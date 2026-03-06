Tajemnicze pasy radiowe w kosmosie rozszyfrowane. Zagadka zajęła 20 lat

Ładowanie...

Od 20 lat astronomowie patrzą na pulsar Kraba i widzą coś, czego nie pokazuje żaden inny obiekt we Wszechświecie – idealne radiowe paski, jasne i ciemne jak futro zebry. Teraz świeża analiza pokazuje, że za tym wzorem stoi kosmiczna przeciąganka między grawitacją gwiazdy neutronowej a rozgrzaną plazmą w jej otoczeniu.

Najdziwniejsze radio we Wszechświecie

Pulsar Kraba to kosmiczny zabytek po supernowej, którą w 1054 r. zapisały kroniki w Chinach i Japonii. W miejscu tamtego wybuchu został gęsty jak jądro atomu obiekt – gwiazda neutronowa wirująca kilkadziesiąt razy na sekundę, ukryta w rozświetlonej mgławicy Kraba w gwiazdozbiorze Byka, około 6,5 tys. lat świetlnych od Ziemi.

Takie obiekty znamy jako pulsary, bo ich promieniowanie radiowe dociera do nas w krótkich, regularnych błyskach, niczym sygnał latarni morskiej. Pulsar Kraba od dawna psuje jednak standardową narrację astronomów. W wysokich częstotliwościach radiowych jego sygnał nie jest gładkim szumem, tylko zaskakująco uporządkowaną serią wąskich pasów. Między jasnymi liniami widma panuje niemal kompletna ciemność – jakby ktoś wyrzeźbił na nim równiutkie rowki.

To zjawisko nazwano zebrą pulsara Kraba. Bardzo długo nikt nie potrafił przekonująco wyjaśnić, skąd te paski się biorą i dlaczego są tak ostre. Aż do teraz.

Zebra z plazmy i grawitacji

Kilka lat temu pierwszy krok zrobił zespół kierowany przez astrofizyka Mikhaila Miedwiediewa z Uniwersytetu w Kansas. Naukowcy zaproponowali model, w którym główną rolę gra plazma w magnetosferze pulsara, czyli w potężnym, wypełnionym cząstkami polu magnetycznym wokół gwiazdy neutronowej. Taka plazma działa na fale radiowe jak skomplikowana, rozmyta soczewka. Może je zakrzywiać, rozszczepiać i zakłócać, a w niektórych konfiguracjach tworzyć coś na kształt dyfrakcyjnych prążków znanych z doświadczeń optycznych.

Okazało się jednak, że sam efekt plazmowy to za mało. Symulacje odtwarzały paski, ale kontrast między jasnymi i ciemnymi pasmami był wyraźnie słabszy, niż w rzeczywistych obserwacjach pulsara Kraba. W danych z radioteleskopów ciemne przerwy są niemal absolutne, jakby ktoś wyłączył emisję na precyzyjnie dobranych częstotliwościach.

W nowej pracy Miedwiediew dopisuje do równania brakujący składnik – grawitację. Nie abstrakcyjne przyciąganie, ale pełną w ogólnorelatywistycznym sensie krzywiznę czasoprzestrzeni wokół gwiazdy neutronowej. To właśnie połączenie tej krzywizny z optyką plazmy ma tworzyć perfekcyjne, radiowe paski zebry.

Jak zrobić paski z fal radiowych?

W centrum pulsara Kraba mamy ekstremalny świat. Gwiazda neutronowa ma masę porównywalną ze Słońcem upakowaną w kulę o średnicy kilkunastu kilometrów. Grawitacja jest tu tak silna, że nawet światło nie porusza się po prostych liniach. Jego tor wygina się zgodnie z geometrią zakrzywionej czasoprzestrzeni.

Wokół takiego obiektu rozciąga się magnetosfera pełna plazmy. Dla fal radiowych ten gaz jest jak optyczny materiał o zmiennym współczynniku załamania. Innymi słowy, działa jako soczewka, ale bardzo specyficzna: zamiast skupiać światło, raczej je rozjeżdża i rozmywa.

Miedwiediew pokazuje, że te dwa efekty się na siebie nakładają: plazma tworzy soczewkę rozpraszającą, a grawitacja soczewkę skupiającą. Gdy fale radiowe uciekają z okolic pulsara, mogą trafić na dwie bardzo podobne ścieżki optyczne, które ostatecznie prowadzą je do naszego radioteleskopu.

To trochę jak kosmiczny interferometr zbudowany z samej natury. Jeśli długość fali jest taka, że obie ścieżki są w fazie, ich sygnały dodają się i dają jasny pas. Jeśli różnica faz jest niekorzystna, fale się wygaszają i w widmie pojawia się ciemna luka. Zmieniając częstotliwość, przesuwamy się po tym wzorze wzmocnień i wygaszeń – stąd regularne radiowe paski.

Właśnie dzięki grawitacji kontrast między jasnymi i ciemnymi pasmami staje się tak duży jak w obserwacjach. Plazma sama w sobie potrafi wygenerować prążki, ale dopiero przeciąganie liny z krzywizną czasoprzestrzeni dociska ten wzór do granic czerni i bieli.

Dlaczego tylko Krab tak szaleje?

Skoro to taki elegancki mechanizm, czemu nie widzimy pasków zebry w każdym pulsarze?

Pulsar Kraba jest młody i ekstremalnie energetyczny. Powstał w wyniku stosunkowo świeżej supernowej, wciąż jest otoczony jasną mgławicą i emituje gigantyczne ilości energii w szerokim zakresie widma – od fal radiowych po promieniowanie gamma. Jego magnetosfera jest gęsta, dynamiczna i pełna plazmowych zawirowań, które mogą tworzyć odpowiednio złożoną soczewkę.

Ponadto potrzebna jest bardzo konkretna geometria. Zakrzywienie grawitacyjne toru światła i rozpraszanie w plazmie muszą złożyć się tak, aby powstały dwie niemal identyczne ścieżki optyczne. To konfiguracja na granicy przypadku, bowiem wystarczy inny kąt patrzenia, inna grubość warstwy plazmy albo inna prędkość obrotu, żeby interferencyjny wzór rozmył się do zwykłego szumu.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia instrumentów. Zebra z Kraba ujawnia się w wysokich częstotliwościach radiowych, gdzie potrzeba bardzo czułych, szybkich odbiorników. Zanim zaczęliśmy je rutynowo wykorzystywać, nikt tak precyzyjnie nie rozciągał radiowego widma pulsarów. To trochę tak, jakbyśmy dopiero co odkryli, że tęcza może mieć dodatkowe drobne prążki. Wcześniej po prostu nie mieliśmy dość dokładnego pryzmatu.

Kosmiczne laboratorium grawitacji i materii

Nowy model to przede wszystkim nowe narzędzie do badania ekstremalnych warunków, których nie da się odtworzyć na Ziemi.

Wzór interferencyjny w radiu jest bardzo czuły na szczegóły – na rozkład plazmy, na siłę grawitacji, na geometrię całego układu. Jeśli teoria jest poprawna, to już z samego układu pasków można wyciągać informacje o strukturze magnetosfery, rozmieszczeniu materii wokół gwiazdy neutronowej, a nawet o tym, jak dokładnie zakrzywia ona czasoprzestrzeń. To coś w rodzaju tomografii komputerowej, w której źródłem promieniowania jest sam pulsar, a detektorem nasze radioteleskopy.

W przyszłości takie obiekty jak Krab mogą stać się poligonem do testowania teorii grawitacji w silnym polu, a także do sprawdzania modeli wnętrz gwiazd neutronowych. Te egzotyczne resztki gwiazd skrywają w środku materię upakowaną do gęstości niedostępnych w żadnym akceleratorze cząstek, więc każdy dodatkowy sposób na ich podglądanie jest na wagę złota.

Nowa interpretacja pasów zebry pokazuje też coś jeszcze. W astrofizyce rzadko kiedy wystarcza jedno wyjaśnienie. To, co rejestrujemy w obserwacjach, bardzo często jest wynikiem złożonej gry wielu efektów – tu grawitacji, plazmy, geometrii i przypadkowości. A kiedy wszystkie te elementy ustawią się idealnie, kosmos potrafi narysować na radiowym niebie paski tak równe, że nie powstydziłaby się ich żadna zebra.

Marcin Kusz 06.03.2026 06:01

