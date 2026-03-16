Mgła przestanie paraliżować Balice. Wreszcie wymienią kluczowy system

Nowy system ILS w krakowskich Balicach ma poprawić dostępność lotniska w trudnej pogodzie. Instalacja zastąpi dotychczasowe urządzenia, które działają na lotnisku od 2003 roku.

Malwina Kuśmierek
Nowy system ILS w Krakowie. Balice wymieniają kluczową nawigację
Na lotnisku w Krakowie-Balicach rozpocznie się wkrótce wymiana jednego z kluczowych systemów nawigacyjnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje zastąpić używany od ponad dwóch dekad system ILS/DME nowym urządzeniem, które ma zacząć działać jesienią. Nowy system pozwoli na zażegnanie problemów z mgłą, które trapią port lotniczy w okresie jesienno-zimowym.

23 letni system do wymiany. Balice w końcu przestaną wymiękać pod mgłą

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpocznie 4 maja proces wymiany systemu nawigacyjnego ILS/DME "KRW" na lotnisku Kraków-Balice. Urządzenie odpowiada za precyzyjne podejście do lądowania i działa na lotnisku już od 23 lat, dlatego konieczna stała się jego modernizacja.

W dniu rozpoczęcia prac obecny system zostanie wyłączony. W praktyce oznacza to, że przez kilka miesięcy nie będzie możliwe wykonywanie precyzyjnego podejścia do lądowania przy użyciu ILS. Nie oznacza to jednak wstrzymania operacji lotniczych. W czasie wymiany lotnisko będzie korzystać z alternatywnych procedur podejścia.

Podczas prac samoloty będą mogły korzystać m.in. z procedur opartych o nawigację satelitarną GNSS (PBN), które pozwalają na wykonywanie podejść do minimów LPV200 - poziomu zbliżonego do możliwości systemu ILS w kategorii CAT I.

Dodatkowo dostępne będą także procedury LNAV/VNAV oraz podejścia oparte o naziemne urządzenie DVOR/DME "KAK". Dzięki temu operacje lotnicze nadal będą mogły być prowadzone bezpiecznie, choć w określonych sytuacjach - zwłaszcza przy ograniczonej widzialności - dostępność lotniska może być chwilowo ograniczona. W praktyce nie powinno to jednak znacząco wpływać na ruch lotniczy w sezonie letnim, gdy problemy z widocznością zdarzają się stosunkowo rzadko.

Uruchomienie nowego systemu ILS/DME zaplanowano na 1 października 2026 r. Sam proces wymiany potrwa około pięciu miesięcy, co jest wynikiem znacznie krótszym od standardowego czasu instalacji podobnych systemów, który zwykle wynosi około siedmiu miesięcy. Nowe urządzenie będzie początkowo pracować w kategorii CAT I, czyli takiej samej jak dotychczasowy system.

Kolejny krok: CAT II

Modernizacja systemu nawigacji stanowi jeden z kilku punktów planu rozwoju krakowskiego lotniska. Po niedawnej zmianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczących oświetlenia nawigacyjnego możliwe stało się rozpoczęcie procesu certyfikacji lotniska do kategorii CAT II. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, Balice mogą uzyskać taką certyfikację w pierwszym kwartale 2027 r.

Ma to szczególne znaczenie dla krakowskiego portu lotniczego, który w miesiącach jesiennych i zimowych często zmaga się z gęstą mgłą. Obecnie część samolotów w takich warunkach musi być przekierowywana na inne lotniska. Według szacunków lotniska wdrożenie CAT II pozwoliłoby na lądowanie nawet około 80 proc. samolotów, które dziś w trudnych warunkach pogodowych nie mogą bezpiecznie podejść do lądowania w Krakowie.

W dalszej perspektywie lotnisko planuje wdrożenie jeszcze bardziej zaawansowanego systemu ILS w kategorii CAT III. Taki system umożliwia operacje nawet przy bardzo ograniczonej widzialności. Warunkiem jego wprowadzenia jest jednak budowa nowej drogi startowej. Projekt wciąż czeka na decyzję środowiskową i mierzy się z protestami części mieszkańców okolicznych terenów.

Zdjęcie główne: lumofoto / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
16.03.2026 12:53
Tagi: KrakówLotnictwoLotniskapolska
