeszcze mogą występować.

W serwisie Downdetector liczba zgłoszeń cały czas spada, więc najwyraźniej coraz więcej osób odzyskuje dostęp do usług. W komentarzach na Facebooku pierwsi klienci mBanku informują, że aplikacja powoli jest przywracana.

Albert Żurek 16.03.2026 12:20

