REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

WiFi już w samolocie LOT. Za swoje FOMO słono zapłacisz

Na pokładach samolotu LOT już można być cały czas online. Dostęp do sieci kosztuje, szczególnie jeśli zapomniało się o zgraniu filmu czy serialu.

Adam Bednarek
lot wifi
REKLAMA

Zgodnie z zapowiedziami, LOT udostępnia już WiFi lecącym pasażerom. Póki co tylko wybranym - Dreamliner SP‑LSA jest pierwszą maszyną we flocie, która oferuje dostęp do pokładowej sieci Wi‑Fi.

Usługę można zakupić na pokładzie, po połączeniu się z siecią FlyLOT Wi‑Fi i przejściu na platformę pokładową – zaznacza LOT.

REKLAMA

Dostępne są dwa pakiety internetu na pokładzie. Pierwszy o nazwie Chat umożliwia korzystanie z popularnych komunikatorów (np. WhatsApp, Messenger, iMessage), ale tylko "w zakresie wiadomości tekstowych oraz emotikon". Przesyłanie zdjęć, wideo i innych plików multimedialnych nie jest dostępne w tym pakiecie.

Podstawowy pakiet z ograniczeniami wyceniono na 7 dol., czyli ok. 25 zł.

Drugi pakiet w LOT ściąga wszelkie ograniczenia

"To najwygodniejszy sposób, by pozostać online przez cały lot" – reklamuje usługę LOT, wyjaśniając, że sieć bez ograniczeń służy do "pracy, streamingu, planowania podróży i komunikacji".

Brak barier oznacza, że usługa jest droższa i kosztuje już 29 dol., a więc ok. 107 zł. Niemało, ale jeśli ktoś ma przed sobą długą podróż i zapomniał o przygotowaniu dla siebie atrakcji, to pewnie z opcji ratunkowej skorzysta.

Darmowy internet w pełnym pakiecie oferowany jest pasażerom LOT Business Class oraz uczestnikom programu Miles & More ze statusem Senator i HON Circle podróżującym rejsami w ramach swojego biletu.

Na stronie LOT czytamy, że usługa jest obecnie dostępna w wybranych samolotach Boeing 787 Dreamliner, więc możemy spodziewać się, że szybko do premierowej maszyny dołączą kolejne. Skąd wiadomo, że można wykupić WiFi? Na pokładzie znajdzie się specjalne oznaczenia informujące o opcji. Akceptowane są karty płatnicze oraz Apple Pay i Google Pay.

Usługi nie można wykupić wcześniej – możliwe jest to wyłącznie na pokładzie samolotu. Co ważne, internet działa tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Możesz przełączyć usługę na inne urządzenie, ale powoduje to automatyczną dezaktywację pierwszego urządzenia.

W odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania LOT zaznacza, że na niektórych lotach jakość połączenia może być ograniczona. Dostawcą internetu na pokładzie jest firma Viasat.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: M-Production / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
06.03.2026 15:39
Tagi: LOTSamolotyWi-Fi
Najnowsze
14:39
Abonament stał się bardziej opłacalny. Skusisz się
Aktualizacja: 2026-03-06T14:39:51+01:00
13:43
Ochroni cię zanim odbierzesz telefon od krętacza. Nowa funkcja NordVPN
Aktualizacja: 2026-03-06T13:43:11+01:00
12:37
Czesze na butelkach 300 zł tygodniowo. Znalazł sposób na łatwy zarobek
Aktualizacja: 2026-03-06T12:37:47+01:00
12:00
Allegro Smart! w rekordowo dobrej cenie. Potężna obniżka
Aktualizacja: 2026-03-06T12:00:12+01:00
11:51
Internet za granicą chce moich danych. Tak go naprawiłem i zachowałem prywatność
Aktualizacja: 2026-03-06T11:51:20+01:00
11:39
Na środku dworca postawili budę. Zaserwowali powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2026-03-06T11:39:39+01:00
10:59
Lidl poprosi cię o numer. Już nie musisz mieć telefonu
Aktualizacja: 2026-03-06T10:59:19+01:00
10:35
Twoje dziecko zapłaci opaską w sklepie. Nowości Maxcom z MWC 2026
Aktualizacja: 2026-03-06T10:35:40+01:00
9:45
WhatsApp będzie miał płatną wersję. Zapłacisz?
Aktualizacja: 2026-03-06T09:45:59+01:00
8:56
MacBook Neo będzie hitem. Apple mówi, dlaczego tak długo zwlekał
Aktualizacja: 2026-03-06T08:56:24+01:00
8:30
Zazdrościłem systemu kaucyjnego Innym krajom. U siebie mam go dosyć
Aktualizacja: 2026-03-06T08:30:30+01:00
7:42
Nowy model GPT-5.4 już w ChatGPT. Potrafi sterować komputerem
Aktualizacja: 2026-03-06T07:42:35+01:00
7:00
Nowy Xbox to Project Helix. Uruchomi gry prosto z PC
Aktualizacja: 2026-03-06T07:00:00+01:00
6:28
Sprawdzili, czy Ziemia by przetrwała bez ludzi. "Smutna prawda"
Aktualizacja: 2026-03-06T06:28:52+01:00
6:27
Polska przed wyborem: UE czy USA. Zakup samolotów pokaże kierunek
Aktualizacja: 2026-03-06T06:27:41+01:00
6:23
Bill Gates buduje reaktor atomowy. "Unikat w skali świata"
Aktualizacja: 2026-03-06T06:23:00+01:00
6:12
Polskie morsy przeciążyły sieć komórkową. Aż trudno uwierzyć w dane
Aktualizacja: 2026-03-06T06:12:00+01:00
6:01
Tajemnicze pasy radiowe w kosmosie rozszyfrowane. Zagadka zajęła 20 lat
Aktualizacja: 2026-03-06T06:01:00+01:00
20:37
Obrona powietrzna to finansowe samobójstwo. Nowe maszyny właśnie to zmieniły
Aktualizacja: 2026-03-05T20:37:41+01:00
19:32
Maszyna tworzy 1000 litrów wody z niczego. To owoc nowej dziedziny chemii
Aktualizacja: 2026-03-05T19:32:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA