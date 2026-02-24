REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Nie pozwolą wypłacić pieniędzy Blikiem. Nowe limity w nas uderzą

Wypłata gotówki Blikiem z dowolnego bankomatu przestaje pomału być oczywistością. Kolejny usługodawca zapowiada własne limity dla transakcji kodem Blik. Konflikt o to, kto ma płacić za rosnące koszty obsługi gotówki, przestaje być zwykłą przepychanką, a zaczyna po prostu dotykać zwykłych użytkowników.

Marcin Kusz
Blik w bankomatach się kończy?
REKLAMA

Od 2 marca sieć Planet Cash podnosi maksymalną jednorazową wypłatę kartą do 4 tys. zł, ale jednocześnie zakręca kurek dla operacji Blikiem. Wysokość limitu dla wypłat kodem nie będzie już jednolita dla całej sieci. Ma zależeć od warunków ekonomicznych danej lokalizacji bankomatu.

REKLAMA

Oznacza to, że przy jednym bankomacie Planet Cash wypłacisz Blikiem kilkaset złotych, przy innym być może tylko symboliczną kwotę. Operator sygnalizuje, że dotychczasowy model rozliczeń nie przykrywa rosnących kosztów: transportu i uzupełniania gotówki, serwisu, energii, czynszów czy utrzymania całej infrastruktury.

Nowe limity nie obejmą klientów wypłacających pieniądze w bankomatach należących do banków współpracujących z Planet Cash, gdzie maszyna jest niejako przedłużeniem konkretnej instytucji. Najmocniej uderzy to więc w użytkowników, którzy korzystają z niezależnych bankomatów poza siecią własnego banku – na dworcach, w galeriach, na osiedlach.

Euronet zaczął, Planet Cash dołącza. O co chodzi w konflikcie o Blik?

Blik zaczął karierę jako wygodna nakładka na systemy bankowe: kod z aplikacji zamiast karty, szybkie wypłaty z prawie każdego bankomatu i przelewy na telefon. Dla użytkowników to duży komfort. Dla operatorów bankomatów już niekoniecznie.

Euronet kilka tygodni temu jako pierwszy ograniczył wypłaty Blikiem do 200 zł. Spółka wprost wskazała, że przy obecnym poziomie opłat, jakie otrzymuje od Polskiego Standardu Płatności (PSP), obsługa takich transakcji generuje straty. Każda wypłata to duże koszty logistyczne i operacyjne, a stała stawka od transakcji nie rośnie razem z inflacją cen usług, wynagrodzeń czy energii.

Kto ma finansować wygodę klientów korzystających z Blika w niezależnych bankomatach – operator sieci, banki czy w końcu sami użytkownicy? Skoro dwie największe sieci poza bankami zaczynają ograniczać Blika, trudno już mówić o jednorazowym geście nacisku. To raczej otwarty spór o całą konstrukcję modelu biznesowego.

PSP milczy o stawkach. Użytkownicy zostają między młotem a kowadłem

Operator Blika, czyli Polski Standard Płatności, jak dotąd unika szczegółowej dyskusji o pieniądzach. W oficjalnym stanowisku po decyzji Euronetu spółka podkreślała przede wszystkim, że ograniczenia dotyczą jednej sieci i że użytkownicy wciąż mogą korzystać z innych bankomatów albo wypłat gotówki w sklepach.

Na pytania redakcji Bankier.pl o mechanizm rozliczeń, wysokość i konstrukcję opłat dla operatorów bankomatów czy ewentualne plany zmian PSP zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa. Taki brak konkretów coraz słabiej wpisuje się jednak w rzeczywistość, w której kolejne sieci bankomatów publicznie mówią o braku ekonomicznego zbilansowania wypłat Blikiem.

Dla milionów klientów może przełożyć się na bardzo proste doświadczenie: przy jednym bankomacie wypłacą tyle, ile planowali, przy innym usłyszą od systemu, że limit został przekroczony, choć na koncie wciąż jest pełno środków.

Czy za wypłatę Blikiem zapłacimy tak jak za kartę?

Najbardziej niewygodny scenariusz dla użytkowników rysuje się tak naprawdę na samym końcu łańcucha. Jeśli PSP w końcu ugnie się pod presją i podniesie stawki dla operatorów bankomatów, gdzieś te koszty trzeba będzie odzyskać.

Polski Standard Płatności należy m.in. do banków, więc naturalnym kanałem są opłaty po stronie klientów. Przy gotówce wypłacanej kartą wielu użytkowników już dziś zna pojęcie płatnych bankomatów, gdzie operacja kosztuje kilka złotych. Blik długo był od tego wolny i kojarzył się z darmowym, wygodnym dostępem do pieniędzy.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeśli model rozliczeń zostanie przebudowany tak, aby więcej zarabiali operatorzy maszyn, banki mogą zacząć przerzucać część ciężaru na klientów – w formie prowizji za wypłatę Blikiem w obcej sieci, limitów darmowych wypłat czy wyższych opłat w cennikach kont. Na razie to scenariusz, a nie ogłoszona decyzja, ale logika biznesu jest bezlitosna. Jeżeli jakaś usługa generuje wymierne koszty, w końcu ktoś za nią płaci.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
24.02.2026 16:02
Tagi: bankomatyBLIKPieniądzepolski standard płatności
Najnowsze
15:29
Xiaomi otwiera klatkę Apple'a. To koniec cyfrowej pułapki
Aktualizacja: 2026-02-24T15:29:27+01:00
15:03
Zrobili telefon z wysuwanym okiem. Chcę go mieć u nas
Aktualizacja: 2026-02-24T15:03:53+01:00
14:41
Taki jest przezroczysty iPhone. W nosie mam te kolorki
Aktualizacja: 2026-02-24T14:41:15+01:00
13:54
Większa bateria dla Samsunga Galaxy S26. Wygadała się... UE
Aktualizacja: 2026-02-24T13:54:08+01:00
13:01
System kaucyjny to magazynowanie powietrza? Sami się ośmieszacie
Aktualizacja: 2026-02-24T13:01:52+01:00
12:30
Tajemniczy statek Chin krąży nad Ziemią. Wykonuje dziwne manewry
Aktualizacja: 2026-02-24T12:30:55+01:00
11:56
Big tech znalazł nową kopalnię złota. Nazywa się amerykańska wieś
Aktualizacja: 2026-02-24T11:56:50+01:00
11:00
Najpotężniejsza broń Ameryki. B-21 poraża możliwościami
Aktualizacja: 2026-02-24T11:00:21+01:00
10:15
Historyczna zmiana w iPhonie. iOS i Android w końcu się dogadają
Aktualizacja: 2026-02-24T10:15:11+01:00
9:23
Makak tulił pluszaka. Internet rzucił się na zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-24T09:23:01+01:00
8:50
Chcą wykiwać system kaucyjny. Dla paru groszy ryzykują więzieniem
Aktualizacja: 2026-02-24T08:50:17+01:00
8:07
To nie iPhone podbił Europę. Ten telefon sprzedawał się najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-24T08:07:06+01:00
7:21
Olimpijczycy wyprzedają wyjątkowe telefony. Na OLX najtaniej
Aktualizacja: 2026-02-24T07:21:01+01:00
7:00
Najpotężniejszy lotniskowiec świata ma problem z toaletami. Marynarze są wykończeni
Aktualizacja: 2026-02-24T07:00:00+01:00
6:31
Samsung kończy z kultowym Galaxy. Nosisz go na nadgarstku
Aktualizacja: 2026-02-24T06:31:18+01:00
6:29
Galaxy S26 Ultra zaskakuje. Samsung zrobił potwora wydajności
Aktualizacja: 2026-02-24T06:29:40+01:00
6:28
Zorza nad Atlantykiem jak świetlny most. Widzimy ją z kosmosu
Aktualizacja: 2026-02-24T06:28:20+01:00
5:58
Pierwszy polski pociąg 200 km/h gotowy. PESA wchodzi do szybkiej ligi
Aktualizacja: 2026-02-24T05:58:00+01:00
5:41
Wojsko Polskie buduje potężną tarczę. "Gigantyczne balony zobaczą wszystko"
Aktualizacja: 2026-02-24T05:41:00+01:00
19:49
Chrome z irytującą zmianą. Wciśnie ci coś, czego nie chcesz
Aktualizacja: 2026-02-23T19:49:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA