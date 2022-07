Pulsar pożera swoją towarzyszkę. Ta gwiazda neutronowa wiruje jak szalona

Obserwując za pomocą teleskopu Kecka ów układ podwójny, w którym pulsar stopniowo zżera swoją gwiazdę naukowcy obserwowali jak jego towarzyszka powoli redukowana jest do rozmiarów przeciętnej planety gazowej. Głównym celem projektu badawczego było oszacowanie górnej granicy masy gwiazdy neutronowej, po której przekroczeniu powstaje czarna dziura. W tym przypadku jeszcze do tego nie doszło, co pozwala stwierdzić, że przy 2,35 +/-0,17 mas Słońca wciąż może istnieć stabilna gwiazda neutronowa.