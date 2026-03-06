WiFi już w samolocie LOT. Za swoje FOMO słono zapłacisz

Ładowanie...

Zgodnie z zapowiedziami, LOT udostępnia już WiFi lecącym pasażerom. Póki co tylko wybranym - Dreamliner SP‑LSA jest pierwszą maszyną we flocie, która oferuje dostęp do pokładowej sieci Wi‑Fi.

Usługę można zakupić na pokładzie, po połączeniu się z siecią FlyLOT Wi‑Fi i przejściu na platformę pokładową – zaznacza LOT.

Dostępne są dwa pakiety internetu na pokładzie. Pierwszy o nazwie Chat umożliwia korzystanie z popularnych komunikatorów (np. WhatsApp, Messenger, iMessage), ale tylko "w zakresie wiadomości tekstowych oraz emotikon". Przesyłanie zdjęć, wideo i innych plików multimedialnych nie jest dostępne w tym pakiecie.

Podstawowy pakiet z ograniczeniami wyceniono na 7 dol., czyli ok. 25 zł.

Drugi pakiet w LOT ściąga wszelkie ograniczenia

"To najwygodniejszy sposób, by pozostać online przez cały lot" – reklamuje usługę LOT, wyjaśniając, że sieć bez ograniczeń służy do "pracy, streamingu, planowania podróży i komunikacji".

Brak barier oznacza, że usługa jest droższa i kosztuje już 29 dol., a więc ok. 107 zł. Niemało, ale jeśli ktoś ma przed sobą długą podróż i zapomniał o przygotowaniu dla siebie atrakcji, to pewnie z opcji ratunkowej skorzysta.

Darmowy internet w pełnym pakiecie oferowany jest pasażerom LOT Business Class oraz uczestnikom programu Miles & More ze statusem Senator i HON Circle podróżującym rejsami w ramach swojego biletu.

Na stronie LOT czytamy, że usługa jest obecnie dostępna w wybranych samolotach Boeing 787 Dreamliner, więc możemy spodziewać się, że szybko do premierowej maszyny dołączą kolejne. Skąd wiadomo, że można wykupić WiFi? Na pokładzie znajdzie się specjalne oznaczenia informujące o opcji. Akceptowane są karty płatnicze oraz Apple Pay i Google Pay.

Usługi nie można wykupić wcześniej – możliwe jest to wyłącznie na pokładzie samolotu. Co ważne, internet działa tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Możesz przełączyć usługę na inne urządzenie, ale powoduje to automatyczną dezaktywację pierwszego urządzenia.

W odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania LOT zaznacza, że na niektórych lotach jakość połączenia może być ograniczona. Dostawcą internetu na pokładzie jest firma Viasat.

Adam Bednarek 06.03.2026 15:39

