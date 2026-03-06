REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Lidl poprosi cię o numer. Już nie musisz mieć telefonu

Lidl ulepszył kasy samoobsługowe. Nie będzie wymagał od ciebie posiadania telefonu w celu uzyskania rabatów na zakupione produkty. Zamiast tego poprosi cię o numer. 

Albert Żurek
Lidl poprosi cię o numer. Już nie musisz mieć telefonu
REKLAMA

W pierwszych sklepach Lidla klienci mogą poczuć się jakby robili zakupy w Biedronce. Popularna sieć dyskontów zaktualizowała samoobsługówki - do skorzystania z promocji nie potrzeba już skanować aplikacji mobilnej. Wystarczy pamięć tylko swój numer telefoniczny przypisany do konta Lidl Plus. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. 

REKLAMA

Lidl Plus bez telefonu (i aplikacji). Wystarczy numer telefonu

Podczas zakupów w Lidlu w celu skorzystania z programu lojalnościowego do niedawna wymagana była aplikacja mobilna. Z kolei największy rywal - Biedronka od lat wspiera fizyczne karty oraz numery telefonów. Wybierając się na zakupy do Biedronki nie jest potrzebby zatem smartfon: numer należy wpisać na ekranie kasy samoobsługowej lub podać go kasjerowi.

Lidl postanowił ułatwić życie klientom i wdrożył identyczne rozwiązanie - identyfikację konta Lidl Plus za pomocą numeru telefonu. Rozwiązanie umożliwia skorzystanie z promocji - wystarczy wpisać numer przypisany do naszego konta i część promocji nalicza się automatycznie.

To znaczące ulepszenie względem dotychczasowych zasad. Idąc na zakupy musieliśmy bowiem zabrać ze sobą swój smartfon. Dzisiaj coraz więcej osób nie rozstaje się ze swoim urządzeniem nawet na chwilę, więc skanowanie kodu QR z aplikacji nie stanowiło większego problemu. Mimo wszystko mogło to prowadzić do cyfrowego wykluczenia. Dlatego wprowadzenie identyfikacji konta za pomocą numeru telefonu jest solidnym rozwiązaniem.

Czytaj też:

Numer telefonu nie jest w stanie w pełni zastąpić aplikacji

Obecnie nowa funkcja wiąże się z ograniczeniem. Aplikacja Lidl Plus pozwala bowiem skorzystać z dwóch typów promocji: 

  • klasycznych promocji z oferty Lidl Plus - np. przy zakupie kilku sztuk danego produktu;
  • kuponów rabatowych np. przy zakupie sprzętów takich jak robot MC Smart WiFi.

Korzystając z numeru telefonu nie jesteśmy w stanie zeskanować kuponów rabatowych. Możemy liczyć tylko na naliczenie automatycznych promocji. 

Opcja działa tylko przy kasach samoobsługowych

Nowość zadziała tylko podczas zakupów w kasach samoobsługowych - będziemy musieli ręcznie wpisać swój numer telefonu. W klasycznych kasach z kasjerami natomiast rozwiązanie nie jest możliwe do wykorzystania w celach bezpieczeństwa. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że podawanie na głos numeru telefonu może zostać wykorzystane przeciwko nam.

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Obrazek główny: daily_creativity / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
06.03.2026 10:59
Tagi: BiedronkaKasy samoobsługoweLidlzakupy
Najnowsze
10:35
Twoje dziecko zapłaci opaską w sklepie. Nowości Maxcom z MWC 2026
Aktualizacja: 2026-03-06T10:35:40+01:00
9:45
WhatsApp będzie miał płatną wersję. Zapłacisz?
Aktualizacja: 2026-03-06T09:45:59+01:00
8:56
MacBook Neo będzie hitem. Apple mówi, dlaczego tak długo zwlekał
Aktualizacja: 2026-03-06T08:56:24+01:00
8:30
Zazdrościłem systemu kaucyjnego Innym krajom. U siebie mam go dosyć
Aktualizacja: 2026-03-06T08:30:30+01:00
7:42
Nowy model GPT-5.4 już w ChatGPT. Potrafi sterować komputerem
Aktualizacja: 2026-03-06T07:42:35+01:00
7:00
Nowy Xbox to Project Helix. Uruchomi gry prosto z PC
Aktualizacja: 2026-03-06T07:00:00+01:00
6:28
Sprawdzili, czy Ziemia by przetrwała bez ludzi. "Smutna prawda"
Aktualizacja: 2026-03-06T06:28:52+01:00
6:27
Polska przed wyborem: UE czy USA. Zakup samolotów pokaże kierunek
Aktualizacja: 2026-03-06T06:27:41+01:00
6:23
Bill Gates buduje reaktor atomowy. "Unikat w skali świata"
Aktualizacja: 2026-03-06T06:23:00+01:00
6:12
Polskie morsy przeciążyły sieć komórkową. Aż trudno uwierzyć w dane
Aktualizacja: 2026-03-06T06:12:00+01:00
6:01
Tajemnicze pasy radiowe w kosmosie rozszyfrowane. Zagadka zajęła 20 lat
Aktualizacja: 2026-03-06T06:01:00+01:00
20:37
Obrona powietrzna to finansowe samobójstwo. Nowe maszyny właśnie to zmieniły
Aktualizacja: 2026-03-05T20:37:41+01:00
19:32
Maszyna tworzy 1000 litrów wody z niczego. To owoc nowej dziedziny chemii
Aktualizacja: 2026-03-05T19:32:56+01:00
18:35
Słońce uderzyło w Marsa jak taran. Spuchła cała atmosfera
Aktualizacja: 2026-03-05T18:35:15+01:00
18:21
Coś rozsypało szkło z kosmosu. Ślad długi jak z Łodzi do Monachium
Aktualizacja: 2026-03-05T18:21:31+01:00
17:39
"Nieśpieszny" wjeżdża na tory i deklasuje współczesny tabor. Piękne wnętrza
Aktualizacja: 2026-03-05T17:39:43+01:00
17:20
Jest przełom w pastach do zębów. To jak zamiana młota na precyzyjne dłuto
Aktualizacja: 2026-03-05T17:20:09+01:00
16:42
Kosmiczne Kocie Oko w końcu na wyraźnym zdjęciu. Jak portal do innego świata
Aktualizacja: 2026-03-05T16:42:11+01:00
16:32
TikTok uważa, że prywatność jest niebezpieczna. Absurdalne tłumaczenie
Aktualizacja: 2026-03-05T16:32:08+01:00
16:21
Microslop na cenzurowanym. Microsoft mści się na śmieszkach i graczach
Aktualizacja: 2026-03-05T16:21:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA