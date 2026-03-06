Lidl poprosi cię o numer. Już nie musisz mieć telefonu

Ładowanie...

W pierwszych sklepach Lidla klienci mogą poczuć się jakby robili zakupy w Biedronce. Popularna sieć dyskontów zaktualizowała samoobsługówki - do skorzystania z promocji nie potrzeba już skanować aplikacji mobilnej. Wystarczy pamięć tylko swój numer telefoniczny przypisany do konta Lidl Plus. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne.

Lidl Plus bez telefonu (i aplikacji). Wystarczy numer telefonu

Podczas zakupów w Lidlu w celu skorzystania z programu lojalnościowego do niedawna wymagana była aplikacja mobilna. Z kolei największy rywal - Biedronka od lat wspiera fizyczne karty oraz numery telefonów. Wybierając się na zakupy do Biedronki nie jest potrzebby zatem smartfon: numer należy wpisać na ekranie kasy samoobsługowej lub podać go kasjerowi.

Lidl postanowił ułatwić życie klientom i wdrożył identyczne rozwiązanie - identyfikację konta Lidl Plus za pomocą numeru telefonu. Rozwiązanie umożliwia skorzystanie z promocji - wystarczy wpisać numer przypisany do naszego konta i część promocji nalicza się automatycznie.

To znaczące ulepszenie względem dotychczasowych zasad. Idąc na zakupy musieliśmy bowiem zabrać ze sobą swój smartfon. Dzisiaj coraz więcej osób nie rozstaje się ze swoim urządzeniem nawet na chwilę, więc skanowanie kodu QR z aplikacji nie stanowiło większego problemu. Mimo wszystko mogło to prowadzić do cyfrowego wykluczenia. Dlatego wprowadzenie identyfikacji konta za pomocą numeru telefonu jest solidnym rozwiązaniem.

Numer telefonu nie jest w stanie w pełni zastąpić aplikacji

Obecnie nowa funkcja wiąże się z ograniczeniem. Aplikacja Lidl Plus pozwala bowiem skorzystać z dwóch typów promocji:

klasycznych promocji z oferty Lidl Plus - np. przy zakupie kilku sztuk danego produktu;

kuponów rabatowych np. przy zakupie sprzętów takich jak robot MC Smart WiFi.

Korzystając z numeru telefonu nie jesteśmy w stanie zeskanować kuponów rabatowych. Możemy liczyć tylko na naliczenie automatycznych promocji.

Opcja działa tylko przy kasach samoobsługowych

Nowość zadziała tylko podczas zakupów w kasach samoobsługowych - będziemy musieli ręcznie wpisać swój numer telefonu. W klasycznych kasach z kasjerami natomiast rozwiązanie nie jest możliwe do wykorzystania w celach bezpieczeństwa. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że podawanie na głos numeru telefonu może zostać wykorzystane przeciwko nam.

Albert Żurek 06.03.2026 10:59

